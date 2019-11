En una época dónde hay más entregas de premios que lanzamientos de nuevos títulos, el mercado se vuelve a mover. La apuesta de la desarrolladora española Nomada Estudio, Gris, junto a Where the Water Tastes Like Wine, son lo más relevante en el fin de noviembre. A su vez, Nintendo Switch aprovecha y suma a su catálogo nuevos títulos como Pine, Blacksad o Decay of Logos, mientras que también reedita juegos como Electronic Super Enjoy o Five Night´s At Freddy´s.