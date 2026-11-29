La ministra de Sanidad, Mónica García. (Isa Saiz / Europa Press)

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Las jornadas electorales suelen dejar imágenes curiosas durante el paso de los representantes políticos por las urnas: desde retrasos y problemas con la documentación hasta gestos espontáneos ante las cámaras. Este 29 de noviembre, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha protagonizado una de esas escenas al olvidar su DNI físico y tener que identificarse mediante el documento electrónico. Como no había cobertura dentro del colegio electoral, ha tenido que salir al exterior acompañada por un apoderado de la mesa para utilizar el teléfono y luego ha regresado al centro para emitir su voto.

La situación se ha producido en la primera jornada electoral en la que se permite la identificación mediante el DNI digital y, según han informado a EFE fuentes del Ministerio del Interior, durante la mañana se han registrado algunas incidencias, pero están siendo subsanadas por la Policía Nacional. Para utilizar este sistema, las mesas deben contar con un dispositivo de lectura que, según indica Interior, es seguro.

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Después de votar, García ha expresado su deseo de que las fuerzas progresistas mantengan la mayoría y puedan continuar con su agenda de gobierno. “El mejor resultado de la jornada sería que PP y Vox no lograran sumar una mayoría y que el resto de fuerzas progresistas que quieren hacer avanzar este país logremos una mayoría para seguir haciendo el trabajo que nos ha encomendado la ciudadanía”, ha afirmado ante los medios de comunicación en Madrid.

La ministra ha señalado que una victoria de la derecha y la ultraderecha supondría para España “retroceso, involución, dolor y sufrimiento”, y ha citado como ejemplo los casos de Estados Unidos, Argentina y Hungría, países en los que “se han impuesto las tesis ultraderechistas”. García ha añadido que en esos países la población ha visto amenazados derechos como el aborto y la eutanasia, así como el acceso a la educación y la sanidad públicas. “Estos derechos no son solo para la ciudadanía progresista, sino para todos los ciudadanos”, ha señalado tras su votación.

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Una persona vota durante las elecciones generales este domingo. (Juanma Jiménez / Europa Press)

Ya han votado los principales candidatos

A lo largo de la mañana ya han votado el presidente del Gobierno y candidato socialista Pedro Sánchez, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, y el líder de Vox, Santiago Abascal, mientras que la jornada transcurre con normalidad. Un total de 38,6 millones de personas, de las que 35,9 residen en España y 2,6 en el extranjero, están llamados este domingo a las urnas para renovar los 209 miembros del Senado y los 350 del Congreso que después deberán elegir al presidente del Gobierno para los próximos cuatro años.

Ada Colau, candidata de Frente Amplio, ejerce su derecho al voto en Barcelona en las elecciones generales del 29N.

Para que la jornada continúe sin incidencias, miembros de las mesas comprobarán la identidad los electores que se acerquen a depositar sus votos al Congreso y al Senado y su inclusión en el censo y verán cómo las urnas se van llenando hasta que se cierren los colegios y las abran para el recuento de las papeletas. Un total de 100.000 guardias civiles y policías nacionales, autonómicos y municipales trabajarán este domingo.

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Los 22.493 colegios electorales distribuidos por todo el país permanecerán abiertos hasta las 20:00 horas.