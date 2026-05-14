Qué pasa si te llevas el carrito del supermercado en Illinois: la ley y las sanciones

En Illinois, retirar un carrito de supermercado fuera del área permitida constituye una infracción penal bajo el estatuto 720 ILCS 5/16-25 (Canva)

En Illinois, retirar un carrito de supermercado fuera del área permitida del establecimiento constituye una infracción penal bajo el estatuto 720 ILCS 5/16-25.

De acuerdo con la Oficina del Fiscal del Estado de Illinois, la ley estatal considera los carritos como propiedad privada del comercio, y su sustracción, aunque estén vacíos, puede derivar en consecuencias legales inmediatas que incluyen multas de hasta USD 2.500, hasta 364 días de prisión y cargos penales o económicos según corresponda.

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El estatuto 720 ILCS 5/16-25 dispone que una persona comete robo al por menor cuando, con la intención de privar permanentemente al comerciante del uso o beneficio de la mercadería u objeto, se lleva, transfiere o posee dicha propiedad fuera del área autorizada del establecimiento sin el consentimiento del propietario.

Esta disposición incluye carritos de compras, cestas y otros accesorios destinados al uso de los clientes, según la Asamblea General del Estado de Illinois.

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El valor del carrito determina la gravedad de la acusación. Si el valor es inferior a USD 300, se considera delito menor Clase A y prevé multas de hasta USD 2.500 y hasta 364 días de prisión en la cárcel del condado.

Si el valor excede esa cantidad, o si el infractor tiene antecedentes por robo, se eleva a delito grave Clase 4, con sanciones que pueden sumar 1 a 3 años de prisión y multas superiores, conforme a las directrices de procesamiento penal oficiales y el compendio de leyes estatales.

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El costo promedio de un carrito de supermercado oscila entre USD 100 y USD 250, según la cámara empresarial Illinois Retail Merchants Association. Este dato resulta crucial, ya que el valor determina si se trata de un delito menor o grave.

Tanto la Asociación Nacional de Comerciantes Minoristas como la cámara empresarial Illinois Retail Merchants Association afirman que la pérdida de carritos implica un gasto significativo, superando los miles de dólares anuales por local. El impacto abarca desde el costo de reposición hasta la rentabilidad general y la experiencia del cliente.

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Cómo se aplica la ley en Illinois y qué sucede con los infractores

La condena por robo de un carrito de supermercado en Illinois permanece en el historial criminal y puede dificultar el acceso a empleo, crédito y beneficios sociales (Imagen ilustrativa Infobae)

La ley contempla que el carrito no necesita contener productos para que se configure el delito; basta con retirarlo sin permiso para iniciar un proceso penal.

La Oficina del Fiscal del Estado de Illinois establece que el comercio puede notificar a la policía ante la sustracción, dando lugar a la detención del individuo y el inicio de una causa judicial.

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Según los manuales de procedimiento de la Policía Estatal de Illinois y la Oficina del Defensor Público del Condado de Cook, el registro de una condena por robo al por menor permanece en el historial criminal y dificulta acceder a empleo, crédito y beneficios sociales.

Aunque existen sanciones alternativas como servicios comunitarios, la reincidencia o el uso de métodos fraudulentos –como la manipulación de sistemas de bloqueo o la concertación con terceros– incrementan la gravedad de la pena.

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Medidas preventivas y recomendaciones de organismos oficiales

Organismos oficiales y cámaras empresariales impulsan campañas de prevención, cartelería y sistemas de bloqueo electrónico para evitar el robo de carritos en Illinois (Imagen ilustrativa Infobae)

La cámara empresarial Illinois Retail Merchants Association y la Comisión de Comercio de Illinois han encabezado campañas de prevención para informar sobre las consecuencias legales de retirar carritos fuera del perímetro permitido.

Los comercios han reforzado cartelería en estacionamientos y accesos, y han implementado sistemas electrónicos de bloqueo de ruedas y circuitos cerrados de videovigilancia con el objetivo de disuadir el robo.

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La Comisión de Comercio de Illinois recomienda respetar la normativa y utilizar los carritos estrictamente dentro del área designada. El incumplimiento puede derivar en sanciones penales y antecedentes judiciales que alteran la vida de la persona involucrada.

Un informe oficial de la cámara empresarial Illinois Retail Merchants Association detalla que la sustracción de carritos y su reposición genera costos adicionales que impactan en el precio final de los productos y en la disponibilidad de estos para los clientes.

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La importancia del cumplimiento y el impacto social

Según la Asamblea General del Estado de Illinois, el estatuto 720 ILCS 5/16-25 fue diseñado para proteger la propiedad de los comercios y garantizar el orden en la actividad minorista.

La ley rige en todo el estado y los infractores pueden ser perseguidos penalmente aun si usaban el carrito fuera del área permitida sin ánimo de reventa o lucro.