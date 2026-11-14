El PSOE cancela el acto de campaña de Pedro Sánchez y Lula da Silva en Madrid por una afonía del líder brasileño

El PSOE se ha visto obligado a suspender uno de sus actos de la campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El encuentro, previsto para este lunes 16 de noviembre en Madrid, iba a consistir en una conversación pública entre el jefe del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, y el recién reelegido presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien finalmente no podrá participar debido a una afonía.
No obstante, fuentes de Moncloa han confirmado que el mandatario brasileño mantiene su escala en la capital española para celebrar la reunión bilateral de carácter institucional con Sánchez.
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Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo | Primer fin de semana de campaña: El PSOE suspende el acto de Sánchez con Lula da Silva por una afonía del líder brasileño
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