-Diferentes. Al principio, como soy autodidacta tuve muchos problemas con la técnica; pensaba que nunca me iba a salir pintar “bien”, tampoco me gustaba lo que hacía. Me costaba mucho dar con una imagen y con la técnica a la vez. Era todo experimental y yo tenía muchas ansias de que el resultado final fuera el esperado y no lo era. Y también me pasaba que no le encontraba el sentido a la pintura o que, cuando lo encontraba, a la semana se caía y entonces no le encontraba sentido a ser artista o al hecho de pintar. Fueron muchas crisis en distintos niveles, que por muchos años no hicieron de esto para mí un camino 100% disfrutable, como lo es ahora. No le encontraba sentido que me convenciera del todo para seguir en ese camino, siempre entraba en crisis. Ahora no tengo dudas, disfruto del proceso, disfruto del final, pero me costó bastante ser feliz y disfrutar de la profesión. Y sobre todo del sentido. Si lograba tener un concepto con los proyectos o tener un proyecto con una serie definida… se agotaban muy rápido.