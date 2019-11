Los trabajos de Slightly Mad Studios sí son juegos de carrera en su totalidad. Aunque Project CARS, la franquicia distribuida por Bandai Namco, es la más reciente, también participó con Electronic Arts en la saga Need For Speed. Otros de sus títulos incluyen Test Drive: Ferrari Racing Legends, Biker Bash y Red Bull Air Race: The Game. En diciembre de 2018, el propio Ian Bell confirmó que ya estaban trabajando en una tercera entrega de Project CARS . La segunda parte de la saga se lanzó originalmente en septiembre de 2017 e incluía un importante componente de Realidad Virtual que lo posicionó entre los simuladores de carreras más vendidos de los últimos años.