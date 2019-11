Sin embargo, año tras año surgen nuevos talentos en un juego en el cual es difícil crecer. A diferencia de otros títulos, en Hearthstone uno debe imponerse en el servidor americano y, para clasificarse a los grandes torneos, hay que estar dispuesto a vencer a muchos jugadores en el camino. No solo eso, a diferencia de otros deportes electrónicos, Blizzard no se hace cargo de los costos del viaje y hospedaje, como sí ocurre en la inmensa mayoría de los esports. A diferencia del deporte tradicional, donde varios atletas argentinos solicitan ayuda financiera para participar en competencias panamericanas o mundiales donde el organizador no tiene una gran estructura monetaria, en los esports los organizadores de las competencias oficiales son las empresas que hacen el juego y Blizzard tuvo una ganancia de 1.28 mil millones de dólares en el 2019 . Esto demuestra que no tiene inconvenientes de solvencia económica, teniendo en cuenta que un lugar en su Overwatch League está 60 millones de dólares y una posición en su nueva Call of Duty League, 25 millones.