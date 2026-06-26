Los seis castillos que rodean el Mediterráneo y son perfectos para visitar en verano: desde la ruta de la prehistoria en Alicante hasta la colina en un bosque de Mallorca

El castillo de Peñíscola, en Castellón (Shutterstock).

A orillas del mar Mediterráneo, la historia se fusiona en seis castillos que invitan a ser descubiertos durante el verano. Estas fortalezas, situadas en enclaves estratégicos de la geografía española, ofrecen mucho más que panorámicas: abren una puerta directa al pasado y a la cultura de cada región. Recorrer sus murallas bajo el sol estival es una experiencia que combina arquitectura, paisajes y el rumor constante del mar.

Cada uno de estos castillos representa una época y un estilo particular, pero todos comparten una ubicación privilegiada junto al litoral. Sus paredes han presenciado conquistas, defensas contra piratería y transformaciones que van desde residencias reales hasta museos. Elegirlos como destino veraniego permite disfrutar de visitas culturales sin renunciar al encanto de las playas cercanas y a la vitalidad de las ciudades que los rodean.

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El viaje abarca desde la Comunidad Valenciana hasta Andalucía, pasando por las Islas Baleares y Cataluña. Esta selección asegura variedad en la oferta arquitectónica y en las posibilidades de ocio que cada entorno proporciona. Así, quienes buscan inspiración para una escapada estival encontrarán en estos seis castillos opciones que combinan historia, vistas privilegiadas y la brisa del Mediterráneo.

Castillo de Santa Bárbara, Alicante

Castillo de Santa Bárbara, en Alicante.

En lo alto del monte Benacantil, el Castillo de Santa Bárbara domina la bahía de Alicante desde sus 167 metros de altitud. Su historia abarca distintos periodos, desde asentamientos prehistóricos hasta la ocupación musulmana y la Reconquista cristiana. El acceso es sencillo gracias a los ascensores instalados, lo que lo convierte en una opción cómoda para familias y viajeros de todas las edades. Desde sus terrazas, las vistas sobre el puerto y la ciudad ofrecen una perspectiva única del litoral alicantino, especialmente atractiva en los días de verano.

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Castillo de Peñíscola, Castellón

Estos son algunos tesoros medievales en España

La silueta del Castillo de Peñíscola corona el promontorio rocoso que separa el casco antiguo del mar, creando una estampa inconfundible. Construido por los templarios sobre una antigua alcazaba árabe, su planta pentagonal lo distingue de otras fortalezas de la península. Fue sede papal durante el Gran Cisma de Occidente, sumando un valor simbólico a su arquitectura sobria. En verano, las calles empedradas de Peñíscola y la cercanía de sus playas convierten la visita en un plan idóneo para quienes desean alternar cultura y descanso.

Castillo de Sagunto, Valencia

Castillo de Sagunt en Valencia (Europa Press)

Sobre el cerro que protege la ciudad de Sagunto, el castillo homónimo se extiende a lo largo de casi un kilómetro, con murallas que han resistido el paso de íberos, romanos y musulmanes. Declarado Monumento Nacional en 1931, conserva restos de distintas épocas y permite recorrer torres, plazas de armas y fragmentos de su sistema defensivo. La proximidad del castillo a las playas de la Costa de Valencia y el ambiente veraniego de la ciudad hacen que la visita combine historia, ocio y posibilidades de turismo cultural en un entorno privilegiado.

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Castillo de Bellver, Mallorca

El castillo más célebre de Mallorca. (Civitatatis)

En Palma de Mallorca, el Castillo de Bellver destaca por su planta circular y su ubicación en una colina boscosa desde la que se domina tanto la bahía como la ciudad. Construido en el siglo XIV por orden del rey Jaime II, ha sido residencia real y prisión. Hoy alberga un museo y es uno de los puntos más visitados de la isla, sobre todo en verano. El acceso fácil desde el centro de Palma y las vistas al Mediterráneo convierten a Bellver en una opción ideal para quienes desean combinar cultura y turismo de playa durante sus vacaciones.

Castillo de Vélez-Blanco, Almería

Castillo de Vélez-Blanco, en Almería (Adobe Stock).

En el interior de la provincia de Almería, el Castillo de Vélez-Blanco emerge entre montañas como un ejemplo del Renacimiento español. Construido en el siglo XVI por la familia Fajardo, su imponente silueta ha sido reconocida como Bien de Interés Cultural. La visita permite recorrer patios, salones y torres que narran el poderío de la nobleza andaluza. En los meses estivales, el clima seco y las vistas sobre el valle ofrecen un contrapunto atractivo a las playas del Mediterráneo, ideales para quienes buscan rutas culturales menos masificadas.

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Castillo de Colomares, Málaga

Castillo de Colomares, en Banalmádena (Shutterstock).

El Castillo de Colomares, en Benalmádena, es una construcción moderna que rinde homenaje a Cristóbal Colón y el descubrimiento de América. Edificado entre 1987 y 1994, su estilo ecléctico y sus detalles arquitectónicos lo convierten en una visita curiosa y fotogénica. Aunque no tiene raíces medievales, su ubicación junto al mar y sus jardines bien cuidados lo han transformado en un destino popular durante los meses de verano. Es el lugar perfecto para quienes desean disfrutar de propuestas originales cerca de la Costa del Sol.

El recorrido por estos seis castillos permite descubrir la diversidad histórica y paisajística de la costa mediterránea española. Cada fortaleza ofrece una experiencia distinta, desde rutas únicas en Alicante hasta rincones naturales en Tarragona o reinterpretaciones modernas en Málaga. Esta ruta es una alternativa que combina cultura, ocio y la posibilidad de disfrutar del verano junto al mar, con opciones adaptadas para todos los gustos.

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