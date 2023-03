“Hay que crear una nueva narrativa que le dé lugar a la mujer en la historia del arte”

Asistentes al evento en la Galería Maman, sobre las mujeres en el arte latinoamericano (Nachofilms)

La historia fue escrita de norte a sur y, hasta hace muy poco tiempo, casi exclusivamente por hombres. Todo tipo de historia, incluida la historia del arte. Es por eso que recién en la modernidad empezamos a ver artistas mujeres destacadas, no porque no las hubiera antes, sino porque no se hablaba de ellas ni se les daba el crédito que merecen. Incluso hoy en día, son menos las mujeres en el mundo del arte a comparación de los hombres.

Pero la “injusticia” histórica no pasa solo por un tema de género, sino que en nuestra región -latinoamérica- además, se cuenta con el peso de que quienes entendieron la historia del arte de esta zona lo hicieron casi siempre desde la perspectiva estadounidense o europea.

Daniel Maman junto a las oradoras del evento: Patricia Pacino, Carmen Correa, Lucía Maman y Adriana Herrera Téllez (Nachofilms)

Buscando cambiar esa narrativa, la galería de arte Maman de la ciudad de Miami, lleva años revelando la labor de artistas hasta ahora casi ignotas como Martha Boto, una artista argentina radicada en París, que entre otras cosas fue pionera en el uso de motores en piezas de cajas sintéticas, pero cuyo nombre no resuena tan fuerte como debería. Además de divulgar la obra de artistas no reconocidas en el pasado, desde la galería Maman también apoyan a nuevas artistas como Lucía Maman, que se están abriendo hoy camino en el mundo.

Lucía Maman, explicando la inspiración de su obra (Nachofilms)

Y es justamente a través de la exploración de la obra de Lucía que esta importante galería de Miami se alía a la organización sin fines de lucro Pro-Mujer, que lleva más de 30 años empoderando mujeres emprendedoras en todo latinoamérica.

Como parte de las celebraciones del mes de la mujer, la Fundación y la galería presentaron las obras de Lucía Mamen y las explicaron en el contexto de la realidad del mundo del arte para las mujeres.

En la galería Maman de Miami hay cerca de ocho mil obras, y también funciona un estudio (Nachofilms)

“Muchas artistas impresionantes tenían a su lado parejas que hacían que ellas vivieran a la sombra. Le pasó a Frida Khalo, a la esposa de Jackson Pollock. Pero nosotros tenemos que reivindicar lo que ellas hicieron, y contar la historia como fue”, decía ante un público atento Patricia Pacino, historiadora del arte y una de las fundadoras de la galería Maman.

“Tenemos la posibilidad de ir reescribiendo la historia. Dar paso a nuevas generaciones, pero reescribir la historia para crear una nueva narrativa. Porque la historia es una narrativa (…) Nosotros hemos leído la historia del arte de manera hegemónica, donde las mujeres no figuraban y cosas como los textiles no eran considerados arte”, explicaba Adriana Herrera Téllez, la mujer que hace 32 años fundó Pro-Mujer, y desde entonces empodera a mujer latinoamericanas con instrucción y financiamiento, y quien ahora está al frente de Aluna Art Foundation.

Carmen Correa, CEO de Pro-Mujer durane su presentación (Nachofilms)

Para dar la perspectiva del artista, se presentó en el evento como oradora Lucía Maman, quien de manera autodidacta se convirtió en una experta en pinturas con óleo. Lucía lleva el año explorando el tema de las diferencias y el otro, en una poderosa obra donde se destacan las imágenes de niños “diferentes” a los que la sociedad les quitó la unicidad, y en los que ella centra su atención en los ojos, devolviendoles su condición humana.

Parte de las obras de Lucía Maman (Nachofilms)

“Lo que sale de la norma es discriminado (…) Me interesa el tema de la otredad en una perspectiva actual que está muy mezclada con la ingeniería humana. Dónde va a estar lo otro, lo distinto. Lo otro le da un espacio de caricia y soporte a la humanidad, cuidando del otro”, comentaba apasionada Lucía entre medio de su obra, que se mezcla con otras miles de obras de la enorme galería Maman ubicada en el barrio de Allapattah, en Miami.

Tanto la galería como la Fundación prometieron seguir trabajando juntos en el empoderamiento de artistas mujeres, justamente para lograr cambiar esa “narrativa” errónea por tantos años.

(Izq.) Viviana Zocco, directora general de Grupo VI-DA y VI-DATEC, en la galería de arte de Daniel Maman en Miami

La enorme galería Maman está ubicada en el barrio de Allapattah, en Miami.(Nachofilms)

(Nachofilms)

