La noria del mercado navideño de Eyre Square, en el centro de Galway, Irlanda. (Oficina Turismo Irlanda)

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No hace falta irse a Nueva York para disfrutar del ambiente de la Navidad. A veces, horas y horas de viaje resultan en una experiencia maravillosa, pero otros destinos en Europa ofrecen una variedad de planes igualmente espectaculares. Estos son los destinos a los que se puede llegar en pocas horas de vuelo ideales para la época festiva.

Oporto, Burdeos, Bérgamo, Gante y Galway ofrecen esa combinación de centros históricos caminables y ambiente festivo sin necesidad de grandes trayectos. Todas se alcanzan en menos de tres horas desde aeropuertos españoles, salvo Burdeos, que también admite un viaje cómodo en tren desde el norte de la península.

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Cada una propone un tipo de escapada distinto. Oporto y Bérgamo se recorren a pie entre barrios altos y bajos unidos por funiculares, Burdeos y Gante despliegan mercados tradicionales junto a canales y plazas monumentales, y Galway suma el atractivo añadido de la costa atlántica irlandesa.

Oporto combina bodegas de vino, librerías centenarias y un puente de hierro

El puente Dom Luís I conecta la Ribeira con las bodegas de vino de Oporto, en Vila Nova de Gaia. (Wikimedia/François Philipp)

Oporto se organiza en torno al río Duero, con la Ribeira como punto de partida obligado. Desde ahí, el puente Dom Luís I conduce a Vila Nova de Gaia, el barrio donde se concentran las bodegas históricas que dan nombre al vino de Oporto y que ofrecen catas con vistas al casco antiguo.

El centro se completa con la Avenida dos Aliados, iluminada para la temporada, y el barrio de las librerías, donde la Livraria Lello atrae largas colas pese a su tamaño reducido. Los mercadillos navideños de la ciudad son más modestos que los del norte de Europa, con las casetas de la Cordoaria como referencia principal, pero compensan con la quietud de sus callejuelas y los belenes que varias iglesias del centro exhiben durante diciembre.

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Burdeos ilumina su casco Unesco con un árbol de cristal de 11 metros

La noria de 55 metros y el mercado navideño de la plaza des Quinconces, en el centro histórico de Burdeo. (Oficina de Turismo)

Burdeos está a un trayecto corto en tren de alta velocidad desde San Sebastián, lo que permite llegar sin pasar por un aeropuerto. La ciudad despliega su mercado navideño en la plaza des Quinconces, con más de un centenar de casetas de madera que ofrecen ostras, foie gras y quesos del suroeste francés entre vino caliente y castañas asadas.

Junto al mercado gira una noria de 55 metros con vistas sobre los tejados del centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. En la plaza Pey-Berland se levanta cada año un árbol de Navidad de cristal y acero, y las fachadas del siglo XVIII de la plaza de la Bourse se reflejan en el Miroir d’Eau, el espejo de agua que sigue en funcionamiento durante el invierno.

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Bérgamo separa su ciudad alta medieval de la bulliciosa parte baja

Las murallas venecianas de la Città Alta, el barrio medieval de Bérgamo declarado Patrimonio de la Unesco. (Oficina Turismo Italia)

Bérgamo es en realidad dos ciudades superpuestas. La Città Bassa concentra la estación, el mercado navideño de Piazzale degli Alpini y la noria de Piazza Matteotti, mientras que la Città Alta, amurallada y declarada Patrimonio de la Unesco, guarda un ambiente medieval que se recorre entre la Piazza Vecchia y las murallas venecianas.

Un funicular conecta ambas partes en apenas dos minutos, lo que facilita subir al atardecer para ver el ocaso desde las murallas y bajar después hacia las luces del centro. El 12 y el 13 de diciembre, la Fiera di Santa Lucia añade un mercado tradicional en la propia Piazza Duomo de la ciudad alta, con dulces y artesanía como protagonistas.

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Gante reparte su mercado navideño entre tres plazas y un canal iluminado

Vista del centro histórico de Gante, en la región belga de Flandes. (Wikimedia)

Gante, en la región belga de Flandes, reúne más de 150 casetas de madera repartidas entre Sint-Baafsplein, Botermarkt y Korenmarkt, con una pista de hielo y una noria frente a la catedral de San Bavón como complemento habitual. El Castillo de los Condes de Flandes se transforma durante estas semanas en un recorrido nocturno con iluminación especial.

La estampa más repetida de la ciudad llega al caer la noche, cuando las fachadas medievales de Graslei y Korenlei se reflejan sobre el agua de los canales. Gante admite además una excursión de pocas horas a Brujas, cuyo propio mercado navideño se instala en la plaza Markt.

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Galway suma mercado, noria y pubs con música tradicional junto al Atlántico

La noria del mercado navideño de Eyre Square, en el centro de Galway, Irlanda. (Oficina Turismo Irlanda)

Galway, en la costa oeste de Irlanda, despliega su mercado navideño en Eyre Square, con casetas de madera, un tiovivo y una noria de 32 metros que se convierten en el centro de la vida festiva de la ciudad durante todo diciembre. El festival de luces del centro proyecta instalaciones sobre los edificios desde Eyre Square hasta Quay Street.

El casco histórico, pequeño y caminable, se completa con pubs de tradición musical como Tigh Neachtain, habituales para una pausa después del mercado. La cercanía del paseo marítimo de Salthill y de la bahía de Galway añade un contrapunto de costa atlántica poco frecuente entre los destinos navideños europeos.

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