El idealismo de Joe Biden: entre el apoyo a Ucrania y su reelección en 2024

U.S. President Joe Biden speaks to the media before departing the White House for the weekend, in Washington, U.S., February 24, 2023. REUTERS/Evelyn Hockstein

Cumplido el primer año del comienzo de la invasión de las fuerzas rusas a Ucrania, el presidente estadounidense Joe Biden ha recordado el aniversario de la agresión militar ordenada por Vladimir Putin con un discurso impregnado de idealismo aunque alejado del realismo político, lo que permite pensar que la guerra continuará por mucho más tiempo con los peligros que ello encarna.

La administración Biden mantiene la misma idea del año pasado cuando el presidente se dirigió al mundo sosteniendo -desde Polonia- su convicción respecto del presidente Putin señalando que aquel no puede continuar en el poder. En el aniversario de la invasión, Biden ratificó su posición y sus allegados indicaron a la prensa que el primer mandatario mantiene su postura en relación a que no habrá dialogo hasta que Rusia repliegue sus tropas de territorio ucraniano, ese fue el mensaje que Biden envió a Moscú al ratificar la continuidad de su apoyo al presidente Zelensky.

Del mismo modo, el inquilino del Salón Oval ratificó el apoyo estadounidense a sus socios de la OTAN en relación a Ucrania con un paquete económico de miles de millones de dólares aprobado por el Congreso de Estados Unidos escasos meses atrás. En la misma dirección, habló personalmente y por segunda vez con el presidente ucraniano a quien ya había recibido en la Casa Blanca.

Sin embargo, el primer aniversario de la invasión muestra situaciones que acarrean algunos escollos que Biden debe superar. El presidente sabe que existen divisiones en el Congreso de parte sectores republicanos que amenazan su plan de ayuda económica si la guerra se extiende más tiempo. También sabe que no le será sencillo transitar este segundo año de guerra sosteniendo a Zelensky como hasta hoy; no obstante ha reafirmado que la ayuda se profundizaría.

La posición adoptada hasta hoy por el presidente estadounidense ha generado una clara dependencia de los Estados Unidos por parte de Europa, esa postura generará cada vez más interrogantes a medida que los combates continúen y se profundice la guerra. La pregunta más escuchada en el Congreso es ¿hasta cuando y de que manera Estados Unidos debe cubriendo las necesidades militares ucranianas sin evaluar ganancias y pérdidas con esa posición? En esa dirección, un comunicado de la secretaría de prensa de la Casa Blanca informó que el presidente ha enviado un mensaje claro de solidaridad y apoyo a Zelensky y su pueblo en su reciente discurso.

Joe Biden: “Putin pensó que los autócratas como él eran duros. Y se encontró con Estados Unidos”

Según declaraciones a la prensa de John Kirby, vocero del área de Seguridad Nacional, el presidente expresó claramente que su administración apoyará a Kiev el tiempo que sea necesario para neutralizar de forma definitiva la agresión de Moscú, y que lo hará hasta que las tropas de Putin vuelvan sobre sus pasos y regresen a Rusia.

El vocero Kirby indico también que garantizar la ayuda a Kiev es de extrema necesidad y constituye un objetivo de alta importancia. Sin embargo, la administración Biden tiene como objetivo central evitar que el conflicto se profundice y también neutralizar su posible extensión a otros países de la región. Estados Unidos coincide con la OTAN en que la guerra de Ucrania es una tragedia no deseada por los ucranianos. No obstante, si la guerra se extendiera a otros países europeos sería una catástrofe de magnitud para el mundo.

Durante su viaje anterior de marzo pasado, la reunión de Biden con refugiados ucranianos exiliados en Polonia por la invasión rusa mostró un tono más realista y enérgico que sus últimas declaraciones. También fue duro en su discurso aunque idealista en la Casa Blanca cuando recibió a Zelensky y criticó fuertemente a Putin, aunque no demoraron los comunicados posteriores en los que sus voceros trataron de reinterpretar los comentarios del presidente; en esas aclaraciones, la prensa tomó esos mensajes como un intento por bajar el tono a las palabras de Biden y presentarlas mas edulcoradas, incluso hasta retractando algunos de esos comentarios. Sin embargo, la falta de realismo y las peligrosas implicancias políticas y de seguridad de los dichos del presidente presagian que no habrá un cese de las hostilidades cercano.

Lo expresado por el presidente estadounidense sobre Ucrania dejó claro que para su administración es una cuestión de seguridad, pero también ha sido un gesto político con el que demostró que a pesar de su edad, tiene aspiraciones a presentar su candidatura a las elecciones presidenciales de 2024, algo que seguramente será anunciado en un par de semanas cuando se confirmen sus planes para un segundo mandato.

