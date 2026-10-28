Viajes

Los mercadillos navideños más bonitos de España en 2026

Los mercadillos más especiales que merecen la pena visitar para disfrutar de sus puestos, la comida, música y ambiente navideño

Mercadillo de Navidad de la Plaza Mayor, en Madrid (Shutterstock).
Mercadillo de Navidad de la Plaza Mayor, en Madrid (Shutterstock).
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La decoración navideña ya empieza a instalarse en las ciudades y los mercadillos van tomando forma. Con la Navidad a la vuelta de la esquina, empiezan a organizarse viajes para descubrir los rincones más bonitos durante esta época y en España son muchos.

En esta lista hemos seleccionado algunos de los mercadillos más especiales que merecen la pena visitar para disfrutar de sus puestos, la comida, música y ambiente que se crea en cada uno de ellos. Uno de los más populares es el de la Plaza Mayor de Madrid, pero además de este, hay otros mercados de Navidad que incluyen ferias, espacios gastronómicos y actividades familiares para disfrutar de las fiestas.

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Mercado navideño de San Sebastián

El mercadillo de Navidad de San Sebastián, que abrirá del 1 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027, se sitúa en el paseo del Urumea y la plaza Ramón Labayen, dos espacios céntricos junto al río que atraviesa la ciudad. Las casetas reunirán artesanía, regalos y productos vinculados con las fiestas, mientras que la plaza Cataluña acogerá un mercado específico de creadores locales. El acceso será libre y el horario previsto, todos los días, será de 10:30 a 14:00 y de 16:30 a 20:30.

Uno de los días más especiales de este mercado será el lunes 21 de diciembre de 2026, día en el que se celebrará la Feria de Santo Tomás, que transformará el centro en un mercado rural con la txistorra y la sidra como protagonistas.

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Mercadillo de Navidad en la Plaza Mayor de Madrid

El mercado de Navidad de la Plaza Mayor de Madrid abrirá a finales de noviembre y permanecerá hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque el Ayuntamiento todavía no ha comunicado el día inaugural. Sus 104 casetas ofrecerán figuras para el belén, adornos, juguetes, instrumentos musicales navideños y artículos de broma para Nochevieja. La entrada será libre y el horario previsto irá de 10:00 a 21:00 de domingo a jueves, con cierre a las 22:00 los viernes, sábados y vísperas de festivo. Ubicado en el centro histórico, permite continuar el recorrido hacia la Puerta del Sol, el Mercado de San Miguel y la calle Mayor.

Un grupo de personas asiste al mercadillo navideño instalado en la madrileña plaza mayor. (Europa Press)
Un grupo de personas asiste al mercadillo navideño instalado en la madrileña plaza mayor. (Europa Press)

Mercadillo de Navidad de Zaragoza

El mercado navideño de Zaragoza se instala en la plaza del Pilar, junto a la basílica y en pleno centro histórico de la capital aragonesa. Las casetas tradicionales reúnen propuestas de regalos, decoración y productos propios de las fiestas. El espacio también incorpora un belén de gran formato, el poblado de Papá Noel y la iluminación navideña que transforma el entorno de una de las plazas más reconocibles de la ciudad. Todavía no hay fecha confirmada para la apertura del mercadillo, pero será a finales de noviembre.

Mercado de Navidad en Santiago de Compostela

El Mercado de Nadal de Santiago de Compostela se celebrará del 27 de noviembre de 2026 al 5 de enero de 2027 en la Carreira do Conde, junto a la Alameda y a pocos minutos a pie de la catedral, con una segunda sede en Área Central entre el 21 de diciembre y el 5 de enero. Reunirá puestos de artesanía, regalos y productos agroalimentarios, con 15 casetas y hasta cinco espacios de alimentación en Carreira do Conde. Abrirá de 12:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:30; cerrará el 25 de diciembre y el 1 de enero, mientras que los días 24 y 31 solo funcionará por la mañana.

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Mercado de Navidad en Córdoba

El mercado navideño de Córdoba se instala en la plaza de las Tendillas y estará abierto del 8 de noviembre al 22 de diciembre de 2026. Reúne más de 47 puestos con regalos, adornos y figuras de Navidad, además de juguetes de madera para niños. También hay dulces, aperitivos y otras propuestas gastronómicas para disfrutar durante el paseo. De lunes a jueves, abre de 10:30 a 14:30 y de 17:00 a 21:00; los viernes y sábados, de 10:30 a 23:00, y los domingos, de 10:30 a 21:00. Este mercadillo se integra dentro de una decoración y planes navideños a lo largo de toda la ciudad.

Mercadillo navideño de Salamanca

Entre las catedrales y algunos de los principales monumentos del casco histórico, el mercado navideño de Salamanca volverá a instalarse en la plaza de Anaya del 26 de noviembre de 2026 al 5 de enero de 2027. El recinto contará con 39 casetas dedicadas a productos propios de las fiestas: figuras de belén, turrones, garrapiñadas, adornos, joyería artesanal, trabajos en madera y cosmética natural. Abrirá todos los días de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 22:00, con un carrusel tradicional y decoración temática en la plaza.

Mercado de Navidad de Barcelona

El mercadillo de Navidad más antiguo de España acoge a multitud de turistas y barceloneses
El mercadillo de Navidad más antiguo de España es el de Santa Lucía en Barcelona. (Adobe/Davide Bonaldo)

La Fira de Santa Llúcia, el mercado navideño más tradicional de Barcelona, volverá a instalarse frente a la catedral, en el Pla de la Seu y la avenida de la Catedral. Las fechas de la edición de 2026 todavía no han sido anunciadas, aunque suele celebrarse entre finales de noviembre y el 23 de diciembre. El mercado reúne más de 200 puestos de figuras para el pesebre, musgo, abetos, adornos, troncos de Navidad, conocidos como tió, caganers, artesanía y regalos. Su ubicación permite recorrer el Barrio Gótico, con paradas en la plaza de Sant Jaume, la calle del Bisbe y la plaza del Rey.

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