La norma Euro 7 comenzó a regir para la homologación de nuevos coches y furgonetas en la Unión Europea.

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La norma Euro 7, la nueva referencia europea de emisiones para vehículos de carretera, ha comenzado a aplicarse este domingo 29 de noviembre a los coches y furgonetas que se homologuen por primera vez en la Unión Europea.

A partir de hoy, ningún modelo nuevo de estas categorías podrá obtener la homologación si no cumple los nuevos requisitos, según establece el Reglamento (UE) 2024/1257, aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo en abril de 2024 y publicado en el Diario Oficial de la UE el 8 de mayo de ese año.

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La aplicación será escalonada. Los modelos que ya están a la venta con la homologación Euro 6 podrán seguir comercializándose durante un año más, pero desde el 29 de noviembre de 2027 todos los coches y furgonetas nuevos que se vendan o se matriculen en la UE tendrán que cumplir la Euro 7.

La norma no es retroactiva. Los vehículos que ya circulan no se ven afectados y sus propietarios no tendrán que adaptarlos ni sustituirlos.

Los límites del tubo de escape apenas cambian

Los coches y furgonetas nuevos que se comercialicen en la Unión Europea deberán cumplir la normativa Euro 7 a partir del 29 de noviembre de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los coches, el reglamento mantiene los límites de óxidos de nitrógeno (NOx) que ya fijaba la Euro 6: 60 miligramos por kilómetro para los motores de gasolina y 80 para los diésel, según recoge el anexo I del texto publicado en el Diario Oficial. El cambio está en la forma de medir: el recuento de partículas incluirá ahora las de 10 nanómetros o más, frente al umbral de 23 nanómetros de la Euro 6, según ha explicado el Parlamento Europeo.

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La norma también alarga el periodo durante el cual los fabricantes deben garantizar que sus vehículos respetan los límites. El periodo básico será de ocho años o 160.000 kilómetros, con un tramo adicional, un 25% más largo, de hasta diez años o 200.000 kilómetros en el que se admite un margen de tolerancia. Los coches nuevos incorporarán además sistemas que vigilarán a bordo el funcionamiento de los dispositivos anticontaminación, y se refuerza la protección contra la manipulación de sensores y software.

Primer límite al polvo de los frenos

Según ha detallado el Parlamento Europeo, las partículas procedentes de los frenos no podrán superar:

3 mg/km en los vehículos eléctricos puros.

7 mg/km en la mayoría de los coches de combustión, híbridos y de pila de combustible.

11 mg/km en las furgonetas más grandes que no son eléctricas puras.

A partir de 2035, según el anexo I del reglamento, el límite será de 3 mg/km para todos los coches y furgonetas.

El reglamento también regula las partículas que desprenden los neumáticos por el desgaste. Los límites de abrasión se fijarán en el marco de Naciones Unidas o, en su defecto, mediante un acto de la Comisión Europea, y se aplicarán a los nuevos tipos de neumáticos para coches a partir del 1 de julio de 2028.

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El reglamento mantiene los límites de óxidos de nitrógeno de la Euro 6 pero amplía la medición a partículas de 10 nanómetros. (Alejandro Martínez Vélez - Europa Press)

Una vida mínima para las baterías

Según ha informado el Parlamento Europeo, en los coches la batería deberá conservar:

Al menos el 80 % de su capacidad durante los primeros cinco años o 100.000 kilómetros.

El 72 % de su capacidad hasta los ocho años o 160.000 kilómetros.

En las furgonetas, esos umbrales serán del 75 % y del 67 %, respectivamente.

Cada vehículo contará también con un pasaporte medioambiental digital, que recogerá información sobre sus emisiones y, en el caso de los eléctricos, sobre el estado de la batería.

Camiones y autobuses, a partir de 2028

Para los vehículos pesados, la Euro 7 sí endurece los límites de emisiones:

200 miligramos de NOx por kilovatio hora en laboratorio y 260 en conducción real, según ha precisado el Parlamento Europeo.

La norma se aplicará a los nuevos tipos desde mayo de 2028 y a todas las matriculaciones desde mayo de 2029.

Los fabricantes de pequeño volumen tendrán de plazo hasta el 1 de julio de 2030 para coches y furgonetas, y hasta el 1 de julio de 2031 para camiones y autobuses.

El impacto en el precio y en la industria española

El coste para el comprador ha sido uno de los puntos más discutidos. Durante la negociación de la norma, la Comisión Europea estimó un encarecimiento de entre 90 y 150 euros por coche, según recogió la revista británica Autocar, mientras que la patronal europea de fabricantes, ACEA, sostuvo que el precio medio de un coche nuevo subiría unos 2.000 euros.

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En España, el sector ha advertido de que el impacto será mayor por el tipo de coches que se fabrican en el país. En términos relativos, la incidencia será más elevada en los vehículos de menor precio, especialmente en los modelos pequeños o medianos que tradicionalmente se producen en España. Esta valoración ya se planteó en 2023, durante la negociación de la propuesta original de la Comisión.

Aquella propuesta era más exigente que el texto finalmente aprobado. Tras la presión de los fabricantes y de países como Francia, Italia y la República Checa, el Parlamento y el Consejo acordaron mantener las condiciones de ensayo y los límites de escape de la Euro 6 para coches y furgonetas, un acuerdo que la organización ecologista Transport & Environment (T&E) calificó de “capitulación vergonzosa”, según recogió Autocar.

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