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El pueblo de Navarra perfecto para una escapada gastronómica este otoño: un castillo medieval de cuento y bodegas para visitar

La gran mayoría de los turistas llegan buscando admirar su famoso Palacio Real, aunque Olite esconde otras muchísimas joyas arquitectónicas y culinarias

Palacio Real de Olite en Navarra (Shutterstock).
Palacio Real de Olite en Navarra (Shutterstock).
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El otoño es la época perfecta para organizar una breve escapada rural con la gastronomía como destino final. En esta temporada, mientras las hojas cambian de color y se precipitan ante la bajada de las temperaturas, los mercados se llenan de exquisitos productos de la tierra, y los fogones se encienden para cocinar suculentos guisos, platos reconfortantes y postres que devolverían a cualquiera a la vida.

En Navarra, hay muchos pueblos de enorme belleza que se convierten en el entorno perfecto para un fin de semana de desconexión. Olite es un excelente ejemplo de ello. Esta población se ubica en la parte central de la Zona Media de Navarra, a unos 45 kilómetros de Pamplona, un pueblo de apenas 4.000 habitantes, que es uno de los destinos más visitados por turistas nacionales y extranjeros.

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La gran mayoría llegan buscando admirar su famoso Palacio Real, uno de los castillos más bonitos de España, aunque este pueblo medieval tiene mucho más que ofrecer. Este bellísimo pueblo medieval se erige en un extenso llano, sobre una extensa alfombra de viñedos, olivares y campos de cereal. Esta tierra está surcada por el río Cidacos y protegida por la Sierra de Ujué, accidentes naturales que ofrecen paisajes únicos a quienes conduzcan de camino a conocer Olite y su castillo de cuento.

Towers of the Cerco de Artajona and church of San Pedro, Artajona (Artaxoa) Merindad de Olite, Foral Community of Navarre, Spain (Grosby)
Towers of the Cerco de Artajona and church of San Pedro, Artajona (Artaxoa) Merindad de Olite, Foral Community of Navarre, Spain (Grosby)

Sus coquetas calles de piedra están llenas de rincones fotografiables, entre los que emergen monumentos como la iglesia de Santa María la Real, con su curioso claustro, o la Plaza de Carlos III el Noble, una suerte de Plaza Mayor a la que acudir para observar la vida diaria de los olitenses.

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Un castillo de cuento

El palacio actual se comenzó a construir en 1402 por iniciativa de Carlos III el Noble y su esposa, Leonor de Trastámara. El proyecto buscaba ampliar un castillo previo del siglo XIII y se terminó en solo 22 años, un plazo extraordinario para la época. El resultado fueron siete torres, una muralla perimetral y extensos jardines, además de una decoración de enorme riqueza. La fachada muestra influencia gótica francesa, mientras que el interior combina ese estilo con elementos de arte mudéjar.

El Palacio Real de Olite fue, en su momento de mayor esplendor, uno de los más lujosos de Europa. Contaba con jardines colgantes, sistemas de agua corriente y una opulenta decoración que incluía animales exóticos como leones y camellos, una muestra del poder y la riqueza de la corte navarra medieval. Un incendio en 1813 dañó gravemente la construcción y obligó a una reconstrucción posterior. En 1925, el palacio fue declarado Monumento Nacional, reconocimiento que talló en piedra su valor histórico y arquitectónico.

Palacio Real de Olite en Navarra (Shutterstock).
Palacio Real de Olite en Navarra (Shutterstock).

A día de hoy, el castillo de Olite tiene dos partes diferenciadas: el Palacio Viejo, que actualmente alberga un Parador Nacional, y el Palacio Nuevo, abierto a los visitantes, que luce su aspecto actual gracias a una restauración acometida en 1937.

Didáctica del vino en una bodega histórica

Por supuesto, Olite no solo destaca por su arquitectura. La localidad tiene una arraigada tradición agrícola y una vocación vinícola que la ha convertido en sede del Consejo Regulador de la D.O. Navarra. Además, en sus calles podemos encontrar el Museo del Vino y la Viña de Navarra, cuatro plantas expositivas dedicadas a la historia de la denominación de origen. El recorrido, instalado en un antiguo palacio, repasa el proceso de elaboración del excelente vino que caracteriza a la región.

Esta tradición vitivinícola obtiene nombre propio en proyectos como la Bodega Cosecheros, una cooperativa que se formalizó en 1913 a partir de la unión de viticultores y vecinos del pueblo. En pleno centro del pueblo de Olite, Cosecheros cuenta con su propia bodega, que es al mismo tiempo un museo donde aprender sobre la historia de fincas, vendimias y viticultores. Entre sus joyas se exhibe el Ovum, una de las pocas barricas con forma de huevo que existen y que da origen a un vino tremendamente singular.

Interior de la Bodega Cosecheros (infobae)
Interior de la Bodega Cosecheros (infobae)

Entre las etiquetas de Cosechadores, que pueden probarse en forma de cata o de cata a ciegas en la propia bodega, destaca el 1913 Rosado 2025, un rosado que ofrece una nariz discreta con aromas de fresa, frambuesa y jarabe de frutas y que obtuvo la medalla de plata en el Concurso Mundial de Bruselas de Rosados.

Navarra en la mesa

Por supuesto, no podemos disfrutar de sus vinos sin acompañar la copa con una degustación de los productos estrella de la gastronomía de Olite. Brillan especialmente los productos de la huerta y las carnes de gran calidad; ingredientes de excelsa categoría como las alcachofas de Tudela, los pimientos del piquillo de Lodosa y los espárragos de Navarra, el archiconocido queso de Idiazábal, la ternera y el cordero navarros o los embutidos locales.

Entre los platos típicos de Olite se cuentan el cordero al chilindrón, el ajoarriero con caracoles y el calderete de cordero, reconfortantes recetas para disfrutar llueva o haga sol. Los muchos bares y restaurantes que abundan en la villa ofrecen también sabrosa txistorra a la brasa y pintxos de toda clase.

Para el postre, no pueden faltar los txantxigorris, uno de los dulces más representativos de la repostería tradicional de la zona. Se trata de tortas artesanales elaboradas con manteca de cerdo y un toque de canela, habituales como recuerdo gastronómico para llevar a casa junto a una buena botella de vino navarro.

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