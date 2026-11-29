La tarifa del servicio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

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Se dieron a conocer los precios de la luz en España. Aquí está la tarifa promedio, la más alta y la mínima a lo largo de este lunes 30 de noviembre.

Recuerda que el precio de la energía eléctrica se actualiza diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

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Precio de la luz

Día: 30 de noviembre

Precio de media: 222.07 euros por megavatio hora

Precio máximo: 283.47 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 187.16 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa del servicio eléctrico (Europa Press)

A lo largo de este lunes 30 de noviembre, la tarifa de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 197.49 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 190.15 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 187.65 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 188.6 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 188.66 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 195.27 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 228.91 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 266.0 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 283.47 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 245.79 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 216.33 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 190.38 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de 187.16 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 188.44 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 190.7 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 205.2 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 220.29 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de 251.85 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 274.62 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 282.35 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 272.91 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 256.82 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 216.94 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 203.59 euros por megavatio hora.