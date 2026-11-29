Imagen ilustrativa generada con IA de una furgoneta que traslada documentación electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuando el reloj marca las 20:00 horas, las mesas electorales cierran en toda España. En ese instante se pone en marcha todo un mecanismo electoral regulado al detalle por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que establece quién cuenta los votos, cómo se documenta el resultado y a quién se informa en cada fase. Veamos cómo funciona paso a paso.

El presidente de mesa abre los sobres uno a uno

Antes de iniciar el recuento, se añaden a la urna los votos emitidos por correo y los de los propios miembros de la mesa e interventores. A partir de ahí comienza el escrutinio provisional, un acto público al que puede asistir cualquier ciudadano siempre que no entorpezca su desarrollo. El presidente de la mesa extrae los sobres de la urna de uno en uno, lee en voz alta la candidatura votada —o el nombre de los candidatos, en el caso del Senado— y muestra cada papeleta a los vocales, interventores y apoderados presentes en la sala.

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Se contrasta el número de votos con el de votantes

Terminado el recuento, la mesa compara el total de sobres con el de personas que figuran en la lista numerada de votantes, un control pensado para garantizar que no existe discrepancia entre quienes acudieron a votar y los votos depositados. Si surge alguna duda o protesta, se resuelve por mayoría entre los integrantes de la mesa. Las papeletas se destruyen después, con excepción de las nulas o las que hayan sido objeto de alguna reclamación.

El presidente del Gobierno ha votado a primera hora de la mañana en el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo de Madrid.

El acta recoge censo, nulos, blancos y votos por candidatura

El presidente anuncia entonces en voz alta el resultado: número de electores censados, certificaciones censales aportadas, papeletas nulas, votos en blanco y votos obtenidos por cada candidatura. Con estos datos se redacta un acta de escrutinio, que firman el presidente, los vocales y los interventores. Una copia se fija en la puerta del colegio electoral, otra se entrega a los representantes de cada candidatura que la soliciten y una tercera queda en poder de la persona designada por la Administración en esa mesa.

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Quién transmite los resultados provisionales la noche electoral

El representante de la Administración envía los datos del acta —por teléfono o mediante una aplicación informática— a un centro de recogida y al Centro de Tratamiento de Datos, gestionado por el Ministerio del Interior. Una empresa adjudicataria, actualmente Indra, se encarga de transmitir esa información para su difusión pública. Esta compañía no realiza ningún recuento: únicamente traslada los datos ya certificados por cada mesa electoral. Con ese flujo de información, el Gobierno ofrece esa misma noche los resultados provisionales, en cumplimiento de lo que exige el artículo 98.2 de la LOREG.

Papeletas electorales. (Europa Press)

La documentación viaja escoltada hasta el juzgado

En paralelo, el presidente de mesa se desplaza hasta el Juzgado de Primera Instancia o de Paz de su demarcación, acompañado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para entregar la documentación electoral distribuida en tres sobres. El primero contiene el expediente electoral completo, incluida el acta original. El juez dispone de un plazo de diez horas para trasladar ese sobre a la Junta Electoral competente, mientras que el resto de la documentación se remite por correo al día siguiente.

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El escrutinio general empieza al quinto día y lo hacen las juntas electorales

Los resultados conocidos la noche de la votación son provisionales. El recuento oficial y definitivo, denominado escrutinio general, se inicia el quinto día posterior a la votación y corre a cargo de las juntas electorales provinciales. La sesión arranca a las 8:00 horas con el escrutinio del voto de los electores residentes ausentes (CERA) y continúa a las 10:00 horas con la apertura sucesiva de los sobres que contienen las actas de cada mesa. Es, de nuevo, un acto público.

Durante esta fase, la junta electoral no puede anular ningún acta ni voto: su función se limita a verificar, sin margen de discusión, que el recuento y la suma de votos coinciden con lo reflejado en las actas de las mesas. Solo puede corregir errores materiales, de hecho o aritméticos. Si una mesa presenta actas dobles y diferentes, o si el número de votos excede al de electores registrados, la junta tampoco computa esos resultados salvo que se trate de un error subsanable. El escrutinio general no puede interrumpirse y debe concluir antes del octavo día posterior a las elecciones.

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Feijóo vota en el colegio donde estudió Pedro Sánchez: el candidato del PP acude con su mujer y el alcalde Almeida.

Reclamaciones, proclamación y publicación en el BOE

Concluido el escrutinio, la junta electoral redacta por triplicado un acta de escrutinio de la circunscripción, firmada por su presidente, los vocales, el secretario y los representantes de las candidaturas acreditados. A partir de ese momento, los apoderados disponen de un día para presentar reclamaciones o protestas, que la junta debe resolver en igual plazo. Si alguna de las partes recurre, el expediente pasa a la Junta Electoral Central, que cuenta con un día adicional para resolver tras oír a las partes.

Resueltas todas las incidencias, las juntas electorales competentes proceden a la proclamación de electos dentro del día siguiente. El acta de proclamación, también por triplicado, se reparte entre la propia junta, la cámara o corporación correspondiente y la Junta Electoral Central. Esta última dispone de un plazo de 40 días para publicar los resultados generales y por circunscripciones en el Boletín Oficial del Estado, documento que fija de manera oficial el resultado de cada proceso electoral en España.

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