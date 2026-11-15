El regalo anónimo de 6 millones de euros que permitirá salvar un tesoro histórico amenazado: el manuscrito más célebre de la historia del arte medieval

Château de Chantilly, cerca de París. (Sarah Meyssonnier/Reuters)

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Un particular cuya identidad no se ha revelado ha realizado una donación de 6 millones de euros al castillo de Chantilly, en Francia, para financiar en su totalidad la restauración del Cabinet des Livres, la biblioteca que custodia el manuscrito más célebre de la historia del arte medieval, las Très Riches Heures del duque de Berry. El aporte ha evitado que la institución lanzara la campaña de recaudación pública que había anunciado meses atrás.

En enero, durante la presentación de sus actividades anuales, el castillo de Chantilly había alertado sobre el mal estado de conservación de su biblioteca y había señalado que en abril pondría en marcha una colecta de fondos para afrontar la restauración. La iniciativa quedó sin efecto cuando el mecenas, descrito por la institución como “una persona sensible a la transmisión del patrimonio cultural”, decidió cubrir la totalidad del monto previsto.

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El castillo, propiedad del Institut de France, agradeció el gesto a través de un comunicado. “Gracias a este acto de una generosidad excepcional, Chantilly puede ahora encarar con serenidad la restauración arquitectónica completa de su Cabinet des Livres”, señaló la institución. El deterioro del Cabinet des Livres responde a varios factores que se acumularon con el paso de las décadas: las variaciones de humedad, la ausencia de sistemas de filtración de aire, una iluminación inapropiada y las instalaciones eléctricas envejecidas han puesto en riesgo, con el paso del tiempo, tanto la conservación de los libros como la del decorado histórico del recinto. El aumento sostenido del número de visitantes y un edificio poco preparado para la evolución de las condiciones climáticas agravaron ese cuadro.

La biblioteca alberga cerca de 13.000 volúmenes, entre manuscritos, incunables y obras raras, reunidos por el duque de Aumale, último propietario del castillo y uno de los bibliófilos más importantes de su época. Entre esas piezas se encuentra el manuscrito de las Très Riches Heures del duque de Berry, considerado una de las obras maestras de la miniatura medieval.

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Una torre del castillo de Escalona, en Toledo, se ha derrumbado este sábado por la mañana sin causar heridos. Turistas presentes grabaron el momento y difundieron el vídeo, donde se aprecia cómo la torre colapsa y genera una gran nube de polvo. Las autoridades han acordonado la zona y se investigan las causas del desplome.

Las obras comenzarán en 2028 y durarán dos años

El plan de restauración contempla distintas etapas. Este año, el castillo se está enfocando el recuento de las colecciones a lo largo de unos 400 metros lineales de estanterías, un trabajo previo indispensable antes de iniciar cualquier intervención física. En 2027 se realizarán los estudios preparatorios y, según lo previsto, las obras arrancarán en 2028 para extenderse durante dos años, con una finalización estimada hacia 2030.

Una vez concluida la restauración, el castillo prevé ampliar el acceso público al Cabinet des Livres y desarrollar nuevas actividades de mediación cultural, con especial atención al público infantil. El proyecto también busca actualizar los dispositivos de seguridad y protección de las colecciones, de cara al futuro Museo Condé.

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El Cabinet des Livres fue diseñado por el arquitecto Honoré Daumet entre 1875 y 1876 y constituye un ejemplo destacado de biblioteca moderna del siglo XIX integrada en una arquitectura de estilo renacentista. El espacio abrió sus puertas al público en 1897 y desde entonces recibe visitantes de distintas partes del mundo. Actualmente alberga tres exposiciones anuales y forma parte de un château que, en 2025, fue elegido el monumento preferido de los franceses.