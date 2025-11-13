Viajes

El mercadillo navideño más elegante de Madrid se ubica en uno de los hoteles más emblemáticos y lujosos de la capital

Madrid se prepara para recibir una edición especial de este mercadillo, donde el lujo de un hotel histórico se combina con la propuesta original de marcas únicas y precios atractivos del 5 al 7 de diciembre

Guardar
Mercadillo navideño POP UP CHIC
Mercadillo navideño POP UP CHIC (Montaje: Infobae España).

La llegada de diciembre transforma el pulso habitual de Madrid y sitúa a la ciudad en el epicentro de la elegancia festiva, donde el lujo y la tradición se dan la mano. En este ambiente especial, un plan destaca para quienes buscan piezas únicas, propuestas originales y la posibilidad de comprar a buen precio en un entorno verdaderamente excepcional: el mercadillo navideño POP UP CHIC, que este año vuelve a instalarse en uno de los salones más selectos del histórico Hotel Palace.

Durante solo tres días, del 5 al 7 de diciembre de 2025, el icónico hotel de la plaza de las Cortes se transformará en un escaparate inigualable donde el visitante podrá adquirir productos exclusivos de más de treinta firmas, conjugando la magia de la Navidad con el refinamiento clásico de un edificio cargado de historia. El alma de este evento reside precisamente en ese contraste: comprar a precios asequibles rodeados de mármoles, lámparas de cristal y el ambiente de un hotel cinco estrellas.

Más de treinta marcas y una oferta irresistible

El mercadillo POP UP CHIC reunirá a firmas consagradas y nuevos talentos de decoración, moda, complementos o fiesta entre los que se cuentan nombres como Alevoo, Artesanía Carmina, Petit Pilier, Mimamuni, Bel Cashmere o Mepidouna. Cada expositor propone creaciones de autor y una selección de artículos pensados tanto para quienes desean renovar su hogar estas navidades como para quienes ya buscan el regalo perfecto para alguien especial. La variedad asegura que todos los gustos y perfiles encuentren un espacio a su medida, desde la bisutería de diseño hasta propuestas más clásicas o artesanales.

Mercadillo navideño POP UP CHIC
Mercadillo navideño POP UP CHIC (Web del mercadillo).

Pero su propuesta va mucho más allá del simple acto de comprar. Dentro del mercadillo, los visitantes pueden hacer un alto en la zona de descanso, pensada para quienes desean relajarse, compartir impresiones y disfrutar de un aperitivo tras el ajetreo propio de una jornada de shopping. Esta integración entre el entorno lujoso del Palace y la calidez familiar que define el evento crea una experiencia navideña genuina, donde cada detalle invita a prolongar la visita y saborear la atmósfera festiva.

El universo #ElChic: mercadillos con identidad propia

El mercadillo del Palace es solo un capítulo dentro de la propuesta global de #ElChic, una plataforma que organiza a lo largo del año diversos eventos con espíritu propio y públicos diferenciados:

  • Le Chic Antique invita a los aficionados al mundo de las antigüedades, la almoneda y el brocante, combinando piezas históricas y curiosidades con objetos de valor artístico.
  • Pop Up Art ofrece una ventana a la creación contemporánea, con obras de pintura, escultura, fotografía o vídeo que acercan el arte a nuevos públicos en un entorno dinámico y cercano.
  • Ruta Chic convierte el mercadillo en una experiencia itinerante que cruza ciudades de toda España durante los meses de verano; sus próximos destinos se conocerán después de Semana Santa de 2026.
  • Lux & Co. representa la selección más exclusiva de la marca, con firmas que destacan por criterios de calidad, sostenibilidad, exclusividad y creatividad, orientadas a quien busca un lujo contemporáneo y responsable.
Uno de los pueblos más navideños de España: tiene el belén de chocolate más grande del mundo y museos dedicados a los mantecados .

El mercadillo navideño de POP UP CHIC abrirá al público cada día de 11:00 a 21:00, lo que facilita tanto una visita matinal sin prisas como un paseo vespertino tras la jornada laboral. Más allá de las compras, el propio Hotel Palace mantiene una animada agenda navideña, con cenas de gala en Nochebuena y Nochevieja, almuerzos especiales para Navidad, Año Nuevo, y la posibilidad de reservar celebraciones para empresas o grupos de amigos que buscan un entorno privilegiado para compartir estas fechas.

Temas Relacionados

Mercado NavideñoHotelesHoteles EspañaComunidad de MadridMadridDestinosDestinos EspañaViajesViajes y TurismoTurismoTurismo EspañaEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

No es el Gran Cañón del Colorado pero está cerca de Madrid: un impresionante paisaje con rutas de senderismo a través de increíbles formaciones rocosas

Este enclave permite disfrutar de un paraje único donde la roca y los vivos colores son los principales protagonistas

No es el Gran Cañón

Los mejores Paradores con rutas de senderismo que son perfectos para el otoño

Estos hoteles se ubican junto a enclaves de gran valor natural y que muestran algunos de los paisajes más bonitos de España

Los mejores Paradores con rutas

El mercadillo navideño subterráneo más grande de Europa escondido en una cueva: un tesoro único lleno de galerías donde puedes encontrar a Papá Noel

A través de sus pasadizos los visitantes pueden descubrir un mundo mágico donde la Navidad se vive de una forma diferente

El mercadillo navideño subterráneo más

El secreto mejor guardado de Cantabria: un valle con bonitos pueblos llenos de tradición, paisajes de postal y rutas de senderismo

Este destino sorprende gracias a sus increíbles parajes, hermosa arquitectura y pueblos entre montañas

El secreto mejor guardado de

Este es el precio del equipaje facturado en Turkish Airlines en 2025: condiciones, pesos permitidos y tipos de vuelo

Según el peso, la distancia o el tipo de billete, el precio de la facturación de la maleta será mayor o menor

Este es el precio del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así cambia el impuesto de

Así cambia el impuesto de Circulación en Madrid para 2026: dependerá de la etiqueta de la DGT

El abogado de González Amador pone en duda la “veracidad” de las declaraciones de los periodistas para defender la culpabilidad del fiscal general

El abogado general de la UE avala la amnistía a Puigdemont casi en su totalidad, pero pone en duda los plazos del Gobierno para examinar los delitos

La operación de Francia contra ataques terroristas una década después del atentado de Bataclan: militares ante una “amenaza permanente”

El Ejército de Tierra vuelve a la Antártida a final de año: la misión española de apoyo a la investigación científica

ECONOMÍA

Un abogado explica por qué

Un abogado explica por qué es mejor cobrar en 12 pagas y no en 14: “El dinero vale más hoy que dentro de seis meses”

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 1 de este 13 noviembre

Sebastián Ramírez, abogado: “No aceptes nunca un despido por bajo rendimiento”

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 13 noviembre

DEPORTES

Diez años de la tragedia

Diez años de la tragedia que comenzó con un partido de fútbol entre Francia y Alemania y se extendió a todo París: tres explosiones, los aficionados asaltando el campo y un muerto

Toni Kroos habla sobre la estrella turca del Real Madrid: “Güler podrá marcar una época, pero no es mi sucesor”

La vida de Marc Márquez fuera de MotoGP: 20.000 euros en dos semanas de vacaciones al año

Así pudo haber sido el Camp Nou, pero el FC Barcelona rechazó la propuesta del arquitecto británico Norman Foster

Mbappé recuerda a las víctimas de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en la rueda de prensa antes del partido de Francia: “Fue un momento terrible”