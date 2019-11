En los deportes tradicionales, la modalidad no es una novedad sino uno de los métodos mas usados en Estados Unidos y funciona bajo la siguiente premisa: Un grupo de inversores compra un lugar en una liga a un determinado precio, no hay ascensos ni descensos, lo único que cambian son los jugadores. Y no estamos hablando de precios cuidados, un spot en la liga de franquicias de Call of Duty sale 25 millones de dólares , una cifra que puede aumentar si el torneo recibe una gran cantidad de espectadores y sponsors atraídos en invertir dentro del su ecosistema.