Los mejores parques públicos de Miami, una combinación de belleza natural y diversión

Abundan las oportunidades para disfrutar el buen clima de Miami al aire libre.

Miami es famosa por sus magníficas playas y su vibrante vida nocturna. Sin embargo, también alberga algunos de los mejores parques públicos de Estados Unidos, lo que brinda un escape muy necesario del estilo de vida acelerado de la ciudad. Estos espacios verdes ofrecen la oportunidad de disfrutar del aire libre, conectarse con la naturaleza y participar en una variedad de actividades recreativas. Desde frondosos bosques hasta ríos meandrosos, cada uno es único a su manera y ofrece opciones diferentes de paisaje y diversión.

Ya seas un residente local o un visitante, estos parques son una visita obligada para conocer mejor Miami, en particular en los meses del otoño, el invierno y la primavera, cuando las temperaturas no son demasiado altas, la brisa es amable y el sol no lastima.

Lummus Park

Ubicado en el corazón de South Beach, Lumus Park ha sido un popular parque público por más de un siglo. (Opy Morales)

Una de las cosas únicas de Lummus Park es su ubicación en el corazón de South Beach, conocida por su ambiente joven y su animada vida nocturna. Es un gran destino para turistas y lugareños por igual, ya que ofrece una variedad de actividades y atracciones. Algunas de las cosas que hacer allí incluyen tomar el sol en sus amplias playas de arena, nadar en el mar, jugar vóley de playa o dar un paseo tranquilo por el malecón. También cuenta con una serie de áreas de picnic, bancos y lugares con sombra para que los visitantes se relajen y disfruten del paisaje. Otro aspecto interesante es que fue uno de los primeros espacios públicos en Miami Beach y ha sido un destino popular durante más de un siglo.

Dónde: 1130 Ocean Dr, Miami Beach, FL 33139

Matheson Hammock Park

Matheson Hammock es conocido por su peculiar playa artificial y sus senderos para caminar.

Este parque está ubicado en una península de 96 acres (39 hectáreas) rodeada por la bahía de Biscayne y es conocido por su singular playa artificial, que se alimenta de un manantial natural. Además de la playa, el parque cuenta con un puerto deportivo, áreas de picnic y senderos para caminar, lo que lo convierte en un destino popular para familias, navegantes y amantes de la naturaleza.

Dónde: 9610 Old Cutler Road, Coral Gables, FL 33156 - (305) 665-5475

Bayfront Park

El anfiteatro de Bayfront Park suele funcionar como sede de conciertos y actividades de recreación.

Ubicado en el corazón del downtown de Miami, este parque de 32 acres (13 hectáreas) ofrece impresionantes vistas de la bahía de Biscayne y el horizonte de la ciudad. El parque cuenta con un gran césped, varias fuentes y un escenario que alberga una variedad de conciertos y eventos durante todo el año. Bayfront Park también alberga el trofeo de la NBA de los Miami Heat, lo que lo convierte en un destino popular para los fanáticos de los deportes.

Dónde: 301 Biscayne Blvd, Miami, FL 33132 - (305) 358-7550

Crandon Park

En Key Biscayne, a pocos minutos del downtown de Miami, Crando Park ofrece una playa muy diferente a las demás.

Crandon Park es un exuberante y pintoresco parque ubicado en Key Biscayne. Cubre aproximadamente 400 acres (162 hectáreas) y está rodeado de aguas cristalinas y kilómetros de playas de arena blanca. Algunas de las cosas más populares para hacer incluyen tomar el sol en la playa, ir de picnic, jugar voleibol y pescar. También hay un gran parque infantil y un campo de golf en miniatura para que los niños disfruten.

Dónde: 6747 Crandon Blvd, Key Biscayne, FL 33149 - (305) 361-5421

Margaret Pace Park

Margaret Trace Park es conocido por su gran cesped y áreas de picnic.

Este parque está ubicado en el corazón del downtown de Miami y es conocido por su gran césped, áreas de picnic y vistas impresionantes de la Bahía de Biscayne. El parque también cuenta con varias canchas de tenis iluminadas, un área de juegos para niños y un sendero para hacer ejercicio, lo que lo convierte en un destino popular para los entusiastas del ejercicio.

Dónde: 1745 N Bayshore Dr, Miami, FL 33132 - (305) 533-3552

Amelia Earhart Park

Conocido por sus largos senderos y su gran lago, Amelia Earhart Park ofrece desde una granja para niños hasta variados deportes acuáticos.

Este parque de 500 acres (más de 202 hectáreas) está ubicado en Hialeah y es conocido por su gran lago, que está rodeado de áreas de picnic, senderos para caminar y varios campos deportivos. El parque también cuenta con una pista de BMX, varios parques infantiles y una exhibición única de aviario, lo que lo convierte en un destino popular para las familias.

Dónde: 401 E 65th St, Hialeah, FL 33013 - (305) 685-8389

Oleta River Park

En Oleta River Park podrás practicar una variedad de deportes acuáticos.

Oleta River Park es un parque de 1.000 acres (casi 405 hectáreas) ubicado a orillas de la bahía de Biscayne y es conocido por su belleza escénica, así como por sus excelentes oportunidades recreativas. Ofrece una variedad de deportes acuáticos, como kayak en el meandroso río Oleta, pesca y remo, así como senderos para caminar y áreas de picnic y de juegos.

Dónde: 3400 NE 163rd St, North Miami Beach, FL 33160 - (305) 919-1846

Jungle Island

Jungle Island, ubicado en la isla Watson, es conocido por su amplia variedad de animales exóticos.

Este parque está ubicado en Watson Island y posee una colección única de animales exóticos, incluidos orangutanes, guacamayos y canguros. Los visitantes pueden realizar una visita guiada, asistir a espectáculos con animales o simplemente pasear por los exuberantes jardines y admirar a los animales en su hábitat natural.

Dónde: 1111 Parrot Jungle Trail, Miami, FL 33132 - (305) 400-7000

SEGUIR LEYENDO: