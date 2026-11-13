El castillo de Madrid con las mejores vistas al atardecer: un enclave por el que pasó ‘El Empecinado’

Situado al sur de la Comunidad de Madrid, sólo conserva la torre del homenaje. (Turismo Villarejo de Salvanés)

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A pocos kilómetros de Madrid existe un rincón donde el otoño convierte cada atardecer en un espectáculo. Villarejo de Salvanés, una de las villas históricas de la región, guarda entre sus calles una torre medieval desde la que se puede apreciar todo el horizonte.

Una torre de ocho contrafuertes cilíndricos se alza sobre el castillo de Villarejo de Salvanés y ofrece, según describe la propia Comunidad de Madrid, uno de los mejores atardeceres de toda la región. El castillo de Villarejo de Salvanés, levantado por la Orden Militar de Santiago entre los siglos XIII y XV, se perfila como uno de los destinos preferidos para quienes buscan una escapada de otoño cerca de Madrid que combine naturaleza, historia medieval y gastronomía.

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Desde su origen ligado a una antigua atalaya musulmana hasta el paso de una de las figuras más recordadas de la resistencia contra Napoleón, el recorrido por esta fortaleza ofrece motivos de sobra para sumarla a la próxima escapada desde la capital.

El Museo de los Tercios Españoles ocupa el interior de la torre y repasa la historia militar del edificio. (Ayuntamiento Castillo de Villarejo de Salvanés)

Así es la torre que se construyó sobre una antigua atalaya musulmana

El primer recinto del castillo data de finales del siglo XIII, aunque la estructura actual aprovechó los cimientos de una antigua atalaya árabe de planta cuadrada. La Torre del Homenaje, único elemento que se conserva en pie junto con restos de la muralla, mide 16 metros de lado y alcanza los 22 metros de altura. Sus cuatro plantas y su sótano están flanqueados por ocho grandes contrafuertes cilíndricos que refuerzan la sensación de verticalidad de la construcción, según detalla la publicación Centinelas de piedra, editada por la Comunidad de Madrid.

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Durante el siglo XVI se añadió un segundo recinto en cuyo interior se levantó un palacio conventual de la orden. Villarejo de Salvanés se convirtió en el siglo XV en sede de la Encomienda Mayor de Castilla, la demarcación más importante de la Orden de Santiago, y mantuvo ese estatus hasta el siglo XIX. El conjunto, que incluye también la Iglesia de San Andrés Apóstol y la Casa de la Tercia, fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1974 y Bien de Interés Cultural con categoría de Zona Arqueológica en 1992.

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El mirador de Madrid donde el atardecer se convierte en espectáculo

El interior de la torre alberga hoy el Museo de los Tercios Españoles, el primero del mundo dedicado en exclusiva a estos cuerpos militares. El espacio narra la evolución de la fortificación desde su función defensiva original hasta su progresivo abandono y la posterior recuperación arquitectónica, completada en 2007. La visita permite observar detalles como las ventanas abocinadas que quedaron cegadas sobre la puerta de entrada, vestigios del pasado medieval del edificio.

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Desde lo alto de la torre se divisa todo el territorio circundante, entre páramos y vegas de los ríos Tajo y Tajuña. La puesta de sol desde este mirador se cuenta entre los atractivos más mencionados por las guías oficiales de turismo de la Comunidad de Madrid. El castillo funciona además como sede de la Oficina de Turismo municipal, lo que facilita organizar el resto del recorrido por la localidad.

A escasos metros se encuentra la Casa de la Tercia, edificio del siglo XV construido durante el periodo en que era comendador Juan de Zúñiga y Avellaneda. En su interior funciona un museo etnográfico centrado en los procesos tradicionales de producción de cereal, vid y aceituna, actividades que marcaron la economía de la comarca durante siglos.

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La leyenda de ‘El Empecinado’ que todavía se cuenta en este castillo

Juan Martín Díez, El Empecinado. (Salvador Martínez Cubells)

El castillo guarda también un episodio ligado a la Guerra de la Independencia. Según recoge la oficina de turismo municipal, Juan Martín Díez, conocido como El Empecinado y una de las figuras más recordadas de la resistencia contra las tropas napoleónicas, pasó por la fortaleza en una circunstancia que todavía genera debate entre los historiadores locales. Las versiones varían, unas hablan de un refugio temporal mientras escapaba del avance francés, y otras apuntan a un cautiverio tras un enfrentamiento con una cuadrilla enemiga que venía siguiendo desde la vecina Brea de Tajo. Cualquiera de los dos escenarios añade una capa más a la historia de un castillo que, siglos antes, ya había sido escenario de otra contienda, la de la Reconquista.