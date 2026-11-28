Vista exterior del monasterio cartujo de Sariñena, en pleno desierto de Los Monegros, Aragón. (Diputación de Huesca)

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En el desierto de Los Monegros, la comarca más árida de Aragón, se esconde un monasterio cartujo con más de 2.000 metros cuadrados de frescos que lo convirtieron en la “Capilla Sixtina española”. Se trata de la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes, en Sariñena (Huesca), el primer monasterio cartujo del Reino de Aragón, fundado en 1507 por los condes de Sástago.

Pocos turistas conocen este rincón de turismo rural en Huesca, pese a que su interior guarda una de las colecciones de pintura mural más extensas de España. La fachada exterior, sobria y austera por tradición cartuja, no deja intuir la explosión artística que se oculta tras sus muros.

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Fray Manuel Bayeu, el cuñado de Goya que pintó la cartuja de Los Monegros

Fray Manuel Bayeu, cuñado de Goya, dedicó treinta años a pintar las 250 composiciones religiosas de este monasterio de Huesca. (Diputación de Huesca)

Entre 1775 y finales del siglo XVIII, el monje fray Manuel Bayeu, cuñado de Francisco de Goya, dedicó tres décadas a cubrir la iglesia, las capillas, el claustro menor, la sacristía y la sala capitular con 250 composiciones religiosas. Las escenas representan la vida de la Virgen, las cuatro mujeres del Antiguo Testamento y las cuatro virtudes cardinales, en un estilo tardobarroco con detalles rococó que convierte a esta cartuja de Los Monegros en un destino obligado para los amantes del arte barroco en España.

Cómo visitar la Capilla Sixtina aragonesa en pleno desierto de Los Monegros

El edificio quedó abandonado tras la desamortización de Mendizábal en 1835 y sufrió un deterioro severo durante más de siglo y medio. En 2015, la Diputación Provincial de Huesca adquirió el conjunto y restauró las pinturas, lo que permitió reabrir el monumento en julio de 2016. Desde entonces, más de 13.000 personas han visitado este monasterio cartujo oscense, con visitantes llegados de Alemania, Inglaterra y Holanda, además de Zaragoza y Barcelona. Solo en 2026, la cartuja recibió a más de 3.000 turistas y fue escenario del rodaje de la producción europea “Las Indias”.

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Interior de la Cartuja de las Fuentes, en Los Monegros, decorado con 2.000 metros cuadrados de frescos barrocos. (Diputación de Huesca)

La visita a esta joya del turismo de Aragón es guiada y gratuita, y se realiza los sábados, domingos y festivos nacionales, en dos turnos de 11:00 y 12:30 horas.

Esta no es la única “Capilla Sixtina española”: en Valencia, la iglesia de San Nicolás de Bari ostenta el mismo apodo por sus frescos de Dionís Vidal; en Madrid, la iglesia de San Antonio de los Alemanes lo recibe por la obra de Francisco Rizzi y Luca Giordano; en León, el Panteón de los Reyes de la Real Colegiata de San Isidoro se conoce como la “Capilla Sixtina del románico”; y en Badajoz, la ermita de la Virgen del Ara lleva el título de “Capilla Sixtina de Extremadura” por sus escenas del Génesis.

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