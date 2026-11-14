España y Francia se disputan acoger la ‘Final Four’ de la Nations League: el gran ensayo del Santiago Bernabéu para la final del Mundial 2030

España y Francia se disputan acoger la ‘Final Four’ de la Nations League

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La Selección española aún no está en la Final Four de la Nations League, pero es una de las grandes favoritas después de conquistar la Eurocopa 2025 y sobre todo el Mundial 2026. Mañana tendrá un partido decisivo ante Inglaterra para amarrar la primera plaza, lo que daría una ventaja para los cuartos: jugar la vuelta en casa.

Sería en ese caso cuando cobraría más fuerza la pelea de la Real Federación Española de Fútbol por albergar las semifinales y la final. El plazo para presentar las solicitudes terminó el 21 de octubre y, desde entonces, hay dos países que destacan por encima del resto: España y Francia.

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Ambas parten por ventaja, especialmente por el nivel competitivo de ambas en lo que a términos futbolísticos se refiere. Son grandes favortias para llegar a dicha final four y hacerse con el título que hoy sustenta Portugal.

Luis de la Fuente defiende el deporte como una escuela de vida más allá de los títulos.

Dos estadios a dos horas de distancia

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, reveló el proyecto en septiembre, tras la victoria de España ante Inglaterra en Wembley. Explicó que había que presentar dos sedes con capacidades distintas y poca distancia entre ellas: “Tenemos que presentar dos estadios, uno de una capacidad y otro de otra, con una distancia relativamente corta”.

Madrid y Valladolid están separados por apenas dos horas. Es el plan español; el Santiago Bernabéu acogería la gran final y una eventual semifinal de la selección. El José Zorrilla completaría el cartel como segunda sede.

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Santiago Bernabéu. (Europa Press)

“España no debe renunciar a jugar esta final de esta competición”, defendió Louzán, que sentenció: “Va a ser el Santiago Bernabéu y el campo del Real Valladolid, José Zorrilla”. La candidatura, añadió, se presenta con la colaboración de ambos clubes.

Estadio José Zorrilla de Valladolid. (EFE/ R. García)

El sorteo de Nyon, primera cita

La decisión tendrá que esperar. El viernes 20 de noviembre, a las 12:00, la UEFA sortea en su sede de Nyon (Suiza) los cuartos de final. Los emparejamientos dibujarán el camino de las ocho selecciones clasificadas hacia la fase decisiva.

El organismo europeo prefiere que la Final Four se dispute en el territorio de una de las cuatro semifinalistas. Con esa fórmula busca estadios llenos, movilización de aficionados y mayor impacto para el torneo. Por eso, tanto España como Francia tienen que ganarse primero su plaza en las eliminatorias a doble partido, previstas entre el 25 y el 30 de marzo de 2027.

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Hay una alternativa. Si ninguna de las semifinalistas pudiera organizar el torneo, la UEFA recurriría a una sede neutral. Las semifinales se jugarían el 9 y el 10 de junio; el partido por el tercer puesto y la final, el 13.

Trofeo de la Nations League. (Reuters)

Un ensayo de cara a 2030

Para España, la candidatura tiene un valor que va más allá de la Nations League. El país será coanfitrión del Mundial de 2030 junto a Portugal y Marruecos, y acoger una Final Four supondría un ensayo de primer nivel con un evento UEFA de máxima exigencia.

El Bernabéu, además, aspira a ser el escenario de la final de ese Mundial. La FIFA todavía no ha designado oficialmente el estadio, pero el coliseo madridista figura entre los candidatos. Organizar las semifinales y la final le permitiría exhibir sus accesos, su logística y su capacidad de respuesta ante un gran acontecimiento.

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