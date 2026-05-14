Estados Unidos consideró un “hito clave” la extracción de uranio enriquecido de Venezuela

El traslado del elemento estratégico se realizó más de dos años antes de lo previsto (Reuters)

Estados Unidos completó la extracción de uranio altamente enriquecido del único reactor nuclear de Venezuela, en una operación que el Departamento de Estado calificó como un hito clave para la seguridad internacional.

El procedimiento concluyó ahora, más de dos años antes de lo previsto originalmente, con la cooperación de Venezuela, el Reino Unido y el Organismo Internacional de Energía Atómica.

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Según el Departamento de Estado, la extracción del uranio enriquecido del reactor venezolano se realizó en coordinación con autoridades locales y organismos internacionales, y permitió el traslado seguro de 13 kilos de material nuclear a Estados Unidos.

El Organismo Internacional de Energía Atómica confirmó que el proceso respondió a estándares internacionales y forma parte de los esfuerzos globales para reducir riesgos nucleares y evitar la proliferación de materiales sensibles.

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El reactor RV-1, ubicado en el Alto de Pipe, en las afueras de Caracas, permanecía en desuso y contenía material nuclear suministrado décadas atrás en el marco del programa Átomos para la Paz. A finales de abril, autoridades venezolanas acondicionaron y embalaron el uranio enriquecido que quedaba en el reactor de investigación. El material viajó primero al Reino Unido y luego llegó al sitio de Savannah River en Carolina del Sur, Estados Unidos, donde quedó resguardado para su disposición final.

El cargamento llegó a Carolina del Sur para su disposición final en instalaciones especializadas (Reuters)

El reactor experimental RV-1, construido por General Electric, funcionó como centro de investigación científica desde su inauguración en diciembre de 1960 bajo la presidencia de Rómulo Betancourt. El proyecto integró la cooperación internacional en materia nuclear, aunque el reactor quedó cerrado desde hacía años.

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Estados Unidos retiró más de 7,3 toneladas de material nuclear susceptible de uso militar en distintos países. El Departamento de Estado resaltó que, con la eliminación del uranio de Venezuela, incrementó la seguridad tanto a nivel nacional como internacional.

La operación se realizó tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, en un contexto de cambios políticos en el país sudamericano. La coordinación entre ambos gobiernos y el soporte del Organismo Internacional de Energía Atómica permitieron concretar la extracción y traslado del material nuclear en un plazo significativamente menor al estimado.

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La gestión de esta operación marcó un precedente en la cooperación internacional para la eliminación de materiales peligrosos, mostrando la capacidad de respuesta y coordinación entre agencias y gobiernos para garantizar la seguridad nuclear global.

Nuevos acuerdos permitieron a empresas estadounidenses operar en el sector energético local (AP)

El comercio entre Estados Unidos y Venezuela experimentó un crecimiento del 22,7% en los tres meses posteriores a la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

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El restablecimiento de las relaciones diplomáticas, impulsado por la administración de Donald Trump, permitió que el intercambio bilateral alcanzara los USD 3.290 millones en el primer trimestre de 2026, con el petróleo crudo representando el 96,5% de las exportaciones venezolanas, según la Cámara de Comercio e Industria Venezolano-Estadounidense.

Tras la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina, se eliminaron restricciones al capital extranjero en el sector petrolero y Estados Unidos flexibilizó sanciones, otorgando licencias a empresas para operar en el país.

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Compañías estadounidenses firmaron nuevos acuerdos con el Estado venezolano, mientras que el café se consolidó como el segundo producto de exportación más relevante hacia el mercado estadounidense. Entre los principales bienes importados desde Estados Unidos destacan cereales, equipos eléctricos y alimentos para animales.

(Con información de AFP y EFE)

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