12 mercadillos navideños en Madrid 2026: el mapa completo de ferias y mercados por la ciudad

Mercadillo navideño en Madrid. (Foto de Archivo/Adobe Stock)

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El anuncio de la Lotería de Navidad salió la pasada semana dejando probar a los más amantes de la temporada un pedazo de lo que se vendrá. El olor a castañas asadas se mezcla con el frío, las luces están colgadas y se encenderán dentro de poco. Los amantes de los mercadillos y la Navidad están de enhorabuena porque los dos se combinan dentro de muy poco. Pronto los objetos artesanales, decoraciones navideñas, joyas, comida y otras curiosidades estarán disponibles en Madrid.

Cada año a finales de noviembre, la capital del país cambia de aspecto. Y lo que empezó con enclaves puntuales, ha terminado siendo un conjunto de más de una decena de mercadillos repartidos por todo el territorio. Desde el centro histórico hasta Madrid Río, con propuestas que van del belén tradicional a la artesanía de diseño, pasando por mercados internacionales organizados por comunidades extranjeras residentes en la ciudad.

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Esta guía reúne los principales mercadillos navideños que monta Madrid durante la campaña 2026-2027, con las fechas y horarios ya confirmados por cada organizador y, en los casos en que todavía no se han publicado, una referencia a la edición anterior. El programa oficial de Navidad del Ayuntamiento de Madrid suele hacerse público a finales de noviembre, momento en el que se cierran los últimos calendarios pendientes.

Qué mercadillos navideños se instalan en Madrid

La ciudad combina ferias con décadas de historia junto a propuestas más recientes orientadas al diseño y la gastronomía. Este es el recorrido por los principales puntos de venta navideña repartidos por Madrid, con sus fechas y horarios.

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Mercado de Navidad de la Plaza Mayor

Gente comprando en el mercadillo navideño de la Plaza Mayor, donde es tradicional comprar figuras de Belén. Jesús Hellín - Europa Press

Es el mercado navideño más antiguo y también el más visitado de la ciudad. Ocupa la Plaza Mayor con 104 casetas dedicadas a figuras de belén, musgo, adornos y árboles de Navidad, además de artículos de broma típicos de Nochevieja, como pelucas y matasuegras. La entrada al recinto es gratuita y está organizada por la Asociación del Mercado Tradicional Navideño de la Plaza Mayor.

Según la ficha oficial de esmadrid.com, el mercado funcionará desde finales de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque la fecha exacta de apertura todavía no está confirmada. El horario previsto se mantiene respecto a ediciones anteriores, de domingo a jueves de 10:00 a 21:00 horas, y los viernes, sábados y vísperas de festivo de 10:00 a 22:00 horas, de forma ininterrumpida.

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Feria de Artesanía de Recoletos

El paseo de Recoletos, en el tramo entre Colón y Cibeles, acoge una feria con más de 150 artesanos procedentes de distintos puntos de España. A diferencia del mercado de la Plaza Mayor, aquí el foco no está en los adornos navideños sino en piezas de autor, joyería, bisutería, cerámica, marroquinería, sombrerería, encuadernación y textil.

La XXXIX Feria Mercado de Artesanía de la Comunidad de Madrid se celebrará del 1 al 30 de diciembre de 2026, según las bases de participación publicadas por la Comunidad de Madrid. El horario general es de 11:00 a 21:00 horas, con una jornada especial el 24 de diciembre, cuando el recinto cierra a las 15:00, y el 30 de diciembre, que se prolonga hasta las 20:00 horas. La feria permanece cerrada al público el día 25 de diciembre.

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La Navideña, en la Plaza de España

Mayores y pequeños patinan sobre hielo en la Plaza de España de Madrid. (Ricardo Rubio/Europa Press)

La Plaza de España suele albergar La Navideña, un recinto que combina mercadillo y pista de hielo. El espacio reúne una treintena de casetas de productos artesanales junto a una zona gastronómica, con chocolate con churros y vino caliente, y una pista de hielo natural de 600 metros cuadrados.

Para la campaña 2026-2027, esmadrid.com sitúa el recinto entre finales de noviembre y principios de enero, aunque las fechas exactas están todavía por confirmar. En la edición anterior, La Navideña funcionó del 27 de noviembre de 2025 al 11 de enero de 2026, con la pista de hielo abierta de lunes a viernes de 12:00 a 22:00 horas y los fines de semana y festivos de 10:00 a 22:00 horas.

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Mercadillo navideño de Madrid Río

Detrás de la Casa del Reloj, junto a Matadero Madrid, se instala un mercadillo más pequeño con una veintena de casetas de alimentación, productos típicos navideños y artesanía. Es una alternativa a los mercados del centro para quienes se mueven por la zona sur de la ciudad.

Las fechas de esta edición todavía no se han publicado. El Ayuntamiento suele confirmarlas junto al resto del programa de Navidad a finales de noviembre.

