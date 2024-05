Rafael Grossi: “La transición hacia una economía verde está en peligro”

Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU, durante su mensaje en la Conferencia de Seguridad Hemisférica organizado por Florida International University y Fundación Taeda.

“La transición hacia una economía verde está en peligro”, advirtió Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en el videomensaje con el cual participó en el panel en el panel sobre el impacto de los desafíos ambientales durante la Novena Conferencia Anual de Seguridad Hemisférica (HSC). “En la última década, las energías renovables e incluso los combustibles fósiles han gozado de un fuerte apoyo gubernamental, mientras que la nuclear cayó en desgracia en muchos países. Es una lástima”, objetó. “Porque entre nuestras principales opciones energéticas, la energía nuclear es la única que ofrece una opción escalable y baja en carbono, que no depende de las condiciones meteorológicas ni del reabastecimiento frecuente”.

El primer latinoamericano que dirige el OIEA, ex embajador de Argentina en Austria, se sumó al cierre de la HSC organizada en Miami por el Jack D. Gordon Institute for Public Policy de Florida International University (FIU) y la Fundación Taeda. Y si bien recordó que los combustibles fósiles siguen suministrando el 80% de la energía mundial, observó que también se da “un cambio positivo de actitud hacia la energía nuclear”. No fue fácil llegar a esa punto: “Hicieron falta 28 conferencias de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, pero en la del año pasado el mundo acordó por fin que la energía nuclear debe formar parte de la solución”.

Dos meses atrás, en la cumbre de la OIEA, se pudo medir ese cambio: “Muchos países han añadido la prioridad de la seguridad energética a sus cálculos. Los productores existentes han decidido prolongar la vida de sus centrales nucleares y construir más. Unos 20 países planean o consideran su primer programa”. Pero el camino por delante, dijo Grossi, es largo: “No es lo mismo decidir apostar por la energía nuclear que triplicar la capacidad para llegar al cero neto”.

Esa apuesta, en su opinión, es ”una de las decisiones positivas más poderosas que puede tomar un gobierno”. En Estados Unidos los dos partidos dominantes, demócrata y republicano, están de acuerdo; en América Latina, como en el resto del mundo, “incluso países con pocas probabilidades de construir una gran central nuclear tradicional están considerando los pequeños reactores modulares”. Para eso, la OIEA ofrece una Iniciativa de Armonización y Normalización Nuclear (NSC), que reúne a reguladores y miembros de la industria para estandarizar las regulaciones y desarrollar “infraestructura que garantice que la seguridad, la protección y las salvaguardias”.

Los expertos del organismo trabajan activamente “en los buenos y en los malos momentos”, subrayó Grossi, y dio un ejemplo contundente: “Están destinados en las cinco centrales nucleares de Ucrania, incluida Zaporizhzhia, en la primera línea de la guerra”. El trabajo de los inspectores tampoco se detuvo durante la pandemia.

Tras citar el discurso que el presidente de los Estados Unidos Dwight Eisenhower dio en 1953, conocido como “Átomos para la paz”, retomó la idea del uso de la tecnología nuclear: “Lo que marca la diferencia es cómo la utilizamos. Los usos pacíficos de la ciencia y la tecnología nucleares van más allá de producir energía, y la OIEA trabaja para que estén al alcance de todos”.

Entre ellos destacó “Rayos de esperanza”, radioterapia y tratamientos contra el cáncer; “NuTec Plastics”, reducción de la contaminación en los océanos; Zodiac, una programa de acción integrada sobre enfermedades zoonóticas, y las iniciativas de seguridad alimentaria e hídrica: “Apoyamos a los países en el uso de la tecnología nuclear para aumentar el rendimiento de los cultivos y la nutrición, y en el análisis del agua global”.

La mesa que abordó los desafíos ambientales que afectan la seguridad hemisférica trató sobre cuestiones regionales como las dinámicas migratorias, la seguridad del agua potable y algunos casos especiales como el paso limítrofe de Panamá. Con moderación de María Donoso, titular de la Cátedra UNESCO sobre Seguridad Hídrica Sostenible y parte del Instituto de Medio Ambiente de FIU, contó como panelistas con Claudia Natenson de la Universidad de Buenos Aires/FLACSO; Alexis Bethancourt, ex ministro de Seguridad de Panamá; Paul Angelo, del William J. Perry Center, y el embajador Riyad Insanally del Caribbean Policy Consortium.