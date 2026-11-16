Tarifa de la luz en España este 17 de noviembre

El precio del servicio eléctrico cambia cada hora (Europa Press)

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El precio de energía eléctrica en España varían constantemente, por lo que es importante conocerlo para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedio de la energía eléctrica en España para este martes 17 de noviembre, detallando las horas con las tarifas más caras y más baratas para que no te tomen por sorpresa.

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Precio del servicio de electricidad

El servicio eléctrico tendrá un precio media en territorio español de 64.56 euros por megavatio hora para este martes, de acuerdo con los datos del OMIE.

El órgano europeo dio a conocer que la tarifa más elevado del servicio eléctrico alcanzará los 109.49 euros por megavatio hora.

Mientras, el precio más bajo de la energía eléctrica en territorio español llegará a los 3.41 euros por megavatio hora.

La tarifa de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este día, el precio de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 88.4 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 57.16 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 23.53 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 5.83 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 3.41 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 4.96 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 28.26 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 83.51 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 101.14 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 93.1 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 75.61 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 44.65 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de 41.07 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 35.06 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 56.7 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 69.96 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 83.83 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 109.49 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 109.43 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 108.5 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 104.59 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 106.55 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 84.83 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 29.96 euros por megavatio hora.