Navidad en el Río, en el Puente del Rey

En el entorno del Puente del Rey, entre Madrid Río y la Casa de Campo, se monta otro recinto navideño con pista de trineos, pista de hielo para patinaje, puestos de hostelería y un pequeño mercado de productos navideños. Su ubicación lo convierte en una opción frecuentada por familias del oeste de la capital.

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Al igual que el mercadillo de Madrid Río, las fechas de la edición 2026-2027 continúan sin confirmarse en las fuentes oficiales consultadas.

Mercado de Navidad (Adobe Stock)

Puestos navideños en Isabel II y Juan Goytisolo

El centro de Madrid suma otros puntos de venta de menor tamaño. En la plaza de Juan Goytisolo, junto al Museo Reina Sofía, y en la Plaza de Isabel II, se instalan habitualmente puestos navideños que completan el recorrido comercial de la zona centro sin la escala de los grandes mercados. Sus fechas tampoco se han hecho públicas todavía para esta campaña.

Mercadillo de Navidad de El Corte Inglés en Castellana

El Corte Inglés monta su propio mercadillo navideño en el aparcamiento exterior de su centro de Castellana, junto a Nuevos Ministerios. Es la séptima edición de esta propuesta, que combina gastronomía, cultura y ocio familiar a través de quince espacios temáticos.

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El mercado abrió ya el 5 de noviembre de 2026 y permanecerá en funcionamiento hasta el 5 de enero de 2027, lo que lo convierte en uno de los que más tiempo se mantiene abierto en toda la ciudad. El horario general es de 12:00 a 22:00 horas, con jornada reducida los días 24 y 31 de diciembre, de 12:00 a 17:00 horas, y cierre total el 25 de diciembre y el 1 de enero.

Mercadillo del Gato, en Gran Vía

El Mercadillo del Gato es uno de los mercados navideños con más recorrido de la ciudad, con más de setenta ediciones a sus espaldas. Se trata de un mercado itinerante de carácter pop up, centrado en marcas de moda, complementos, joyería, cosmética y decoración.

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Para esta temporada, el mercadillo se instalará en el Centro Cultural de los Ejércitos, en Gran Vía 13, del 11 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027, con horario general de 11:00 a 21:00 horas y jornadas especiales los días 24 y 31 de diciembre.

La decoración navideña llenará las calles de Madrid cuando se abran oficialmente los mercadillos navideños. Foto: Monika Skolimowska/dpa

Mercadillos internacionales, el inglés y el alemán

Dos comunidades extranjeras organizan sus propios mercados navideños en la ciudad. La Iglesia anglicana Saint George’s Church, en la calle Núñez de Balboa, celebra su tradicional mercadillo navideño inglés durante una única jornada, con adornos, manualidades, bombones y gastronomía británica típica, como el vino caliente o las mince pies. La fecha de 2026 todavía no se ha anunciado; en la última edición documentada se celebró el 13 de diciembre de 2025.

La Comunidad Evangélica de Madrid de habla alemana organiza, por su parte, el Adventsbasar, un bazar de Adviento con decoración, repostería y productos centroeuropeos en la Friedenskirche, en el paseo de la Castellana. El mercado ya tiene entradas a la venta para 2026 a través de Eventbrite, aunque las fechas exactas de celebración no se han hecho públicas; la edición anterior se desarrolló del 28 al 30 de noviembre de 2025.

Dulces artesanos en el Convento de las Comendadoras

El Convento de las Comendadoras de Madrid abre sus puertas durante la Navidad para vender dulces artesanos elaborados por las monjas Comendadoras de Toledo, con recetas que, según el propio convento, se transmiten de generación en generación. En la campaña anterior, la venta comenzó el 22 de noviembre y se mantuvo hasta el final de las fiestas; las fechas de este año aún no se han confirmado.

Las calles de Madrid se llenarán de objetos navideños y posibles regalos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mercados de diseño y ocio por toda la ciudad

La oferta navideña se completa con una serie de ferias de formato más reducido y perfil más joven, entre ellas el Mercado de las Flores Vogue, el Mercado de las Ranas, el Mercado de Motores, The Festival by Salesas, el Christmas Market organizado por Eleven People y Only YOU Hotels, el Madrid Vegan Market en su edición especial de Navidad y el Pop Arq Store en su versión navideña. Cada uno concentra su actividad en jornadas puntuales de diciembre, y sus fechas para 2026 están todavía pendientes de publicación.

Mercado de las Conchas de Artesanía, en Torrelodones

Fuera del límite administrativo de la capital, en Torrelodones, se celebra el Mercado de las Conchas de Artesanía, centrado en piezas hechas a mano, propuestas gastronómicas y productos de diseño de más de veinte artesanos y pequeños productores. El mercado se instala en La Casa Verde, en la avenida de Rosario Manzaneque.

Esta edición tendrá lugar los días 21 y 22 de noviembre de 2026, en horario de 11:00 a 20:00 horas, con entrada gratuita.