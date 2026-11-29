Pueblo de Albarracín, por donde pasa la Ruta de los Montes Universales. (Francis Raher, Wikimedia Commons)

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Con las vacaciones de Navidad ya en el horizonte, planificar un viaje se convierte en el objetivo de un buen número de personas. Y lo cierto es que no es necesario salir de España para disfrutar de un destino que parezca sacado de un cuento. Una posible idea es el que ha sido declarado el pueblo mejor valorado del país en 2026. Esto no es de extrañar, si se tiene en cuenta que está rodeado por una muralla y que destaca por el tono rojizo de sus casas y porque su casco histórico está declarado Bien de Interés Cultural.

Se trata de Albarracín, que se distingue desde la carretera antes de llegar a su casco histórico. La muralla asciende por la ladera desde las últimas viviendas hasta una torre situada en lo alto del cerro. A sus pies, sobre un espolón rocoso y casi rodeadas por el río Guadalaviar, se concentran las casas de fachadas rojizas y balcones de madera que caracterizan a la localidad.

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Situado en la sierra de Albarracín, en la provincia de Teruel, el municipio fue elegido hace unas semanas como el pueblo mejor valorado de España en 2026. Obtuvo una calificación de 4,85 sobre 5, por delante de La Alberca y Alquézar. La distinción surgió de la XIV Asamblea Nacional de la Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España, que se celebró el 24 de octubre en Alcúdia, Mallorca. El resultado se basó en las puntuaciones publicadas por los visitantes en la web y la aplicación de la entidad, que reúne a 126 localidades.

Una catedral y un palacio en una de las localidades más importantes de Aragón

La villa guarda un rico patrimonio natural y gracias a su emplazamiento a 1.300 metros de altura cuenta con una de las mejores vistas de toda la región

El perfil de Albarracín está marcado por los tonos rojizos de sus fachadas y del paisaje que la rodea. Durante siglos, las viviendas se cubrieron con yeso extraído de las montañas próximas, mientras que el rodeno —una arenisca de color rojo— aportó parte de los materiales de construcción y definió la estética del municipio.

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Las casas, de varias plantas y levantadas sobre calles estrechas y en pendiente, se adaptan a la orografía del casco antiguo. Entre los edificios más reconocibles figura la casa de la Julianeta, junto al portal de Molina. Sus pisos superiores sobresalen sobre la calle y la convierten en una de las construcciones más fotografiadas de la localidad.

La plaza mayor concentra parte de la actividad del municipio. Allí se encuentra el Ayuntamiento, construido en el siglo XVI y dotado de un mirador hacia el río Guadalaviar. Desde ese punto, el recorrido continúa en ascenso hasta la catedral del Salvador, también del siglo XVI, junto al antiguo Palacio Episcopal, sede actual del Museo Diocesano.

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La conservación del conjunto histórico ha sido uno de los factores que sostuvieron la imagen actual de Albarracín. La Fundación Santa María de Albarracín impulsa desde hace décadas la restauración de inmuebles y espacios patrimoniales. Ese trabajo derivó en la concesión de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes al Ayuntamiento. Además, fue declarada Monumento Nacional en 1961, lo que la convirtió en la primera localidad de Aragón en obtener ese reconocimiento. Su casco histórico cuenta en la actualidad con la categoría de Bien de Interés Cultural.

Las vistas espectaculares desde lo alto del pueblo

Una de las señas de identidad de Albarracín (Teruel) es el tono rojizo de sus fachadas. (Ayuntamiento de Albarracín)

La ruta más popular de Albarracín sigue el trazado de su muralla. Parte junto al portal de Molina y asciende por un sendero de piedra hasta la torre del Andador, situada en el punto más alto de la localidad. La construcción se remonta al siglo X, cuando Albarracín era una plaza musulmana. Un siglo después, los gobernantes de la taifa de los Banu Razin levantaron las murallas que protegían el arrabal. Tras la conquista cristiana, el territorio funcionó como un señorío independiente bajo el control de la familia Azagra entre los siglos XII y XIV.

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El recorrido ofrece una panorámica del casco histórico, con las viviendas rojizas adaptadas a la ladera, la catedral, los restos del castillo y la antigua alcazaba. El río Guadalaviar bordea buena parte del conjunto urbano. Las pendientes y el firme irregular hacen recomendable realizar la visita con calzado cómodo.

A pocos kilómetros, el Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno conserva abrigos con pinturas rupestres de arte levantino, incluidas por la Unesco en 1998 dentro del Arte Rupestre del Arco Mediterráneo, declarado Patrimonio de la Humanidad. El área también reúne senderos junto al Guadalaviar y cascadas en la sierra, entre los principales atractivos naturales del entorno.

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Cómo llegar a Albarracín

Albarracín se encuentra en la provincia de Teruel, a unos 40 kilómetros. El coche es la alternativa más cómoda para acceder al municipio y recorrer la sierra, ya que permite llegar también a espacios como los Pinares de Rodeno o las cascadas del río Guadalaviar. Desde Teruel, el trayecto por carretera dura alrededor de 40 minutos.

Quienes viajen en transporte público pueden llegar primero a Teruel, conectada por tren y autobús con otras ciudades españolas. Desde la estación de autobuses de la capital hay un servicio hacia Albarracín de lunes a sábado. El Ayuntamiento recomienda consultar los horarios antes de organizar el desplazamiento, ya que pueden modificarse. La localidad no cuenta con estación ferroviaria propia.

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Una vez en Albarracín, el casco histórico se recorre a pie. El acceso de vehículos está limitado en algunas zonas y las calles presentan pendientes, escaleras y tramos de firme irregular, por lo que conviene prever calzado cómodo.