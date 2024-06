Estados Unidos reiteró su apoyo a Edmundo González e instó al chavismo a que las elecciones sean competitivas

Brian Nichols participó en una conferencia de prensa este jueves, luego de la Primera Sesión Plenaria de la 54° Asamblea General de la OEA, en el Centro de Convenciones de la Conmebol en Luque, Paraguay (EFE)

El subsecretario de Estado de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, dijo este jueves desde Paraguay que su Gobierno espera que se mantenga la candidatura presencial del opositor Edmundo González Urrutia en las elecciones del próximo 28 de julio en Venezuela.

“Estamos viendo el proceso electoral con mucho interés. Esperamos que se mantenga la candidatura de la oposición de Edmundo González Urrutia y que haya un proceso electoral competitivo con la presencia de observadores electorales”, indicó Nichols en una rueda de prensa.

Tras asistir a la primera plenaria de la 54° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se celebra hasta el viernes en la ciudad paraguaya de Luque, el subsecretario pidió además “liberar a todos los presos políticos” que han sido detenidos en el país sudamericano con motivo de los comicios.

Venezuela celebrará elecciones presidenciales el próximo 28 de julio, en las que Nicolás Maduro competirá por un tercer mandato consecutivo. González, diplomático de 74 años, es el candidato por la Plataforma Unitaria -el bloque mayoritario antichavista-, tras la inhabilitación de la ex diputada María Corina Machado, que arrasó en las primarias opositoras celebradas en octubre pasado.

En los últimos meses numerosos críticos del régimen chavista han sido encarcelados, entre ellos varios miembros del equipo de campaña de Machado.

Edmundo González Urrutia, candidato presidencial de la coalición opositora venezolana Plataforma Unitaria Democrática (REUTERS)

“Hijos de su madre”

El miércoles pasado, Nicolás Maduro llamó “hijos de su madre” a los dirigentes de la coalición Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y los volvió a acusar de supuestos planes para “dañar la paz” de la nación.

En un acto de campaña que fue transmitido por el canal estatal VTV, Maduro se refirió a “los apellidos”, como suele llamar a este sector de la oposición que apoya al ex embajador Edmundo González Urrutia. “A los apellidos y al imperialismo les digo, con Venezuela no se metan, ya basta, hijos de su madre, de joder tanto a este pueblo valiente (...), prepárense, porque este pueblo no se dejará robar su derecho al futuro, su derecho a la paz”, expresó frente a decenas de simpatizantes en el estado Lara (oeste).

Insistió en que los líderes de la PUD “quieren dañar la paz del país y quieren gritar fraude” el día de las votaciones. “Estamos ganando y vamos a ganar por paliza y ellos lo saben, los apellidos lo saben. En Venezuela habrá paz antes, durante y después del 28 de julio, se lo juro por Dios santísimo”, añadió.

Maduro suele referirse a sus nueve contrincantes electorales como “patarucos”, en alusión a los gallos cobardes que no sirven para la pelea, mientras se autoproclama como el espécimen “fino” del corral y el “único” con capacidad de gobernar. El lunes, acusó a la oposición de preparar sabotajes al sistema eléctrico en el marco de las elecciones, por lo que ordenó un plan militar de protección de las centrales de energía que ya fue puesto en marcha.

(Con información de EFE)