SpaceX enviará a cuatro astronautas civiles a la primera caminata espacial privada

El 26 de agosto de 2024, cuatro astronautas civiles harán historia con el lanzamiento de la misión Polaris Dawn, organizada por SpaceX. Durante cinco días, estos astronautas orbitarán la Tierra a bordo de una cápsula Crew Dragon, alcanzando una altitud orbital de 1,400 kilómetros. Esta misión planea ser una de las más ambiciosas en la historia de los vuelos espaciales privados.

Según NPR, la tripulación está compuesta por Jared Isaacman, comandante de la misión; Sarah Gillis, especialista de la misión; Anna Menon, especialista de la misión y oficial médica; y Scott “Kidd” Poteet, piloto. Los cuatro miembros han acumulado unas 2,000 horas de entrenamiento en simulador para prepararse para esta misión, que tiene una agenda repleta de experimentos científicos centrados en la salud humana en el espacio. Entre los hitos importantes se encuentra la primera caminata espacial en una misión privada.

La cápsula SpaceX Crew Dragon se lanzará desde el Complejo de Lanzamiento 39A en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, a bordo de un cohete SpaceX Falcon 9. El director de la misión, Jared Isaacman, ha mencionado que la caminata espacial será un desafío técnico significativo, ya que la nave Dragon no cuenta con una esclusa de aire. “Vamos a purgar completamente el vehículo para hacer el vacío”, declaró Isaacman a NPR.

SpaceX ha diseñado trajes espaciales especiales para proteger a los astronautas que enfrentarán el vacío del espacio durante la actividad extravehicular (EVA). Estos trajes han sido sometidos a rigurosas pruebas para asegurar que puedan soportar los extremos del entorno espacial. Según CNN, este procedimiento implicará una despresurización gradual de la cabina que tomará alrededor de 45 horas, con el fin de prepararse para la caminata espacial.

Polaris Dawn tiene como objetivo contribuir significativamente a la investigación científica, específicamente en el estudio de los efectos de la radiación en la salud humana. La misión viajará a través de los cinturones de radiación de Van Allen, recopilando datos valiosos que podrían ser fundamentales para futuras misiones a Marte y más allá. “Es un entorno de radiación diferente, es un entorno de desechos orbitales de micrometeoritos diferente”, explicó Isaacman a NPR, subrayando la importancia de esta investigación.

La misión ha sido diseñada para superar los límites actuales del turismo espacial y demostrar que los vuelos espaciales privados pueden tener un impacto significativo en la investigación científica. Futurism destacó que, además de la caminata espacial, los astronautas a bordo de Polaris Dawn llevarán a cabo una serie de experimentos científicos destinados a mejorar la comprensión de cómo el cuerpo humano reacciona a la radiación cósmica y otros peligros del espacio profundo.

El entrenamiento de la tripulación ha sido exhaustivo y variado, incluyendo paracaidismo, buceo y escalada del monte Cotopaxi en Ecuador, además de las extensas horas en simuladores. Scott “Kidd” Poteet, un veterano de la Fuerza Aérea con 20 años de experiencia, comentó a NPR que la simulación abarcó desde procedimientos nominales y operaciones de contingencia hasta acciones de emergencia, asegurando que la tripulación esté bien preparada para cualquier eventualidad durante la misión.

SpaceX ha implementado diversas medidas de seguridad para esta misión. Según CNN, los componentes de la nave espacial han sido sometidos a pruebas rigurosas para garantizar que puedan soportar el entorno de alta radiación. Particularmente, la aviónica de la Crew Dragon fue expuesta a radiación en un laboratorio de oncología para asegurar su resistencia. Además, se ha adoptado un proceso de “horneado” para liberar toxinas del material del vehículo antes del vuelo.

Polaris Dawn también servirá como campo de pruebas para la tecnología de comunicación láser utilizando la red Starlink de SpaceX. Este aspecto de la misión busca avanzar en las capacidades de comunicación para futuras misiones a la Luna y Marte. Se espera que los datos recopilados durante esta misión proporcionen información esencial para el desarrollo de nuevas tecnologías y procedimientos para la exploración espacial.

Con la misión Polaris Dawn, Jared Isaacman y SpaceX buscan no solo replicar las experiencias de los astronautas profesionales, sino también avanzar en la tecnología espacial. La misión será un paso crucial hacia la validación de la tecnología necesaria para llevar humanos a las profundidades del cosmos. “Lo que Jared está haciendo no es simplemente dar un paseo”, declaró Garrett Reisman, ex astronauta y consultor de SpaceX, a CNN.