España busca la revancha ante Italia en la Copa Davis. (REUTERS/Alessandro Garofalo)

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Un año después. Mismo escenario y mismo rival. España tiene sed de venganza. La Armada se ve las caras de nuevo contra Italia en la final de la Copa Davis. Hay cuentas pendientes, pero sobre todo, protagonistas diferentes. En 2025, los anfitriones se impusieron 2-0. Berrettini ganó a Carreño por 6-3 y 6-4, y Cobolli remontó ante Munar (1-6, 7-6(5) y 7-5). No hizo falta la presencia de Jannik Sinner. No estaba Carlos Alcaraz por lesión.

El equipo azzurro no va a contar con su estrella este año. Todo lo contrario que España, que sí va a poder tener a Carlitos y al que se le suma Rafa Jódar, que en su primera temporada en la élite se ha colado entre los 10 mejores del ranking ATP. La Armada quiere su séptima Ensaladera, la primera desde 2019. Enfrente Italia, que juega en casa, en su cuarta final consecutiva (ha ganado las tres últimas ediciones) y que busca su cuarto triunfo consecutivo, algo que no se ve desde la Australia de Rod Laver, en los años 60.

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La final comenzará a las 15:00 horas en Bolonia y se podrá ver a través de Movistar+.

España celebra el pase a la final. (REUTERS/Yara Nardi)

Una Armada sin dobles y sin sustos

España no ha necesitado el punto decisivo en ninguna de sus dos eliminatorias. En cuartos, Mérida ganó a Schwaerzler y Jódar a Rodionov, aunque el madrileño cedió un set. En semifinales, ante Gran Bretaña, Jódar arrolló a Norrie (6-2 y 7-5) y dejó paso al estreno del murciano.

Alcaraz pisó Bolonia en semifinales, en su primer partido con España desde finales de 2024. Ferrer lo reservó contra Austria y lo sacó cuando hacía falta. Venía de ganar Viena, París y Turín, con 14 victorias seguidas, y aunque mantiene protecciones en el isquiotibial izquierdo y la rodilla derecha, despachó a Fery (6-2 y 6-1) en poco más de una hora.

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Para David Ferrer será, además, su última final como capitán. Anunció en octubre que deja el cargo y renuncia al año de contrato que le quedaba.

David Ferrer. (Europa Press)

Italia, ganando a base de sufrir

El camino de los de Filippo Volandri ha sido más cuesta arriba. Tanto ante Corea del Sur como ante Chequia (2-1) necesitaron el dobles. En semifinales, Musetti ganó a Mensik (6-3 y 6-4) y, tras perder Cobolli con Lehecka, volvió a la pista junto a Vavassori para vencer a Lehecka y Machac por 3-6, 6-1 y 7-6(4) en una hora y 56 minutos.

“Mis últimos partidos en la Copa Davis no habían sido victorias, así que sentía que necesitaba esto, volver y demostrar que podía ayudar al equipo”, confesó Musetti al terminar. Italia lo necesita en plena forma: sin Sinner, el de Carrara ha cargado con el peso del equipo.

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Lorenzo Musetti. (EFE/Elisabetta Baracchi)

Las dudas de Volandri

El capitán italiano tiene claro a Musetti para uno de los individuales, pero no al otro. Cobolli, héroe de la final de 2025, no atraviesa su mejor momento: suma siete derrotas seguidas, y en Bolonia perdió ante Lehecka y también cayó ante Kwon en cuartos. Berrettini, clave en el dobles de cuartos, arrastra problemas físicos. Luciano Darderi, que nunca ha jugado en la Davis, completa las opciones.

La copa Davis y su caída en picado tras la salida de Gerard Piqué.

El dobles y el factor cancha

Si la eliminatoria llega empatada, el dobles decidirá al campeón. Vavassori ha sido pieza fija de Italia, primero con Berrettini y después con Musetti, y repetiría al lado del de Carrara. España, en cambio, tiene a Granollers y Pedro Martínez sin estrenar en Bolonia, y es posible que esa falta de rodaje pueda pasarles factura. Alcaraz y Jódar parecen claron en los individuales, repitiendo la fórmula de semifinales.

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La historia, sin embargo, favorece a los locales. España ha jugado seis finales como visitante y solo ha ganado una, la de 2008 ante Argentina, en Mar del Plata. En los 14 cruces previos entre ambas selecciones, Italia gana por 8-6.