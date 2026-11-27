Rodeado por el tramo mejor conservado de Aljarafe y por el río Guadalquivir. (Ayuntamiento de Gelves)

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Debe su nombre a las aguas que fluyen de manera natural y ancestral del subsuelo de los terrenos donde se encuentra ubicado. El parque de los Manantiales se encuentra rodeado por el casco urbano de Gelves, una localidad limítrofe con Sevilla. Nada más y nada menos que 3,5 hectáreas de vegetación que esconden un paraíso natural con cascadas, estanques y praderas verdes.

Es uno de los espacios naturales más visitados de la provincia de Sevilla y tiene una riqueza acuífera singular. El agua brota de manera natural del subsuelo de la Cornisa del Aljarafe. Hoy esas aguas corren por acequias, albercas y canales que se cruzan con pequeños puentes, y que convierten al agua en la verdadera protagonista del paseo.

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El parque queda marcado por caminos que serpentean todo el trazado y que de vez en cuando acogen más de una competición deportiva y reciben a diario a caminantes y corredores. A eso se suman zonas de barbacoas, merenderos, juegos infantiles y un quiosco-bar con terraza, todo lo necesario para pasar el día completo sin salir de Gelves.

Una cascada y mariposas en primavera

El parque municipal "Los Manantiales" debe su nombre a las aguas que fluyen de manera natural. (Ayuntamiento de Gelves)

El propio relieve del lugar, con sus pendientes pronunciadas, hizo posible levantar una gran cascada que desemboca en las albercas donde se recoge el agua de los manantiales, según detalla Turismo Sevilla. Funciona en horarios concretos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, de acuerdo con el Ayuntamiento, y regala una de las imágenes más buscadas por quienes visitan el parque con la cámara en la mano.

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El resto del recinto no se queda atrás. Una gran pradera de césped y un eucaliptal invitan a caminar bajo la sombra, según describe Turismo Sevilla, mientras que entre la vegetación crecen amapolas, jaramagos y olivos silvestres, señal del buen estado de conservación del entorno, según el propio Ayuntamiento.

Y hay algo que no pasa desapercibido: un elevado número de mariposas revolotea por todo el parque, una presencia que le da a toda la Cornisa del Aljarafe una diversidad animal poco habitual en un espacio tan cercano a la ciudad.