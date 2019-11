El clásico Quake II fue lanzado en diciembre de 1997, no es una secuela directa del primer Quake. El uso del nombre se debe a que la desarrolladora del título, ID Software, se lo aplicó debido a su dinámica acelerada de juego. Este narra la historia de un hombre que toma lugar en medio de la invasión extraterrestre de los Strogg, cyborgs extraterrestres que invaden distintos planetas para apoderarse de sus recursos como agua o minerales. Es así que el jugador deberá resolver distintos puzzles, investigar para conseguir armas, municiones y revelar secretos de la historia. La continuación de la historia no es Quake III Arena (1999), sino Quake 4 (2005). Otro destacado del juego es que su banda sonora está realizada por Sonic Mayhem, el famoso productor que también le dio vida a los soundtracks de Mortal Kombat vs. DC Universe, Borderlands yDeus Ex: Mankind Divided, entre otros.