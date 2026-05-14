Estados Unidos

EE.UU. congela por seis meses la inscripción de nuevas agencias de atención a domicilio y hospicios en Medicare: cómo puede afectar a las familias hispanas

La suspensión temporal de registros limita la entrada de nuevos proveedores, lo que podría agravar la saturación y dificultar el acceso a servicios esenciales en comunidades vulnerables

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Personas sentadas con expresiones de preocupación en una sala de espera de clínica, con un cartel de Medicare que dice "Inscripciones Suspendidas" y una empleada revisando papeles.
La moratoria en inscripciones de Medicare restringe el acceso a nuevas agencias de atención a domicilio y hospicios en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reciente moratoria de seis meses en las inscripciones de Medicare para nuevas agencias de atención a domicilio y hospicios en Estados Unidos podría restringir el acceso a cuidados esenciales, principalmente para familias hispanas que viven en regiones con alta demanda y oferta limitada.

La disposición, vigente desde el 13 de mayo de 2026, busca frenar el fraude en el sistema, pero generó inquietud entre quienes dependen de estos servicios.

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Según información de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), la medida impide registrar nuevas agencias de atención domiciliaria y hospicios en Medicare hasta noviembre de 2026, lo que podría provocar mayores listas de espera y menos alternativas inmediatas para nuevos usuarios, en especial en zonas como el sur de Florida, Texas, California y Nueva York.

Los pacientes que ya reciben atención por medio de agencias registradas mantendrán su acceso, siempre que la agencia conserve su autorización.

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Quiénes se ven afectados por la moratoria en Medicare

Las personas que actualmente reciben atención domiciliaria o cuidados paliativos mediante agencias inscritas en Medicare seguirán su tratamiento sin cambios, salvo que la agencia pierda su habilitación.

Desde el 13 de mayo, no se permite registrar nuevas agencias de atención domiciliaria y hospicios en Medicare hasta noviembre (AP)
Desde el 13 de mayo, no se permite registrar nuevas agencias de atención domiciliaria y hospicios en Medicare hasta noviembre (AP)

La moratoria impacta a quienes necesiten inscribir a un familiar en una nueva agencia después del 13 de mayo de 2026, por motivos como mudanzas, altas hospitalarias o cierres de proveedores previos.

Los trámites iniciados antes de esa fecha podrán completarse, pero nuevas solicitudes dependerán de la reapertura del registro o de la disponibilidad entre los prestadores existentes.

En áreas donde la demanda es alta, la suspensión puede reducir aún más las alternativas, incrementando los tiempos de espera.

Si la situación de un paciente cambia de manera inesperada, encontrar un nuevo servicio resultará más complejo durante el periodo de vigencia de la medida.

Consecuencias para las familias hispanas en zonas de alta demanda

En regiones urbanas y rurales con alta concentración de población hispana, la falta de nuevas agencias de atención domiciliaria y hospicios puede agravar la saturación del sistema, dificultando el acceso a cuidados necesarios.

Varias personas adultas conversan frente a una cartelera con el logo de Medicare y avisos en español, al exterior de un centro de salud comunitario.
Pacientes que ya reciben servicios a través de agencias registradas en Medicare mantienen su atención mientras las agencias conserven su autorización (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con organizaciones defensoras de pacientes, la capacidad ya era insuficiente antes de la medida y el congelamiento limita la entrada de proveedores legítimos, lo que puede derivar en mayores listas de espera y menos opciones de atención.

El acceso desigual a servicios de salud podría intensificarse, ya que la comunidad hispana suele depender en mayor medida de Medicare en casos de enfermedad crónica o terminal.

Esto se traduce en dificultades para hallar servicios especializados y menos posibilidades de elegir un proveedor adecuado.

Para mitigar estas limitaciones, se recomienda a las familias consultar con su hospital o médico de cabecera sobre qué agencias siguen aceptando pacientes, solicitar orientación a trabajadores sociales y contactar organizaciones comunitarias que puedan ofrecer alternativas o apoyo para navegar el sistema.

Razones del gobierno para imponer la moratoria

Las autoridades federales indicaron que la moratoria es parte de una estrategia para combatir el fraude y proteger tanto a los pacientes como a los fondos públicos del programa.

En los últimos meses, se suspendieron pagos a cientos de agencias sospechosas, especialmente en estados con alta presencia hispana como California, lo que motivó controles más estrictos en las nuevas inscripciones.

Plano cerrado de una puerta de vidrio con el logo de Medicare cruzado por una banda roja que dice 'Acceso Restringido'; reflejos de personas difusas detrás.
El congelamiento de nuevas inscripciones en Medicare puede incrementar las listas de espera y reducir las opciones de atención inmediata (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medida, de carácter temporal, busca preservar la integridad del sistema. No obstante, las autoridades no descartan su extensión si persisten los riesgos o surgen nuevas irregularidades.

Organizaciones del sector advierten que restringir el ingreso de nuevos proveedores puede limitar la competencia y reducir la capacidad de respuesta en zonas donde el acceso ya era limitado.

El congelamiento de inscripciones impone desafíos adicionales para quienes requieren cuidados especializados, ya que la capacidad del sistema podría verse sobrepasada si la demanda supera la oferta disponible en los próximos meses.

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