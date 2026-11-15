España

Clima: las temperaturas que predominarán este 15 de noviembre en Málaga

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Probabilidad de lluvia para este día (Ayuntamiento de Barcelona)
Probabilidad de lluvia para este día (Ayuntamiento de Barcelona)
Guardar

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué atuendo salir este 15 de noviembre, aquí está el estado del tiempo para las próximas horas en Málaga.

El clima para este domingo 15 de noviembre en Málaga alcanzará los 23.2 grados, mientras que la temperatura mínima será de 13.4 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 1.

PUBLICIDAD

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 1%, con una nubosidad del 90%, durante el día, además de una nubosidad del 41%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 11.1 km/h kilómetros por hora en el día y los {"Value":11.1,"Unit":"km/h","UnitType":7} kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del tiempo en Málaga (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Málaga (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo es el clima en Málaga

La ciudad española de Málaga se ubica en la comunidad autónoma de Andalucía, al extremo oeste del mar Mediterráneo y en el sur de la península Ibérica, a 100 kilómetros del estrecho de Gibraltar. Su paisaje está rodeado de sistemas montañosos y corrientes de agua como los ríos Guadalmedina y Guadalhorce.

PUBLICIDAD

En Málaga la temperatura media anual es de 18,5 grados centígrados. Durante el invierno el termómetro puede llegar a marcar 7 grados centígrados y prácticamente las heladas no existen. Por el contrario, en la época de calor se puede llegar a registrar hasta 30,8 grados y el ambiente es húmedo.

Cuando sopla “el terral”, que es el viento seco que se da particularmente en las noches, en donde la temperatura puede llegar a dispararse a los 44 grados. Este fenómeno sólo se da en ciertas localidades y este evento no es exclusivo del verano.

Por otro lado, las precipitaciones se concentran en cortos periodos del año, pues sólo se registran lluvias en 42 días del año, concentrándose en mayor medida en los meses más fríos, es decir, de noviembre a enero, en donde cae agua de forma torrencial.

Según la información de Weather Spark, el mejor momento para visitar Málaga es de principios de mayo a finales de julio y posteriormente de principios de septiembre a mediados de octubre, en donde las temperaturas oscilan entre los 18 y 27 grados.

Málaga tiene un clima característico del Mediterráneo. (Reuters)
Málaga tiene un clima característico del Mediterráneo. (Reuters)

¿Cómo es el clima en España?

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el estado del tiempo más agradable en España, tiempo que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

Clima en EspañaClima en MálagaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo | Primer fin de semana de campaña: El PSOE suspende el acto de Sánchez con Lula da Silva por una afonía del líder brasileño

Los principales líderes políticos ofrecen mítines y entrevistas en el arranque de la carrera para captar votos

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo | Primer fin de semana de campaña: El PSOE suspende el acto de Sánchez con Lula da Silva por una afonía del líder brasileño

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 14 noviembre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 14 noviembre

Un camión volcado, un choque mortal y una carretera cortada durante doce horas: así ha sido el fatídico sábado en la AP-7 de Tarragona

El vuelco de un tráiler con lechugas en Mont-roig del Camp desencadenó una colisión trasera que acabó con la vida de un joven transportista de 26 años y obligó a desviar el tráfico

Un camión volcado, un choque mortal y una carretera cortada durante doce horas: así ha sido el fatídico sábado en la AP-7 de Tarragona

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

El debate entre los principales candidatos ya tiene fecha: se celebrará una semana después del cara a cara

La cita, que organizará la Academia de la Televisión una semana después del encuentro entre Sánchez y Feijóo, aún deja en el aire si incluirá a Podemos

El debate entre los principales candidatos ya tiene fecha: se celebrará una semana después del cara a cara
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo | Primer fin de semana de campaña: El PSOE suspende el acto de Sánchez con Lula da Silva por una afonía del líder brasileño

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo | Primer fin de semana de campaña: El PSOE suspende el acto de Sánchez con Lula da Silva por una afonía del líder brasileño

El debate entre los principales candidatos ya tiene fecha: se celebrará una semana después del cara a cara

El PSOE cancela el acto de campaña de Pedro Sánchez y Lula da Silva en Madrid por una afonía del líder brasileño

Juan José Ebenezer, mecánico: “Este motor se ha destrozado en la ITV por hacer la prueba de gases en la que te aceleran el coche”

Rachid Mohamed, abogado: “Si te detienen, tienes derecho a mentir. Y no, no es delito”

ECONOMÍA

Condenan a una aseguradora a pagar 171.000 euros a un motorista por las secuelas de un accidente: sufre ocho secuelas “inoperables” en las articulaciones

Condenan a una aseguradora a pagar 171.000 euros a un motorista por las secuelas de un accidente: sufre ocho secuelas “inoperables” en las articulaciones

El PP promete elevar el salario medio a 50.000 euros y el PSOE replica que “es una lista de deseos”: el choque entre Carlos Cuerpo y Juan Bravo en el debate electoral

La vivienda entra en campaña: qué medidas proponen los partidos que se presentan el 29-N y cómo han funcionado en otros países

El expresidente de Renfe se despide por carta tras su cese y asume “en primera persona la responsabilidad” de la situación actual

Las empresas no pueden descontar sueldo ni exigir recuperar horas a quienes no puedan teletrabajar por la caída de Microsoft

DEPORTES

España y Francia se disputan acoger la ‘Final Four’ de la Nations League: el gran ensayo del Santiago Bernabéu para la final del Mundial 2030

España y Francia se disputan acoger la ‘Final Four’ de la Nations League: el gran ensayo del Santiago Bernabéu para la final del Mundial 2030

El FC Barcelona empieza a pagar las consecuencias de perder a sus estrellas: el talento que hizo grande al equipo ahora juega en su contra

Toni Nadal, sobre el enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero: “Sabe dónde se le puede hacer un poco de daño”

Raül Valdecantos, el primer joven de 22 años en cruzar España en línea recta: “Si lo ha hecho un francés, ¿por qué yo no?”

Martín Casillas, hijo de Iker y Sara Carbonero, quiere hacer su propia carrera después de irse del Real Madrid: “No quiero que me comparen”