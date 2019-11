El lanzamiento de Google Stadia y el próximo arribo de xCloud por parte de Microsoft, marcan la tendencia que tomará el mercado en los años venideros. Esto es algo que no pasó desapercibido por la desarrolladora Electronic Arts, quienes a mediados de 2018 anunciaron su servicio de streaming llamado Project Atlas. Pese a que se suponía entre al mercado a pelear por su lugar, esto no sucederá. Según las palabras de uno de los directivos de EA, Ken Moss, la competencia no es algo que les preocupe, ya que Atlas no entrará al mercado con esa intención.