El machismo es una estructura transversal que atraviesa todas las actividades de la sociedad y los esports no le escapan a esta realidad. Es común que en los servidores de cualquier juego haya usuarios que se “sientan incómodos” al detectar la presencia de una mujer. Esto no fue una excepción para la actual campeona, quien contó que hace dos años estaba haciendo la fila para anotarse a un torneo, cuando un hombre se le acercó y le dijo que eso no era para ella. El sábado VKLiooon levantó el trofeo máximo que ofrece Hearthstone, frente a todos los fanáticos del videojuego, y comenzó a marcar un nuevo paradigma. Blizzard deberá prestarle atención a la cuestión competitiva en HS, ya que para participar en las competencias internacionales, los jugadores deben cubrirse viaje y estadía, siendo necesaria una inversión externa de algún equipo.