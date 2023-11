Whoopi Goldberg dijo que los más jóvenes no pueden comprar una casa porque “sólo quieren trabajar 4 horas” diarias

Imagen de archivo de la actriz estadounidense Whoopi Goldberg posando a su llegada al lanzamiento del calendario Pirelli 2020 "Buscando a Julieta" en Verona, Italia. 3 diciembre 2019. REUTERS/Flavio Lo Scalzo

Whoopi Goldberg criticó a los millennials y la Generación Z por su ética de trabajo durante un segmento del programa The View. La actriz y presentadora televisiva, conocida por su papel en Ghost y ganadora de un Óscar, sugirió que las generaciones más jóvenes estadounidenses tienen dificultades para alcanzar el sueño americano no por las crisis económicas, sino porque no trabajan lo suficiente. Esta afirmación provocó un debate acalorado con su co-presentadora Alyssa Farah Griffin.

Goldberg, quien tiene un patrimonio neto estimado de USD 60 millones, se enfrentó a Griffin, quien representaba las luchas de su generación, mencionando la crisis de vivienda y el retraso en hitos como la compra de casa y el tener hijos debido a la situación financiera.

La actriz de 69 años, perteneciente a la generación denominada baby boomer, defendió la ideología de que cada generación debe esforzarse más que la anterior, incluso si eso implica un trabajo muy duro y largas horas.

“Cada generación viene y quiere hacerlo mejor que sus padres. Pero lo siento, si solo quieres trabajar cuatro horas, te resultará más difícil conseguir una casa”, declaró la famosa presentadora

“Lo siento por todos los que sienten esto... Tuvimos que rompernos el trasero porque no teníamos la opción de regresar”, agregó.

La conversación también abarcó temas como el alto porcentaje de millennials que viven con sus padres y el consejo de Griffin a su generación de considerar la congelación de óvulos como medida frente a las dificultades económicas para la parentalidad.

Por su parte, Goldberg habló acerca de su trayectoria personal de superación y cómo trabajó en empleos de baja cualificación antes de ser descubierta por el director Mike Nichols. Al hacer un repaso de su vida, la actriz argumentó que es necesario enfrentar las adversidades y no esperar un camino fácil.

FOTO DE ARCHIVO: Whoopi Goldberg habla durante la ceremonia de apertura del WorldPride 2019, una celebración que marca el 50 aniversario de los disturbios de Stonewall de 1969 y el WorldPride 2019 en Nueva York, Estados Unidos, el 26 de junio de 2019. REUTERS/Lucas Jackson

Daily Mail señaló que usuarios en las redes sociales y comentaristas han tildado las declaraciones de Goldberg de desconectadas de la realidad, señalando cómo la situación económica actual impone desafíos sin precedentes para jóvenes que, aun con esfuerzo, enfrentan obstáculos como la inflación, la deuda estudiantil y el costo creciente de la vivienda. La tasa de la hipoteca fija a 30 años alcanzó un máximo de 23 años en octubre, con un 7.92%, dificultando aún más la compra de vivienda.

“Cuando has sido rico durante tanto tiempo, realmente pierdes la noción de la realidad para el ciudadano medio”, comentó un usuario en X. “Ella no parece comprender que las tasas de interés, junto con los precios ridículos de los bienes raíces, los han hecho inasequibles para todos”, agregó otro internauta.

¿Quiénes pertenecen a la Generación Z y a los Millennials?

La Generación Z está compuesta por aquellas personas nacidas aproximadamente entre 1997 y 2012. Por su parte, los millennials, también conocidos como Generación Y, son los nacidos entre 1981 y 1996.

La Generación Z se caracteriza por su familiaridad con el uso de Internet desde una edad temprana, lo que los hace altamente conectados y tecnológicamente hábiles. Son considerados como digitales nativos, consumidores de contenido en múltiples plataformas digitales y con una comunicación que se inclina hacia lo visual y las redes sociales.

Los millennials, por otro lado, vivieron la transición al mundo digital, por lo que adaptaron muchas tecnologías en su vida adulta y son considerados pioneros de muchas plataformas sociales. Son conocidos por valorar experiencias sobre posesiones materiales, por su interés en la sostenibilidad y por ser una generación con altos niveles de educación, pero que también enfrenta retos económicos como deudas de préstamos estudiantiles y la repercusión de crisis económicas.