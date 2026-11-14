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Raül Valdecantos, el primer joven de 22 años en cruzar España en línea recta: “Si lo ha hecho un francés, ¿por qué yo no?”

El estudiante valenciano relata a ‘Infobae’ su travesía durante 44 días cruzando la península desde Santander hasta Almuñécar

Raül Valdecantos
Raül Valdecantos. (cedida)
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“No soy un profesional del senderismo, ni un profesional del ciclismo… pero sí soy un chaval de 22 años con ganas de vivir experiencias únicas y aprender de la vida”. Así se presentaba Raül Valdecantos en redes sociales antes de comenzar su reto: cruzar toda la península a pie y en bicicleta, desde Santander hasta Almuñécar (Granada), en línea recta.

Hoy, después de 44 días, lo ha logrado. Se ha convertido en la primera persona en hacer dicha gesta en nuestro país. Valdecantos, natural de Gandía, es estudiante de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y, como tal es un amante del mismo. Ha practicado karate, natación, parkour, escalada y patinaje freestyle, modalidad en la que ha competido a nivel nacional.

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La idea le llegó un fin de semana de mayo, “mirando el móvil”, recuerda en conversación con Infobae. Le salió un francés que había cruzado Francia en línea recta, “aunque con un equipo mucho más profesional”, apunta. El caso es que pensó: “Ostras, si lo ha hecho un francés, ¿por qué no puedo probarlo yo?”. A partir de entonces no se le iba la idea de la cabeza. Preparó el recorrido durante todo el verano y lo hizo realidad en el tiempo libre que tenía antes de empezar el máster de secundaria, que ha comenzado justo al día siguiente de terminar, este mismo lunes.

El último día de Raül Valdecantos cruzando España. (vídeo cedido)

Un pasillo de cinco kilómetros

Las reglas, según cuenta él mismo, eran sencillas: ir solo, dormir donde pudiera y avanzar cada día dentro de la franja de cinco kilómetros a lo ancho. Con ayuda de Google Maps y aplicaciones de senderismo trazó las líneas “por donde podía avanzar”.

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Sin embargo, no fue fácil. “La práctica cambia muchísimo a la teoría”, apunta. Cada mañana decidía hasta dónde llegar y cuál sería su primer “checkpoint”. Luego caminaba entre 20 y 30 kilómetros, o pedaleaba. Por el camino buscaba dónde dormir y qué comer, grababa contenido y atendía llamadas. Una vez asentado en su lugar de descanso, planeaba el día siguiente.

Raül Valdecantos
Mapa del recorrrido de Raül Valdecantos. (cedida)

“Fue complicado”

Más de una ruta que aparecía en el mapa no existía en la realidad. “Era todo montaña, todo zarzas”, recuerda. A eso se sumaron fincas privadas, zonas de ganado bravo y perros que protegen el rebaño. Casi a diario surgía un obstáculo, pero nunca llegó a pensar que no podría seguir. Rodeaba fincas y atravesaba zarzales, aunque acabara lleno de heridas y cansado.

El peor día fue uno sin camino: “Dos kilómetros con 800 metros de desnivel positivo” y menos de medio litro de agua desde por la mañana. “Fue complicado”, admite. Por no hablar de Sierra Morena, donde tuvo que cargar desde el principio con comida y agua para tres días. Fueron tres jornadas en las que iba “justito”, aunque en general no lo pasó mal.

En la mochila llevaba saco de dormir, esterilla, hamaca, dos camisetas, una chaqueta, un pantalón, dos calzoncillos y el material para grabar. “Pesaba entre 17 y 18 kilos”, señala. Y eso sin contar la tienda de campaña, de la que se deshizo en cuanto fueron a verle unos amigos.

Raül Valdecantos
Raül Valdecantos. (cedida)

Una España rural que le ha dado mucho apoyo

Muchas veces se quedaba en los pueblos pequeños que se iba encontrando. Es más, se encontraba directamente con el alcalde, al que le contaba lo que estaba haciendo y le pedía ayuda: “Oye, ¿dónde me puedo quedar para dormir con la hamaca?” Sin embargo, había otras en las que no hacía falta preguntar. Directamente, los vecinos le ofrecían alojamiento.

Se cruzó con gente en bares y con conductores que le pitaban al reconocerlo. Algunos conocían su aventura por las redes y otros no tenían ni idea, pero igualmente le echaron una mano. “Me han dado comida, me han dado apoyo”, agradece. Como a sus padres, quienes le llevaron en furgoneta una bici de “más de 15 años” durante dos fines de semana. “Están acostumbrados a mis viajes un poco a lo loco”, dice entre risas.

Y es que Valdecantos sabe del encanto de la España rural: “Llegas a un pueblo y la gente ya directamente te habla, te pregunta, tiene curiosidad”, cuenta. “Todos se conocen entre todos, te enseñan el pueblo, te ayudan en lo que quieran. Esa cercanía no se encuentra en todas las ciudades grandes”, reflexiona.

De la aventura se lleva también la certeza de que “hay gente con muy buen corazón” y de que se puede lograr lo que uno se proponga, aunque empiece como “una idea tonta”. “La gente decía: ‘Pero eso, ¿para qué?’ O: ‘Eso es imposible’. Pues al final, si se te mete en la cabeza, puedes llegar a hacerlo”, asegura.

Raül Valdecantos
Raül Valdecantos. (cedida)

Del mar a las aulas

Cabe decir que los últimos días se hicieron pesados. “Tenía ganas de llegar a casa”, reconoce. Eso sí, el “momentazo” que vivió con los suyos cuando terminó la travesía fue imborrable. Hace exactamente una semana, el domingo por la tarde. Y a pesar de ello, el lunes ya estaba en pie a las seis de la mañana para ir a clase. “No me dio tanto tiempo para asimilarlo”, sentencia.

Sus compañeros le felicitaron al volver, pero sus profesores… “Supongo que no lo sabrán. Tampoco voy a decirles nada”, bromea, mientras ya vaticina “alguna cosita en mente” para futuros retos, aunque eso ya dependerá del horario y el tiempo libre que le quede.

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