En materia de apoyo militar, en enero pasado Biden se había comprometido a enviar treinta tanque Abrams M1 a Ucrania, ello marcó un cambio respecto de sus posiciones ya que su administración previamente sostenía que serían poco beneficiosos para las fuerzas armadas de Ucrania. El gesto de Biden se produjo en el marco de una división en la opinión publica estadounidense en la que un 49.2% de sus ciudadanos está de acuerdo con el envío de armas a Ucrania, aunque esos números disminuyeron desde mayo de 2022 en que casi un 62% no esta de acuerdo. Ahora, la sociedad civil se muestra más dividida y solo el 38 % dijo que lo apoyaba. Se especula que esto se debe a un escenario de mayor fragilidad en el Congreso y a la cercanía de las elecciones presidenciales.

La última visita del presidente a Europa del Este (Polonia) se produjo el mes siguiente a la invasión rusa. El discurso actual de Biden continúa en consonancia con aquel viaje, Biden señaló que Putin no puede continuar en el poder, en sus palabras de este año ratificó además que Estados Unidos continuará con su apoyo a Ucrania hasta que sea necesario. Eso quedó claro cuando señalo: Es por eso que vine a Europa nuevamente esta semana, traigo un mensaje claro también para la OTAN y los integrantes del Grupo de los 7 (G7), lo mismo para la Unión Europea (UE) y para todas las sociedades y sus gobiernos que apoyen la libertad. Biden agregó que su pais está comprometido con la lucha de Ucrania y su administración continuará apoyándola a largo plazo. Debemos permanecer unidos hoy, mañana y los días que vengan durante los años y décadas futuras, declaró el presidente. Sin embargo, el escenario y la lucha política interna con un Congreso dividido en una inclinación en baja en materia del apoyo a Ucrania, podría generar acciones y discursos menos firmes del presidente durante éste año.

Biden sabe que la posición del bloque demócrata en el Congreso debe presentar propuestas equilibradas en materia de ayuda económica a Kiev si desea no generar rechazo y antipatía en millones de votantes estadounidenses de cara a las elecciones de 2024. No obstante, como le hizo saber este mes a Oksana Markarova, la embajadora ucraniana en Washington, al señalar que Putin “ya ha perdido a Ucrania” y rechazar las críticas de que Kiev recibe demasiada ayuda, el panorama de Biden en su carrera presidencial para 2024 encontrará escollos a superar si desea presentar su reelección como se espera. En esa dirección envió un mensaje a través de la prensa a sectores republicanos que se oponen a su plan sobre Ucrania al señalar que si no quieren ayudar a Ucrania, entiendo que no quieran hacerlo, pero qué van a hacer cuando Rusia tome Ucrania, Bielorrusia y decida avanzar sobre Europa Occidental.

El problema grave de esa posición intransigente de Biden es señalado de forma acertada y precisa por el analista Ron Aledo en uno de sus últimos escritos, Aledo es un oficial retirado de la CIA y un CEO en la Miami Intelligence Agency en materia de estrategias de reducción de riesgos y sostiene que el origen de la crísis que dio lugar a la guerra ha sido la insistencia de Estados Unidos y la OTAN con Ucrania, algo que se produjo con posterioridad a la Guerra Fría y a lo que se sumó el desprecio de la administración Obama por la neutralidad del gobierno ucraniano, eso quedó claro con la actual administración de Joe Biden con la firma del Pacto militar y político que Ucrania firmó con el gobierno de Biden en noviembre de 2021.

Concluyendo, Aledo indica que para Moscú: “esta guerra debe ser ganada por Rusia o no será ganada por nadie”. En la mentalidad de Putin, la destrucción mutua está asegurada y para el Kremlin esa opción es mejor que la derrota. En otras palabras, para Rusia es preferible la aniquilación mutua a la humillación de ser derrotada. Al igual que Washington estaba preparado para todo durante la crísis de 1962, hoy Rusia está dispuesta a todo para ganar. Retirarse o ser derrotado no es una opción para Putin.

El analista señala que la ideología globalista de Biden y sus asesores desenfocados de la realidad están poniendo en riesgo la vida de millones de ciudadanos estadounidenses y europeos y que con cada arma que Biden envía a Ucrania y cada soldado ruso muerto por esas armas, el presidente está presionando cada vez más y llevando al mundo al peligro de una destrucción mutua y asegurada que puede llegar a ocasionar la muerte a más del 60% de los humanos de nuestro planeta.

