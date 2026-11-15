Si te gustan los castillos, estas cinco rutas europeas son ideales para visitar en otoño

El castillo de Loarre, en Huesca. (Turismo de Aragón)

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Hay quienes se sienten los protagonistas de una película cuando los visitan. Y quienes viajan al pasado mientras los recorren. Otros, simplemente, se dejan deleitar por su belleza y riqueza histórica y arquitectónica. Sea como fuere, los castillos suelen ser uno de los principales atractivos turísticos de cualquier región de España o país. Y, si hay una época perfecta para conocerlos, esa es el otoño. Aunque son muchas las opciones, existen seis rutas europeas que son ideales para visitar en estas fechas, sobre todo, en Navidad.

Levantados en posiciones estratégicas para proteger a las comunidades y afirmar la autoridad de sus propietarios, los castillos medievales dominaron atalayas rocosas y promontorios costeros. Construidos, en muchos casos, entre los siglos X y XIV, varios aún conservan su estructura y permiten reconstruir los conflictos, las disputas territoriales y la vida cotidiana que atravesaron sus muros.

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El recorrido reúne fortalezas de Escocia, Europa central, Francia, España y Japón. Incluye los castillos escoceses asociados a historias de resistencia; las construcciones centroeuropeas vinculadas al mundo de los caballeros; los palacios del valle del Loira; las fortalezas españolas de distintas etapas históricas, desde la presencia islámica hasta la Edad de Oro; y los enclaves japoneses que remiten al período de los samuráis.

El castillo de Loarre, ubicado en una colina en Huesca

Estos son algunos tesoros medievales en España

El castillo de Loarre se levanta desde el siglo XI sobre un espolón rocoso, a 1.071 metros de altitud, con vistas a los campos de la Hoya de Huesca. Su ubicación le otorgó valor militar en la frontera del entonces Reino de Aragón, desde donde se vigilaba el entorno de Bolea, uno de los principales enclaves musulmanes de la zona. La fortaleza, vinculada a Sancho III el Mayor y ampliada durante el reinado de Sancho Ramírez, conserva una de las muestras más completas de arquitectura románica militar de Europa.

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El recinto cuenta con una doble muralla, torreones y la iglesia de Santa María, de estilo románico y construida en el siglo XII. Tras funcionar como residencia real, también albergó un monasterio de agustinos. Su estado de conservación y su fisonomía medieval atrajeron producciones cinematográficas: Ridley Scott lo utilizó como una de las locaciones de El reino de los cielos, estrenada en 2005.

El castillo de Ashford, la fortaleza más antigua de Irlanda

Una lujosa suite del Castillo de Ashford, en Irlanda. (Agencias de prensa)

Entre los bosques del condado de Mayo, junto al lago Corrib y cerca de la localidad de Cong, el castillo de Ashford se levanta desde 1228, cuando la familia anglonormanda de Burgo lo construyó como fortaleza. El edificio pasó por manos de la dinastía Guinness en el siglo XIX y, desde 1939, funciona como hotel. Convertido hoy en un establecimiento de cinco estrellas, conserva su vínculo con el cine: sus terrenos y el pueblo cercano fueron escenarios de The Quiet Man, de John Ford, cuya grabación contó con John Wayne y Maureen O’Hara. Entre sus huéspedes también figuran John Lennon, George Harrison, Brad Pitt y Pierce Brosnan.

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El castillo de Edimburgo domina al capital de Escocia

Castillo de Edimburgo, en Escocia. (Shutterstock)

El castillo de Edimburgo domina la capital escocesa desde Castle Rock, un antiguo tapón volcánico que convirtió el promontorio en una posición defensiva natural. El lugar albergó una fortificación desde la Edad del Hierro y se consolidó como residencia real durante la Edad Media. Entre sus construcciones destaca la capilla de Santa Margarita, levantada hacia 1130 y considerada el edificio más antiguo de la ciudad. La fortaleza, que resistió numerosos asedios y mantiene actividad militar, custodia también las Joyas de la Corona de Escocia y el cañón medieval Mons Meg. El acceso principal parte de la Royal Mile, la arteria histórica de cerca de 1,8 kilómetros que conecta el castillo con el Palacio de Holyroodhouse y atraviesa el casco antiguo de Edimburgo.

El castillo de Saumur, en Francia, una joya medieval

Castillo de Saumur, en Francia. (Destination Saumur Val de Loire)

El castillo de Saumur se alza sobre un promontorio que domina la confluencia de los ríos Loira y Thouet, en el oeste de Francia. Aunque sus orígenes se remontan al siglo X, su fisonomía actual nació en la segunda mitad del siglo XIV, cuando Luis I de Anjou transformó la antigua fortaleza real en un palacio ducal. Su silueta, con torres angulares y muros de toba blanca, quedó retratada en la miniatura de septiembre de Las muy ricas horas del duque de Berry, uno de los manuscritos iluminados más conocidos de la Edad Media. El rey René de Anjou residió allí durante el siglo XV; más tarde, el edificio funcionó como residencia de gobernadores, prisión y depósito militar. Desde 1906 pertenece a la ciudad y alberga un museo dedicado a las artes decorativas y al caballo.

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Una fortaleza de cuento: el castillo de Cardiff, en Gales

Castillo de Cardiff, en Gales. (Wikimedia)

El castillo de Cardiff concentra casi dos milenios de historia en el centro de la capital de Gales. El lugar albergó una sucesión de fuertes romanos desde finales de la década del 50 d. C., levantados para controlar un paso estratégico sobre el río Taff y el acceso al mar. Tras la conquista normanda, se construyó dentro de aquel recinto una fortaleza de madera que luego fue sustituida por una torre del homenaje de piedra y murallas defensivas, levantadas entre los siglos XI y XII.

Su aspecto actual combina esos restos medievales con los interiores neogóticos que el tercer marqués de Bute encargó en el siglo XIX al arquitecto William Burges, responsable de salones decorados con murales, tallas y referencias a leyendas medievales. Durante la Segunda Guerra Mundial, sus muros también albergaron refugios antiaéreos para cerca de 2.000 personas; en 1947, la familia Bute cedió el conjunto a la ciudad.

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