No sólo le sobra ambiente al juego -los entornos están muy bien diseñados- sino que también tienen muchísimo detalle. Sumado a la atmósfera que aporta la música, nos encontramos con un repertorio de personajes sumamente interesante, cada cual con su trasfondo y motivaciones, aportando un brillo muy particular al universo que nos plantea Blacksad: Under the Skin, en especial gracias a sus correctas actuaciones de voz.