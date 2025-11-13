El mercadillo navideño más elegante de Madrid se ubica en uno de los hoteles más emblemáticos y lujosos de la capital

Mercadillo navideño POP UP CHIC (Montaje: Infobae España).

La llegada de diciembre transforma el pulso habitual de Madrid y sitúa a la ciudad en el epicentro de la elegancia festiva, donde el lujo y la tradición se dan la mano. En este ambiente especial, un plan destaca para quienes buscan piezas únicas, propuestas originales y la posibilidad de comprar a buen precio en un entorno verdaderamente excepcional: el mercadillo navideño POP UP CHIC, que este año vuelve a instalarse en uno de los salones más selectos del histórico Hotel Palace.

Durante solo tres días, del 5 al 7 de diciembre de 2025, el icónico hotel de la plaza de las Cortes se transformará en un escaparate inigualable donde el visitante podrá adquirir productos exclusivos de más de treinta firmas, conjugando la magia de la Navidad con el refinamiento clásico de un edificio cargado de historia. El alma de este evento reside precisamente en ese contraste: comprar a precios asequibles rodeados de mármoles, lámparas de cristal y el ambiente de un hotel cinco estrellas.

Más de treinta marcas y una oferta irresistible

El mercadillo POP UP CHIC reunirá a firmas consagradas y nuevos talentos de decoración, moda, complementos o fiesta entre los que se cuentan nombres como Alevoo, Artesanía Carmina, Petit Pilier, Mimamuni, Bel Cashmere o Mepidouna. Cada expositor propone creaciones de autor y una selección de artículos pensados tanto para quienes desean renovar su hogar estas navidades como para quienes ya buscan el regalo perfecto para alguien especial. La variedad asegura que todos los gustos y perfiles encuentren un espacio a su medida, desde la bisutería de diseño hasta propuestas más clásicas o artesanales.

Mercadillo navideño POP UP CHIC (Web del mercadillo).

Pero su propuesta va mucho más allá del simple acto de comprar. Dentro del mercadillo, los visitantes pueden hacer un alto en la zona de descanso, pensada para quienes desean relajarse, compartir impresiones y disfrutar de un aperitivo tras el ajetreo propio de una jornada de shopping. Esta integración entre el entorno lujoso del Palace y la calidez familiar que define el evento crea una experiencia navideña genuina, donde cada detalle invita a prolongar la visita y saborear la atmósfera festiva.

El universo #ElChic: mercadillos con identidad propia

El mercadillo del Palace es solo un capítulo dentro de la propuesta global de #ElChic, una plataforma que organiza a lo largo del año diversos eventos con espíritu propio y públicos diferenciados:

Le Chic Antique invita a los aficionados al mundo de las antigüedades, la almoneda y el brocante, combinando piezas históricas y curiosidades con objetos de valor artístico.

Pop Up Art ofrece una ventana a la creación contemporánea, con obras de pintura, escultura, fotografía o vídeo que acercan el arte a nuevos públicos en un entorno dinámico y cercano.

Ruta Chic convierte el mercadillo en una experiencia itinerante que cruza ciudades de toda España durante los meses de verano; sus próximos destinos se conocerán después de Semana Santa de 2026.

Lux & Co. representa la selección más exclusiva de la marca, con firmas que destacan por criterios de calidad, sostenibilidad, exclusividad y creatividad, orientadas a quien busca un lujo contemporáneo y responsable.

El mercadillo navideño de POP UP CHIC abrirá al público cada día de 11:00 a 21:00, lo que facilita tanto una visita matinal sin prisas como un paseo vespertino tras la jornada laboral. Más allá de las compras, el propio Hotel Palace mantiene una animada agenda navideña, con cenas de gala en Nochebuena y Nochevieja, almuerzos especiales para Navidad, Año Nuevo, y la posibilidad de reservar celebraciones para empresas o grupos de amigos que buscan un entorno privilegiado para compartir estas fechas.