Un feroz tornado arrasó Arkansas: centros médicos se preparan para recibir numerosas víctimas

Un feroz tornado arrasó Little Rock, Arkansas, este viernes destrozando tejados y paredes de muchos edificios, arrancando árboles y volcando vehículos

Un tornado arrasó la capital de Arkansas y sus alrededores el viernes por la tarde, reduciendo los tejados a astillas, derribando vehículos y arrojando escombros en las carreteras mientras la gente corría en busca de refugio.

El Departamento de Bomberos de Little Rock informó de fuertes daños y escombros en el extremo oeste de la ciudad, diciendo en su página de Facebook que los bomberos estaban realizando operaciones de rescate en la zona.

El Centro Médico de la Universidad de Arkansas para las Ciencias Médicas en Little Rock estaba operando en un nivel de víctimas en masa y esperando al menos 15 a 20 pacientes del tornado, dijo la portavoz Leslie Taylor. Varias personas ya habían sido trasladadas al centro médico, pero no se disponía de un recuento exacto.

Graves daños en Arkansas por el paso de un tornado

Mark Hulsey, director de proyectos especiales del condado de Pulaski, que incluye Little Rock, dijo que al menos una persona se encontraba en estado crítico. Las zonas no incorporadas del condado sufrieron daños estructurales por el tornado, pero los equipos aún no han encontrado ningún edificio “arrasado o completamente destruido”, dijo Hulsey.

Más de 350.000 personas estaban en peligro por lo que el Servicio Meteorológico Nacional calificó de “tornado grande y destructivo confirmado” que arrasó distritos comerciales y barrios de Little Rock y North Little Rock.

Los pasajeros y empleados del Aeropuerto Nacional Clinton se refugiaron en los baños y se les ordenó permanecer allí hasta las 3:45 pm. Imágenes aéreas mostraron varios tejados arrancados de viviendas en Little Rock y la cercana Benton.

Un tornado provocó serios destrozos en Arkansas

Cerca de 70.000 clientes de Arkansas se quedaron sin electricidad el viernes por la tarde, según poweroutage, que realiza un seguimiento de los cortes.

Alrededor de 32.000 estaban sin electricidad en la vecina Oklahoma, donde las ráfagas de viento de entre 70 y 90 kilómetros por hora avivaron los incendios de pastos de rápido movimiento. Se instó a la gente a evacuar sus hogares en el extremo noreste de Oklahoma City, y los policías cerraron partes de la Interestatal 35 cerca del suburbio de Edmond.

Se registraron más cortes en Kansas, Misuri y Texas.

Las tormentas masivas que se avecinan en al menos 15 estados del Medio Oeste y el sur de EEUU el viernes han puesto a meteorólogos a realizar advertencias a la gente a prepararse para el tiempo peligroso incluyendo tornados, diciendo que las condiciones son similares a las de hace una semana que desató un tornado devastador que mató al menos a 21 personas en Mississippi.

Un coche está volcado en un aparcamiento de Kroger después de que una fuerte tormenta arrasara Little Rock, Arkansas, el viernes 31 de marzo de 2023 (AP Photo/Andrew DeMillo)

Más de 85 millones de personas estaban bajo aviso meteorológico el viernes, ya que el Centro de Predicción de Tormentas del Servicio Meteorológico Nacional pronosticó un brote inusualmente grande de tormentas eléctricas con potencial para causar granizo, ráfagas de viento dañinas y fuertes tornados que podrían desplazarse largas distancias sobre el terreno.

El área de mayor riesgo de tormentas el viernes sigue un gran tramo del río Mississippi desde Wisconsin hasta Mississippi, con avisos de alto riesgo poco frecuentes centrados alrededor de Memphis; y entre Davenport, Iowa, y Quincy, Illinois y sus alrededores.

Los meteorólogos emitieron avisos de tornado sobre ambas regiones de alto riesgo hasta el viernes por la tarde, con el servicio meteorológico esperando numerosos tornados y calificándolo de “situación particularmente peligrosa.”

Un edificio resulta dañado tras el paso de una fuerte tormenta por Little Rock, Arkansas, el viernes 31 de marzo de 2023 (AP Photo/Andrew DeMillo)

En total, el viernes por la tarde, las alertas de tornado emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional cubrían la mayor parte de Misuri, Arkansas e Iowa; el oeste de Illinois; y partes de Wisconsin, Texas, Tennessee, Kentucky, Luisiana, Oklahoma y Misisipi. El viernes por la tarde se emitieron avisos de tornado para zonas aisladas de Arkansas, Misuri e Illinois.

