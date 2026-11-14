El debate entre los principales candidatos ya tiene fecha: se celebrará una semana después del cara a cara

El debate entre los principales candidatos ya tiene fecha. (Montaje)

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El debate televisado entre los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales del 29 de noviembre se celebrará finalmente el jueves 26 de noviembre, una semana después del cara a cara y apenas tres días antes de que se abran las urnas. El encuentro reunirá previsiblemente a los cuatro aspirantes de las principales formaciones —PSOE, PP, Vox y Frente Amplio—, aunque todavía no se sabe si incluirá finalmente a Podemos.

Ante las discrepancias entre los dos principales partidos sobre la cadena que debía organizar los debates, finalmente se ha optado por la Academia de la Televisión, que, como ha hecho en otras campañas electorales, ofrecerá una señal institucional que podrán emitir las televisiones interesadas, reproduciendo así la misma fórmula acordada para el duelo bilateral entre Sánchez y Feijóo.

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Previsiblemente, la cita del día 26 contará con cuatro participantes: el presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; el presidente de Vox, Santiago Abascal; y la candidata de Frente Amplio, Ada Colau. No obstante, el cartel definitivo queda pendiente de que la Junta Electoral Central (JEC) decida si incluye a Podemos.

La candidata de Podemos a las elecciones del 29N, Irene Montero, y el cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián, durante el acto 'Paz, casa y trabajo'. (Ricardo Rubio/Europa Press)

La formación morada, que en los anteriores comicios generales concurrió integrada dentro de Sumar (ahora refundada bajo la marca Frente Amplio), cuenta con representación parlamentaria y reclama su sitio en el plató. Sin embargo, Podemos ya pidió a la JEC participar en el debate económico organizado este viernes por La Sexta, pero el árbitro electoral rechazó su solicitud al considerar que un formato a cuatro cumple con los criterios de pluralismo y proporcionalidad que exige la legislación, según recoge Efe.

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Mismos bloques temáticos del cara a cara

De acuerdo con los términos trasladados por los equipos negociadores, el debate del 26 de noviembre mantendrá exactamente los mismos cinco bloques temáticos fijados para el cara a cara entre Sánchez y Feijóo del jueves 19 de noviembre. Los candidatos debatirán sobre vivienda, fiscalidad y economía, política social y servicios públicos, lucha contra la corrupción y calidad democrática, y migración y política exterior.

En cuanto al cara a cara del 19 de noviembre, la Academia de Televisión ha confirmado en un comunicado que se celebrará en el Plató A de Madrid Content City de Secuoya Content Group y estará moderado por la presidenta de la institución, María Casado. Por sorteo entre ambas formaciones, será Alberto Núñez Feijóo quien abra el debate y Pedro Sánchez quien lo cierre.

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Carlos Cuerpo (PSOE), Juan Bravo (PP), José María Figaredo (Vox) y Pablo Bustinduy (Frente Amplio) en el debate electoral de LaSexta (LaSexta)

Más allá de las dos grandes citas, la carrera electoral hacia el 29-N cuenta con otros tres encuentros en radio y televisión ya cerrados. El primero de ellos es el debate económico a cuatro emitido este viernes por La Sexta. La próxima semana, el miércoles 18 de noviembre, la Cadena SER acogerá un debate sectorial centrado exclusivamente en vivienda que enfrentará a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez (PSOE), con Juan Bravo por parte del PP.

Asimismo, el lunes 23 de noviembre se celebrará en RTVE un debate a ocho entre los portavoces de los grupos parlamentarios con representación en el Congreso. El programa estará moderado por Xabier Fortes y reunirá a Ester Muñoz (PP), Patxi López (PSOE), Pepa Millán (Vox), Emilio Delgado (Frente Amplio), Gabriel Rufián (ERC), Míriam Nogueras (Junts), Oskar Matute (EH Bildu) y Maribel Vaquero (EAJ-PNV).

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