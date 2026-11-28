El refugio de Blanca Romero. (Montaje Infobae)

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En plena tormenta mediática tras confirmar el fin de su relación con Quique Sánchez Flores y relatar sin filtros en televisión los motivos de su separación, Blanca Romero vuelve a encontrar en su tierra natal el mejor bálsamo para pasar página. Lejos del bullicio de los platós y de las grandes capitales en las que residió durante su etapa internacional como modelo, como Madrid, Barcelona, Londres o Milán, la actriz asturiana mantiene desde hace quince años su particular santuario en Peón, una pequeña parroquia perteneciente al concejo de Villaviciosa, situada a apenas treinta kilómetros de Gijón.

Este rincón verde, rodeado de montañas y alejado del ritmo frenético de las ciudades, se ha convertido en el escenario donde la intérprete recarga energías y recupera la calma en los momentos más convulsos de su vida personal. Como ella misma ha resumido en más de una ocasión bajo su lema “Asturias siempre es bien”, regresar a sus raíces supuso cumplir una promesa vital tras años viajando por todo el mundo: encontrar un hogar donde reinarán el silencio, la privacidad y el contacto directo con el paisaje rural.

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Con apenas 400 habitantes, Peón ofrece a cualquier viajero, y a su vecina más ilustre, una escapada auténtica al corazón de la Asturias más tradicional. Reconocida por la Familia Real con el galardón de Pueblo Ejemplar en 2023 gracias a su fuerte identidad comunitaria y su compromiso con el entorno, esta localidad invita a desconectar del ruido exterior entre prados, rutas de montaña y una gastronomía de cuchara que conquista a todo el que la visita.

Patrimonio histórico y platos de cuchara

Quien decida seguir los pasos de Blanca Romero y perderse por el valle de Peón descubrirá un entorno marcado por la tradición agrícola y ganadera, donde los prados verdes y los bosques autóctonos dibujan postales de absoluta tranquilidad. Es precisamente en estos senderos donde la actriz suele practicar deporte y pasear junto a sus vecinos lejos de las miradas indiscretas: “Me gusta pasar tiempo con mis vecinos y amigos en el monte, donde me siento en casa y puedo ser yo sin sentirme observada”, confesó sobre su rutina diaria en este enclave.

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Una de las rutas más bonitas de Asturias: recorre las montañas de un parque natural y descubre un maravilloso lago glaciar.

Más allá de su atractivo paisajístico, la parroquia conserva joyas arquitectónicas que merecen una parada pausada, como la iglesia de Santiago o el imponente Palacio de Cienfuegos-Jovellanos. Además, la escapada se completa en la mesa, ya que los restaurantes de la zona rinden homenaje a la cocina asturiana más reconfortante, con especialidades que enamoran a la propia intérprete, “me encantan sus platos de cuchara”, ha asegurado, y entre las que brillan con luz propia están el tradicional pote asturiano y el pollo de corral.

Un hogar sin artificios y un concejo de cine en Villaviciosa

La filosofía de vida pausada que ofrece este rincón del norte también se refleja en la propia vivienda que la modelo levantó desde cero en la localidad. Lejos de los lujos ostentosos, Romero apuesta por la sencillez y el desapego material, rodeándose únicamente de piezas con historia personal, como un cabecero de hierro, un mueble de cajones o un tríptico de árboles, que la han acompañado en sus distintas mudanzas y que encajan a la perfección con la serenidad del entorno rural: “Ahora en mi casa hay paz y mucha alegría, que para mí era fundamental”, explicó sobre su decisión de instalarse allí.

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Los planes de Blanca Romero. (Instagram)

Para quienes deseen ampliar la ruta turística por los alrededores, el concejo de Villaviciosa despliega un amplio abanico cultural y cinematográfico. Su casco histórico y enclaves como la Residencia Colegio San Francisco han servido de plató natural para producciones de la gran pantalla, desde clásicos como El abuelo, dirigida por José Luis Garci y protagonizada por Fernando Fernán Gómez, hasta cintas más recientes como El profesor, consolidando a esta comarca asturiana como un destino imprescindible para los amantes de la naturaleza, la buena mesa y el turismo tranquilo.