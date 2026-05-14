Estados Unidos

Qué pasa si te llevas el carrito del supermercado en Illinois: la ley y las sanciones

Una normativa vigente establece consecuencias inesperadas para quienes trasladan estos utensilios fuera del perímetro habitual en este estado norteamericano

Guardar
Un hombre con un carrito en un supermercado. (Canva)
En Illinois, retirar un carrito de supermercado fuera del área permitida constituye una infracción penal bajo el estatuto 720 ILCS 5/16-25 (Canva)

En Illinois, retirar un carrito de supermercado fuera del área permitida del establecimiento constituye una infracción penal bajo el estatuto 720 ILCS 5/16-25.

De acuerdo con la Oficina del Fiscal del Estado de Illinois, la ley estatal considera los carritos como propiedad privada del comercio, y su sustracción, aunque estén vacíos, puede derivar en consecuencias legales inmediatas que incluyen multas de hasta USD 2.500, hasta 364 días de prisión y cargos penales o económicos según corresponda.

PUBLICIDAD

El estatuto 720 ILCS 5/16-25 dispone que una persona comete robo al por menor cuando, con la intención de privar permanentemente al comerciante del uso o beneficio de la mercadería u objeto, se lleva, transfiere o posee dicha propiedad fuera del área autorizada del establecimiento sin el consentimiento del propietario.

Esta disposición incluye carritos de compras, cestas y otros accesorios destinados al uso de los clientes, según la Asamblea General del Estado de Illinois.

PUBLICIDAD

El valor del carrito determina la gravedad de la acusación. Si el valor es inferior a USD 300, se considera delito menor Clase A y prevé multas de hasta USD 2.500 y hasta 364 días de prisión en la cárcel del condado.

Si el valor excede esa cantidad, o si el infractor tiene antecedentes por robo, se eleva a delito grave Clase 4, con sanciones que pueden sumar 1 a 3 años de prisión y multas superiores, conforme a las directrices de procesamiento penal oficiales y el compendio de leyes estatales.

El costo promedio de un carrito de supermercado oscila entre USD 100 y USD 250, según la cámara empresarial Illinois Retail Merchants Association. Este dato resulta crucial, ya que el valor determina si se trata de un delito menor o grave.

Tanto la Asociación Nacional de Comerciantes Minoristas como la cámara empresarial Illinois Retail Merchants Association afirman que la pérdida de carritos implica un gasto significativo, superando los miles de dólares anuales por local. El impacto abarca desde el costo de reposición hasta la rentabilidad general y la experiencia del cliente.

Cómo se aplica la ley en Illinois y qué sucede con los infractores

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La condena por robo de un carrito de supermercado en Illinois permanece en el historial criminal y puede dificultar el acceso a empleo, crédito y beneficios sociales (Imagen ilustrativa Infobae)

La ley contempla que el carrito no necesita contener productos para que se configure el delito; basta con retirarlo sin permiso para iniciar un proceso penal.

La Oficina del Fiscal del Estado de Illinois establece que el comercio puede notificar a la policía ante la sustracción, dando lugar a la detención del individuo y el inicio de una causa judicial.

Según los manuales de procedimiento de la Policía Estatal de Illinois y la Oficina del Defensor Público del Condado de Cook, el registro de una condena por robo al por menor permanece en el historial criminal y dificulta acceder a empleo, crédito y beneficios sociales.

Aunque existen sanciones alternativas como servicios comunitarios, la reincidencia o el uso de métodos fraudulentos –como la manipulación de sistemas de bloqueo o la concertación con terceros– incrementan la gravedad de la pena.

Medidas preventivas y recomendaciones de organismos oficiales

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Organismos oficiales y cámaras empresariales impulsan campañas de prevención, cartelería y sistemas de bloqueo electrónico para evitar el robo de carritos en Illinois (Imagen ilustrativa Infobae)

La cámara empresarial Illinois Retail Merchants Association y la Comisión de Comercio de Illinois han encabezado campañas de prevención para informar sobre las consecuencias legales de retirar carritos fuera del perímetro permitido.

Los comercios han reforzado cartelería en estacionamientos y accesos, y han implementado sistemas electrónicos de bloqueo de ruedas y circuitos cerrados de videovigilancia con el objetivo de disuadir el robo.

La Comisión de Comercio de Illinois recomienda respetar la normativa y utilizar los carritos estrictamente dentro del área designada. El incumplimiento puede derivar en sanciones penales y antecedentes judiciales que alteran la vida de la persona involucrada.

