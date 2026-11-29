El líder de Vox, Santiago Abascal, vota durante las elecciones generales en un colegio electoral de Madrid. REUTERS/Susana Vera

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El presidente de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha acudido este domingo a ejercer su derecho al voto en las elecciones generales del 29 de noviembre. El dirigente ha depositado su papeleta en el colegio Pinar del Rey, situado en la avenida de San Luis, en el distrito madrileño de Hortaleza, donde ha aprovechado su comparecencia ante los medios de comunicación para animar a los ciudadanos a participar de forma masiva en los comicios.

“Hoy únicamente quiero animar a los españoles a votar, a una participación masiva para que no haya que arrepentirse mañana”, ha afirmado el líder de Vox, que ha pedido a los electores que acudan a las urnas “sin miedo” y “sin pesimismo”. Abascal ha apelado también al “valor” y a la “esperanza” de los ciudadanos en una jornada que, según ha defendido, debe desarrollarse con normalidad.

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