El PSOE cancela el acto de campaña de Pedro Sánchez y Lula da Silva en Madrid por una afonía del líder brasileño

Pedro Sánchez junto a Lula da Silva, imagen de archivo. (Europa Press)

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El PSOE se ha visto obligado a suspender uno de sus actos de la campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El encuentro, previsto para este lunes 16 de noviembre en Madrid, iba a consistir en una conversación pública entre el jefe del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, y el recién reelegido presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien finalmente no podrá participar debido a una afonía.

No obstante, fuentes de Moncloa han confirmado que el mandatario brasileño mantiene su escala en la capital española para celebrar la reunión bilateral de carácter institucional con Sánchez.

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