Imagen del castillo Hisn-Ashar. (Castillo Hisn-Ashar)

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En lo alto de una peña rodeada por las aguas del mayor embalse de Andalucía se levanta el castillo de Iznájar, una fortaleza de origen musulmán que domina desde el siglo VIII el paisaje de la Subbética cordobesa. El monumento, conocido como Hisn-Ashar, se construyó como un nido de águilas sobre los cauces del río Genil y el arroyo de Priego, en una posición que convirtió a la localidad en un punto estratégico de las rutas medievales entre el valle del Genil y la Campiña cordobesa.

El topónimo combina el sustantivo árabe hisn, castillo, con el adjetivo al-ashar, que admite dos lecturas que conviven sin resolverse en la tradición local, castillo alegre y castillo belicoso. Esta dualidad se refleja en los siglos de disputas que marcaron su historia, desde las rebeliones del siglo IX hasta su papel como baluarte fronterizo durante la reconquista cristiana, según la información del Ayuntamiento de Iznajar.

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Un escenario de rebeliones y cambios de poder

Iznájar fue epicentro de la sublevación muladí de Umar ibn Hafsun a finales del siglo IX, cuando el territorio quedó bajo el control de este rebelde que durante décadas resistió al Califato de Córdoba. En el año 886, la fortaleza sufrió el asedio de las tropas del emir cordobés Al-Mundir. Como recompensa a la fidelidad posterior de sus habitantes, Abderramán III ordenó reconstruir el castillo.

Vistas al castillo de Iznájar, Córdoba (Turismo de la Subbetica)

La fortaleza cambió de manos en varias ocasiones a lo largo de la Edad Media. En 1362, Pedro I el Cruel la conquistó con la ayuda inesperada del sultán de Granada. La toma definitiva por parte de los cristianos se produjo el 4 de diciembre de 1431, cuando pasó en señorío a Diego Fernández de Córdoba, mariscal de Castilla, quien la incorporó a sus estados junto con las villas de Cabra, Baena y Doña Mencía. A partir de ese momento, el castillo quedó de nuevo en primera línea de frontera, esta vez del lado cristiano.

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De residencia señorial a símbolo patrimonial

El edificio sufrió numerosas ampliaciones y reformas hasta el siglo XV, cuando alcanzó buena parte de la fisonomía que conserva en la actualidad. Durante el siglo XVIII se transformó en vivienda del administrador del duque de Sesa, función que mantuvo hasta el siglo XX. En 1991, el Ayuntamiento de Iznájar adquirió la fortaleza a sus últimos propietarios particulares, el conde de la Revilla y sus hermanos, y la incorporó al patrimonio municipal.

Tras un largo proceso de restauración, el castillo reabrió sus puertas el 30 de junio de 2010 como espacio visitable y sede de actividades culturales. El conjunto forma parte del barrio de la Villa, declarado Bien de Interés Cultural, junto con la parroquia de Santiago y el Patio de las Comedias. Desde sus murallas se obtienen las vistas más amplias sobre el embalse de Iznájar y el caserío blanco que desciende hacia sus orillas.

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El lago que rodea la fortaleza

El embalse de Iznájar, conocido como el Lago de Andalucía, es el mayor de la región y el segundo de España por extensión. Sus aguas, represadas desde la inauguración de la presa en 1966, convirtieron a la localidad en una península unida a tierra firme por dos puentes, el Agromán y el Fernández. El entorno permite la práctica de deportes náuticos como el piragüismo o la vela, además de senderismo y cicloturismo alrededor de sus más de 100 kilómetros de orilla.

Vista del embalse de Iznájar desde uno de los miradores de las Peñas (Turismo de la Subbética)

El reconocimiento turístico de la localidad se consolidó en 2023, cuando la revista National Geographic seleccionó a Iznájar como el pueblo más bonito de España para visitar en el mes de mayo, una distinción que reforzó el interés por el castillo y por el conjunto de miradores que jalonan el casco histórico, entre ellos el Balcón del Adarve y el Mirador Cruz de San Pedro, desde donde se contempla el valle del Genil y la Sierra Subbética.

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Actualmente, el castillo ofrece visitas guiadas y una actividad de escape room ambientada en una mazmorra, según detalla su sitio oficial. El municipio cuenta con más de 130 alojamientos turísticos repartidos por su término municipal para recibir a los visitantes que se acercan a conocer la fortaleza y su entorno.