Un informe oficial de la cámara empresarial Illinois Retail Merchants Association detalla que la sustracción de carritos y su reposición genera costos adicionales que impactan en el precio final de los productos y en la disponibilidad de estos para los clientes.

La importancia del cumplimiento y el impacto social

Según la Asamblea General del Estado de Illinois, el estatuto 720 ILCS 5/16-25 fue diseñado para proteger la propiedad de los comercios y garantizar el orden en la actividad minorista.

La ley rige en todo el estado y los infractores pueden ser perseguidos penalmente aun si usaban el carrito fuera del área permitida sin ánimo de reventa o lucro.

Temas Relacionados

IllinoisRobo MinoristaPropiedad PrivadaEstados Unidos NoticiasSupermercado

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estados Unidos consideró un “hito clave” la extracción de uranio enriquecido de Venezuela

Autoridades de distintos continentes organizaron el transporte seguro de componentes críticos, en una maniobra que implicó cooperación técnica y diplomática

Estados Unidos consideró un “hito clave” la extracción de uranio enriquecido de Venezuela

EE.UU. congela por seis meses la inscripción de nuevas agencias de atención a domicilio y hospicios en Medicare: cómo puede afectar a las familias hispanas

La suspensión temporal de registros limita la entrada de nuevos proveedores, lo que podría agravar la saturación y dificultar el acceso a servicios esenciales en comunidades vulnerables

EE.UU. congela por seis meses la inscripción de nuevas agencias de atención a domicilio y hospicios en Medicare: cómo puede afectar a las familias hispanas

Un pasajero murió tras lanzarse al mar desde un crucero mientras navegaba rumbo a Bahamas

La tripulación activó un operativo de rescate nocturno, aunque los médicos no lograron reanimarlo

Un pasajero murió tras lanzarse al mar desde un crucero mientras navegaba rumbo a Bahamas

Los científicos que usan IA publican mucho más: la ciencia en conjunto se concentra en menos temas

Un análisis de 41 millones de papers encontró que quien adopta IA triplica su producción y casi quintuplica sus citas, mientras el conjunto de la ciencia se concentra en menos preguntas

Los científicos que usan IA publican mucho más: la ciencia en conjunto se concentra en menos temas

El Departamento de Justicia de EE. UU. sentencia a prisión a doña Lupe, una de las traficantes de personas más peligrosas del mundo

El fallo fue el resultado de una investigación que vincula a la líder mexicana con una organización criminal protegida por el Cartel de Sinaloa y que operaba en varios países mediante el uso sistemático de la violencia

El Departamento de Justicia de EE. UU. sentencia a prisión a doña Lupe, una de las traficantes de personas más peligrosas del mundo

TECNO

¿Caminas más lento? Tu audición podría ser la causa, según un estudio de Apple

¿Caminas más lento? Tu audición podría ser la causa, según un estudio de Apple

Para qué sirve el zoom óptico de la cámara del celular y en qué se diferencia del zoom digital

Así es el desarrollo tecnológico del nuevo motor RZ4F para camionetas: 2.2L de potencia

SpaceX y Google estarían en conversaciones para lanzar centros de datos en órbita

Elon Musk vs. OpenAI: el juicio que define el futuro de la IA entra en recta final y esto es todo lo que ha ocurrido

ENTRETENIMIENTO

Acusan a Britney Spears de causar un escándalo en un restaurante de Los Ángeles: “Una clienta temió por su vida”

Acusan a Britney Spears de causar un escándalo en un restaurante de Los Ángeles: “Una clienta temió por su vida”

Cómo Radiohead convirtió una pista fallida en una canción que desafió todos los límites del rock

Jon Favreau habló de Martin Scorsese en The Mandalorian and Grogu: “Tenerlo me produce una satisfacción inmensa”

El creador de The Walking Dead destacó a Andrew Garfield, pero fulminó a The Amazing Spider-Man 2: “Es un desastre”

Emilia Clarke revela nuevos diagnósticos y las secuelas de sus lesiones cerebrales

MUNDO

El petróleo cotizó con pocos cambios ante la reapertura parcial del estrecho de Ormuz

El petróleo cotizó con pocos cambios ante la reapertura parcial del estrecho de Ormuz

Protección natural, clima estable y ausencia de multitudes: así es Gili Trawangan, la playa ideal para los nadadores

La policía checa investiga el robo del cráneo de una santa canonizada por Juan Pablo II

Trump dijo que Xi Jinping garantizó que China no entregará equipo militar a Irán: “Quiere que se reabra Ormuz”

El parlamento de Irak avaló el gabinete parcial del nuevo primer ministro Ali al-Zaidi