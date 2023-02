Miami Beach: su historia y 10 lugares increíbles para visitar

Miami Beach es uno de los destinos turísticos más populares para aquellos que buscan sol y playa. Foto: Israel Loreto / Infobae

Miami Beach es una ciudad ubicada en el estado de Florida, en los Estados Unidos. La historia de Miami Beach comenzó a principios del siglo XX cuando un grupo de inversionistas (encabezados por Carl G. Fisher) decidió desarrollar la zona como un destino turístico de lujo. En 1915, la construcción de la calzada elevada hacia la isla permitió un fácil acceso a Miami Beach desde la ciudad de Miami.

A lo largo de los años 20 y 30, Miami Beach se convirtió en un destino popular para la élite y los ricos, y la construcción de hoteles y resorts lujosos aumentó en la zona. Durante esta época, Miami Beach se desarrolló como un centro de entretenimiento, con clubes nocturnos, restaurantes y tiendas.

Después de la Segunda Guerra Mundial, Miami Beach experimentó un auge en su población y un aumento en la construcción de viviendas. La ciudad también se convirtió en un destino popular para los turistas y los inmigrantes, atraídos por el clima cálido y el estilo de vida relajado.

En los años 80 y 90, Miami Beach tuvo una renovación urbana, con la restauración de muchos de sus edificios históricos y la construcción de nuevos desarrollos turísticos y comerciales. La ciudad también se convirtió en un popular destino para la escena artística y cultural, con galerías de arte, teatros y festivales.

South Pointe es una playa en el sur de Miami Beach y es conocida por sus vistas panorámicas de la bahía de Biscayne, sus amplios espacios de arena (Crédito: Opy Morales)

Hoy en día, Miami Beach sigue siendo un destino popular para turistas y residentes, con playas de arena blanca, un gran centro de entretenimiento y una rica historia cultural. La ciudad es conocida por su vibrante vida nocturna, su escena culinaria y su ambiente cosmopolita, y sigue siendo un lugar atractivo para vivir, trabajar y disfrutar.

Una ciudad con mucho que ofrecer a sus visitantes. Aquí hay algunos de los lugares más populares que vale la pena visitar:

South Beach: una de las playas más famosas de Miami, con una vista impresionante del puerto deportivo y los edificios Art Deco.

Vista de Ocean Drive con la arquitectura Art Deco que es un símbolo importante de la historia y la cultura de Miami Beach, y es una atracción turística muy popular para aquellos interesados en el arte, la arquitectura y la historia. (Foto: Opy Morales)

Ocean Drive: es una de las calles más emblemáticas de Miami Beach, Florida. Conocida por su vibrante escena nocturna y su arquitectura Art Deco, Ocean Drive ha sido testigo de la historia de la ciudad desde su fundación en 1915.

Durante la década de 1920 y 1930, Miami Beach se convirtió en un destino de moda para la élite de la sociedad y los ricos de todo el mundo. La arquitectura Art Deco floreció en la ciudad, y muchos de los edificios más emblemáticos se encuentran en Ocean Drive.

En la década de 1950 y 1960, la ciudad experimentó un declive económico y social, y muchos de los edificios de Ocean Drive se convirtieron en moteles y apartamentos económicos. Sin embargo, en los años 80 y 90, Miami Beach experimentó un resurgimiento y se convirtió en un destino turístico popular de nuevo.

El Hotel Breakwater en Ocean Drive es un lugar ideal para aquellos que buscan unas vacaciones en Miami Beach y frente a la playa. Foto: Opy Morales

Hoy en día, Ocean Drive es una de las calles más concurridas de Miami Beach, atrayendo a turistas de todo el mundo con su excitante escena nocturna, sus restaurantes y bares de moda, y su arquitectura Art Deco única. Además, es un lugar popular para pasear, tomar el sol y disfrutar del ambiente intenso de la ciudad.

Art Deco Historic District: un barrio conocido por sus edificios en estilo Art Deco de los años 30 y 40.

Museo de Arte de Wolfsonian-FIU: un museo de arte que alberga una colección de objetos de la cultura material de la época de la Revolución Industrial hasta la Segunda Guerra Mundial.

Casa de cultura de Miami Beach: un espacio dedicado a la cultura y las artes que ofrece exhibiciones y programación en vivo.

Lincoln Road es una de las calles peatonales más conocidas de Miami Beach y es famosa por sus tiendas y boutiques. Aquí puedes encontrar una amplia variedad de tiendas, desde ropa hasta decoración para el hogar, joyerías y regalos (Opy Morales / Infobae)

Lincoln Road: es una avenida peatonal en el corazón de Miami Beach, Florida. Es una de las principales zonas comerciales y de entretenimiento de la ciudad, con una amplia variedad de tiendas, restaurantes, cines y otros lugares de interés. Sin duda, Lincoln Road es un lugar ideal para pasear, comprar y disfrutar de la vida nocturna en Miami Beach.

Museo de Arte de Bass: un museo de arte contemporáneo que alberga una colección de obras de arte moderno y contemporáneo.

Playa Haulover: es una playa pública y se encuentra en la punta norte de Miami Beach, cerca de Bal Harbour y Sunny Isles Beach. Conocida por su amplia extensión de arena blanca y aguas cristalinas, es un lugar popular para la natación, el sol y la recreación al aire libre. La playa cuenta con una gran variedad de instalaciones, incluyendo duchas, baños, parques infantiles, áreas de picnic y un parador de surf. Además, es famosa por su sección de playa nudista, la cual es una de las pocas en la región de Miami.

New World Symphony: es una orquesta sinfónica de cámara de Miami Beach y fue fundada en 1987. También conocido por su impresionante sede, el New World Center, ubicado en el corazón de la ciudad. El centro de artes es un espacio de vanguardia que alberga un teatro de conciertos, una sala de ensayos, un espacio de exhibición y una cafetería. El diseño arquitectónico y la tecnología avanzada del edificio hacen del New World Center uno de los espacios culturales más innovadores del mundo.

Además de sus conciertos regulares, el New World Symphony también ofrece programas educativos para la comunidad, incluyendo clases abiertas, talleres y programas para jóvenes. La orquesta ha sido reconocida por su trabajo comunitario y por su contribución a la cultura de Miami Beach.

Jardines botánicos de Miami Beach: un jardín botánico con una amplia variedad de plantas y flores tropicales.

Parque Flamingo: Este verde parque es el lugar perfecto para un picnic o para simplemente relajarse y disfrutar de la naturaleza.

Española Way es una calle peatonal ubicada en el barrio de South Beach de Miami Beach, Florida. Fue construida en los años 20 y es conocida por su arquitectura Art Deco, su vibrante escena de restaurantes y tiendas, y su ambiente nocturno. Española Way es una parada popular para los turistas que buscan una experiencia auténtica de la vida en Miami Beach. Foto: Opy Morales

Española Way: es una calle peatonal ubicada en el barrio de South Beach de Miami Beach, Florida. Fue construida en los años 20 y es conocida por su arquitectura Art Deco, su vibrante escena de restaurantes y tiendas, y su ambiente nocturno. Española Way es una parada popular para los turistas que buscan una experiencia auténtica de la vida en Miami Beach. Hay opciones para todos los gustos y presupuestos, lo que la convierte en un lugar perfecto para probar la gastronomía local y experimentar la vida nocturna de Miami Beach.

Española Way es en un lugar perfecto para probar la gastronomía local y experimentar la vida nocturna de Miami Beach. (Foto: Opy Morales)

Estos son solo algunos de los lugares más populares que puedes visitar en Miami Beach. Hay mucho más que ver y hacer en esta vibrante y cosmopolita ciudad.