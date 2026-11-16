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El precioso pueblo donde vive Irene Montero y que será la sede del primer museo taurino “al aire libre” de Madrid: tiene una calzada romana y un premio Nobel

La candidata de Podemos a la presidencia del Gobierno vive a 35 kilómetros del bullicio de la capital junto con su marido, Pablo Iglesias, y sus hijos

Galapagar, el pueblo donde reside Irene Montero junto a su familia (Montaje Infobae)
Galapagar, el pueblo donde reside Irene Montero junto a su familia (Montaje Infobae)
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La candidatura de Irene Montero por Podemos a las elecciones generales del 29-N vuelve a situar en el foco mediático a una de las figuras más reconocidas y combativas de la política española. Pese a su alianza con Gabriel Rufián, candidato de ERC, y tras su experiencia en el Parlamento Europeo y el Ministerio de Igualdad, la dirigente compite en estos comicios con la otra izquierda: Frente Amplio.

Aunque Montero tiene un gran recorrido político, ante estas nuevas elecciones los votantes también están interesados por los aspectos más personales de todos los candidatos. No obstante, el plano más íntimo de la líder de Podemos es tan conocido como su candidatura. La dirigente morada, casada con Pablo Iglesias, ha formado una familia en un pequeño pueblo a 35 kilómetros de Madrid.

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Su traslado de Vallecas a este refugio situado en plena sierra de Guadarrama se produjo en 2018, cuando el matrimonio compró una vivienda por 615.000 euros que desató una gran polémica pública y que llegó a concentrar una multitud de personas en la puerta de su casa. Esto alteró gravemente la tranquilidad que la familia buscaba. A día de hoy, ocho años después, la candidata de Podemos vive con total normalidad en una región que cuenta con una amplia historia: Galapagar.

Puente de origen musulmán entre los siglos IX-XI, localizado entre Torrelodones y Galapagar, sobre el río Guadarrama. (Wikimedia Commons)
Puente de origen musulmán entre los siglos IX-XI, localizado entre Torrelodones y Galapagar, sobre el río Guadarrama. (Wikimedia Commons)

De Villa Real a la polémica taurina

Según detallan los archivos históricos de Galapagar, el nombre del municipio procede de una pequeña laguna habitada originariamente por una abundante colonia de galápagos, animal que aún hoy corona con orgullo el escudo municipal. La historia del territorio cuenta con raíces milenarias: durante la Edad Media, el rey Alfonso X el Sabio repobló el paraje con pastores segovianos, y Alfonso XI elogió su dehesa como cazadero predilecto de la realeza.

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Más tarde, en 1523, Juana I y Carlos I concedieron a Galapagar el título de villa independiente, y décadas más tarde Felipe II convirtió la localidad en escala obligada en sus desplazamientos hacia la construcción del Monasterio de El Escorial, llegando a pernoctar en la desaparecida ‘Casa Veleta’, donde en 1573 nació su hijo, el infante Carlos Lorenzo.

Una imagen de Jacinto Benavente y el plano del futuro museo taurino de Galapagar (Montaje Infobae)
Una imagen de Jacinto Benavente y el plano del futuro museo taurino de Galapagar (Montaje Infobae)

Siglos después, el municipio acogió a ilustres de las letras hispanas, destacando Jacinto Benavente, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1922. Benavente pasó sus últimos años de vida en la finca El Torreón y quiso ser enterrado en el camposanto local de El Chopo.

No obstante, en la actualidad, Galapagar ha saltado de nuevo a los titulares por un ambicioso y debatido proyecto municipal: el Ayuntamiento gobernado por PP y Vox planea destinar cerca de 1,5 millones de euros a convertir más de 27.000 metros cuadrados del céntrico parque de El Toril en el primer museo taurino al aire libre de Madrid, con esculturas y paneles interactivos, rindiendo tributo a vecinos ilustres de los ruedos como José Tomás o Victorino Martín.

Fachada de la Antigua Casa Consistorial, en Galapagar. (Turismo Galapagar)
Fachada de la Antigua Casa Consistorial, en Galapagar. (Turismo Galapagar)

Qué ver en Galapagar

Galapagar atesora un sobresaliente patrimonio que mezcla arte, arquitectura y naturaleza. Su principal joya arqueológica es la calzada romana, un tramo histórico de unos 200 metros catalogado en el Itinerario de Antonino del siglo III d. C. que, según informa el Ayuntamiento de Galapagar, acaba de ser recuperado en el parque de El Toril con señalización NFC, puentes de mampostería y drenajes para el disfrute peatonal.

Una de las construcciones más hermosas es la Ermita de El Cerrillo o San Bartolomé, situada al pie de la Cañada Real Segoviana. “Aunque no se ha encontrado ningún documento que haga referencia a la primitiva edificación, esta debió producirse antes de 1461, ya que en esa fecha Don Diego Arias, contador real, en una visita a Madrid hace referencia a ella”, expone un folleto de la Red de Sendas.

Fachada de la Casa Museo Ricardo León, en Galapagar. (Turismo Galapagar)
Fachada de la Casa Museo Ricardo León, en Galapagar. (Turismo Galapagar)

Además, en el centro urbano destaca la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, construida entre los siglos XV y XVI, fusionando estilos gótico y renacentista. En la misma Plaza de la Constitución se alza la Antigua Casa Consistorial, edificio del siglo XVIII en cuyos antiguos calabozos de sillería de granito se ubica la Sala Arqueológica municipal.

Por otro lado, los amantes de la literatura pueden admirar la Casa Museo Ricardo León, imponente palacete escurialense apodado “su Pequeño Escorial”, donde acudían tertulianos de la talla de Camilo José Cela y Azorín. La oferta se completa con el singular Cementerio de los Ingleses y las rutas senderistas del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y el Embalse de Valmayor.

La eurodiputada y candidata a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Irene Montero, ha avanzado lo que va a exigir para apoyar una posible investidura de Pedro Sánchez: "Bajar el precio de los alquileres, prohibir la especulación y topar el precio de los alimentos".

Así es el refugio familiar de Irene Montero

Entre toda esta historia y monumentos se encuentra el hogar de Irene Montero. Concretamente, el famoso chalet donde se instaló con su familia hace casi una década se encuentra en la zona residencial de La Navata, a dos kilómetros del casco histórico de Galapagar. Según Idealista, el inmueble fue adquirido mediante un préstamo hipotecario.

La vivienda, de estética rústica y estilo neocolonial, cuenta con una superficie construida de 268 metros cuadrados distribuidos en una única planta sobre una generosa parcela de 2.000 metros cuadrados. En su interior dispone de techos altos con vigas de madera a la vista, suelos de gres, calefacción por suelo radiante, tres dormitorios, dos cuartos de baño y un amplio salón presidido por una chimenea.

En la parte exterior, la finca dispone de piscina, porche, zona de inspiración zen, un huerto propio y una pequeña construcción auxiliar habilitada como casa de invitados. Se trata de una propiedad pensada para la vida familiar y el contacto con la naturaleza, donde la candidata convive junto a sus hijos, su pareja y sus tres perros.

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