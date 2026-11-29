Un agente de la Guardia Civil en un colegio electoral. (AUGC)

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La jornada electoral de este domingo ha dejado una de sus primeras anécdotas en Andorra (Teruel). Mientras los colegios abrían sus puertas y los votantes se preparaban para depositar sus papeletas, una de las mesas del municipio seguía sin poder constituirse. Faltaban dos de las personas que debían integrarla: el miembro titular y el suplente que tenía que sustituirlo en caso de ausencia.

La incidencia ha sido relatada por la delegada del Gobierno en Aragón, Noelia Herrero, durante una comparecencia para informar sobre el desarrollo de las elecciones del 29 de noviembre. “Un miembro titular y su suplente no se han presentado, con lo cual no podía constituirse la mesa. La Guardia Civil los ha localizado y los ha trasladado al colegio electoral”, ha explicado.

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La intervención de los agentes ha permitido desbloquear la situación. Una vez en el colegio, la mesa ha podido constituirse y comenzar a funcionar “con total normalidad”, según ha precisado Herrero. No han trascendido los motivos por los que ninguno de los dos había acudido inicialmente a su puesto.

El episodio ha dejado una de las anécdotas de la mañana electoral en Aragón, aunque no ha alterado el desarrollo general de la jornada. Según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno, las 2.216 mesas repartidas por las tres provincias han quedado finalmente constituidas y no se han registrado incidencias reseñables.

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La delegada del Gobierno en Aragón, Noelia Herrero, informa de la jornada electoral del 29N. (Europa Press)

Casi 20.000 aragoneses, llamados a formar las mesas

La escena de Andorra recuerda el papel que desempeñan los ciudadanos elegidos por sorteo para garantizar que las votaciones puedan celebrarse. En Aragón, 19.944 personas habían sido convocadas para formar parte de las mesas electorales de este domingo. De ellas, 6.648 eran titulares —presidentes y vocales— y el resto, suplentes, llamados a ocupar sus puestos si alguno de los primeros no podía acudir.

La constitución de las mesas comienza a las ocho de la mañana, una hora antes de que se abran los colegios. Cada una debe contar con un presidente y dos vocales. Si alguno de los designados no comparece, entran en juego sus suplentes y, si tampoco estos se presentan, la Junta Electoral de Zona puede designar a otros electores para cubrir las vacantes.

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No acudir sin causa justificada puede tener consecuencias legales. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) contempla penas de prisión de tres meses a un año o multas de seis a 24 meses para quienes incumplan sin justificación sus obligaciones como miembros de una mesa electoral.

La ley contempla, no obstante, algunas excepciones. Los ciudadanos designados pueden quedar exentos de esta obligación si acreditan una causa personal, familiar o profesional que les impida desempeñar el cometido. Para ello, deben presentar sus alegaciones ante la Junta Electoral de Zona en un plazo de siete días desde la recepción de la notificación, salvo que el impedimento se produzca después, en cuyo caso deben comunicarlo tan pronto como sea posible.

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Se espera una participación histórica estos comicios, por encima del 73%.

En el resto de Aragón, la mañana ha transcurrido sin sobresaltos de especial relevancia. Las únicas incidencias comunicadas por la Delegación del Gobierno han sido unas pintadas en dos colegios electorales de Zaragoza, que han sido retiradas por los servicios municipales.