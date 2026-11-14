Rachid Mohamed, abogado: “Si te detienen, tienes derecho a mentir. Y no, no es delito”

El abogado Rachid Mohamed explica que un detenido puede mentir (Rachid Mohamed TikTok)

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Una persona detenida o investigada no tiene la misma obligación de decir la verdad que un testigo ante un tribunal. Esa es la diferencia que plantea el abogado Rachid Mohamed en una explicación sobre los derechos de defensa durante un procedimiento penal. “Si te detienen, tienes derecho a mentir. Y no, no es delito”, afirma el letrado en un vídeo que ha publicado en sus redes. Mohamed recordó que el falso testimonio sí puede tener consecuencias penales para quienes declaran como testigos.

Así lo establece el artículo 458 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, pues castiga a quien falte a la verdad en su testimonio en causa judicial. Para el abogado, la clave está en la condición procesal de quien declara. “Si tú estás investigado, no eres un testigo”, sostiene. La persona que declara como investigada lo hace en el marco de su propia defensa, lo que le da el derecho a no declarar y a no confesarse culpable.

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En ese sentido, el letrado explica que la declaración no debe abordarse como una obligación de colaborar con una acusación. Una persona puede optar por responder, no hacerlo o limitarse a contestar determinadas preguntas, según la estrategia que adopte junto a su defensa. Mohamed también se refirió a la interpretación judicial sobre este punto. “El Tribunal Supremo lo tiene dicho: la mentira del acusado forma parte de su derecho de defensa”, asegura.

La Guardia Civil ha detenido este viernes en Picanya (Valencia) al "presunto fundador y principal impulsor" en España del movimiento Blocus, al que vincula con las convocatorias difundidas en redes sociales que, bajo la apariencia de protestas estudiantiles, buscaba llevar a cabo saqueos en comercios y actos violentos. (Fuente: Guardia Civil)

Límites en señalar a un tercero o perder credibilidad

El abogado advirtió, de todos modos, que la posibilidad de faltar a la verdad no convierte esa decisión en la alternativa más conveniente en todos los casos. “Si mientes y te pillan, puede hacer que pierdas la credibilidad ante el tribunal y eso tiene más repercusión de lo que la gente piensa”, afirma. Una versión que cambia, entra en contradicción con otros elementos del expediente o queda desmentida puede debilitar la posición de quien la sostiene. La pérdida de credibilidad puede incidir en la forma en que el tribunal analiza las explicaciones ofrecidas por el investigado durante el proceso.

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Por eso, Mohamed separa el plano jurídico del estratégico. Que una persona no esté obligada a confesarse culpable no significa que una declaración falsa resulte útil para su defensa. El segundo límite señalado por el abogado se relaciona con las acusaciones contra terceros. “Si mientes acusando a otra persona, eso sí puede ser un delito”, advierte. La diferencia está en que una declaración defensiva sobre la propia participación en los hechos no es equivalente a atribuir de forma falsa una conducta a otra persona. En este último supuesto, pueden surgir consecuencias penales si se cumplen los requisitos establecidos por la legislación.

La recomendación final del abogado apuntó a la prudencia. “Por eso, el consejo real de un penalista no suele ser el de mentir, sino el de callar”, concluye. El derecho al silencio permite que la persona detenida o investigada no responda preguntas que puedan comprometer su situación. También evita que una declaración precipitada, imprecisa o contradictoria complique la estrategia de defensa. La decisión de declarar o guardar silencio depende de las circunstancias de cada causa. Según Mohamed, conocer la diferencia entre ser testigo y estar investigado resulta determinante antes de responder ante la Policía, la Fiscalía o un tribunal.

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