También el viernes, partes de Texas, Oklahoma, Nuevo México y Kansas estaban en riesgo de incendios generalizados debido a las condiciones secas, fuertes vientos y temperaturas cálidas, dijo el servicio meteorológico.

Se prevé que las “intensas tormentas eléctricas supercelulares” pronosticadas para la tarde del viernes sean cada vez más frecuentes, especialmente en los estados del sur, a medida que suban las temperaturas en todo el mundo.

Una casa dañada y árboles caídos tras el paso de un tornado por Little Rock, Arkansas, el viernes 31 de marzo de 2023 (AP Photo/Andrew DeMillo)

Aparte de Little Rock, los principales centros de población en alto riesgo de tormentas a partir del viernes por la tarde incluyen Chicago; St. Louis; Jonesboro, Arkansas; y Des Moines y Cedar Rapids, Iowa.

“Habrá muchas tormentas eléctricas... tornados, vientos dañinos y granizo de gran tamaño”, dijo el profesor de meteorología de Northern Illinois y experto en tornados Victor Gensini.

Los meteorólogos señalaron que los habitantes de esas zonas deben abastecerse de suministros de emergencia, prepararse para cortes de electricidad, evitar quedarse varados en lugares vulnerables a la caída de árboles o granizo intenso y aparcar los vehículos en garajes si es posible.

El interior de una tienda resulta dañado tras el paso de una fuerte tormenta por Little Rock, Arkansas, el viernes 31 de marzo de 2023 (AP Photo/Andrew DeMillo)

Los meteorólogos advirtieron de una “amenaza meteorológica relativamente rara y significativa” en los alrededores de Chicago, que podría incluir fuertes vientos, tornados y granizo de gran tamaño.

En Iowa City, la Universidad de Iowa canceló la fiesta del viernes para los aficionados que planeaban reunirse para ver el partido de la Final Four de baloncesto femenino contra Carolina del Sur. El subdirector de atletismo, Matt Henderson, dijo en un comunicado que la decisión se tomó “debido al impredecible momento de posibles condiciones meteorológicas severas y el potencial impacto de la tormenta”.

El pasado viernes por la noche, un feroz tornado en Mississippi mató al menos a 21 personas, hirió a docenas y arrasó manzanas enteras al dejar una huella de destrucción durante más de una hora. Unas 2.000 viviendas resultaron dañadas o destruidas, según la Agencia de Gestión de Emergencias de Misisipi.

Una casa dañada y árboles caídos tras el paso de un tornado por Little Rock, Arkansas, el viernes 31 de marzo de 2023 (AP Photo/Andrew DeMillo)

El número de víctimas del viernes pasado fue especialmente elevado en el condado de Sharkey, al oeste de Mississippi, donde murieron 13 personas en un condado de 3.700 habitantes. Vientos de hasta 322 km/h azotaron la ciudad agrícola de Rolling Fork, reduciendo las casas a montones de escombros, volcando coches y derribando la torre de agua de la ciudad.

Gensini dijo que la configuración atmosférica del viernes es similar a las condiciones que estaban presentes durante la tormenta mortal de Mississippi.

El peligroso pronóstico es el resultado de los fuertes vientos del sur que transportan grandes cantidades de humedad desde el Golfo de México hacia el norte, donde interactuarán con el fortalecimiento del sistema de tormentas.

Residentes molinan después de que una fuerte tormenta arrasara Little Rock, Arkansas, el viernes 31 de marzo de 2023 (AP Photo/Andrew DeMillo)

En Dakota del Sur, la gobernadora Kristi Noem ordenó este viernes el cierre de las oficinas del poder ejecutivo en algunas partes del estado, ya que se esperaba lluvia helada, nieve y fuertes vientos. Muchos condados estaban bajo alerta de tormenta de nieve o hielo.

El servicio meteorológico prevé otra tanda de tormentas intensas el próximo martes en la misma zona general que la semana pasada. El meteorólogo de Accuweather Brandon Buckingham dijo a principios de semana que al menos los 10 primeros días de abril serán duros.

Bill Bunting, jefe de operaciones de predicción del Centro de Predicción de Tormentas del servicio meteorológico, dijo que la gente necesita tener un plan de tiempo severo que incluya múltiples formas de recibir información de alerta de tormentas.

“Todos hemos visto la cobertura de las situaciones desgarradoras en otras partes del país. Nuestra ferviente esperanza es que la gente preste atención a las previsiones que se han publicado desde hace varios días en relación con la amenaza del viernes”, dijo Bunting.

Por Andrew DeMillo (AP)

Seguir leyendo: